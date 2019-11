NPD-Aufmarsch in Hannover findet statt - Gegendemo wird von hochrangigen Politiker unterstützt

In Hannover findet die geplante Demonstration der NPD gegen kritische Journalisten statt. Bei der Gegendemo sind auch bekannte Politiker dabei.

In Hannover findet am Samstag, den 23. November, ein NPD-Aufmarsch statt.

Die Demo der rechtsextremen Partei richtet sich gegen kritische Journalisten.

Bei der Gegendemonstration sind auch hochrangigen Politiker Niedersachsens dabei.

Hannover - Die von der rechtsextremen NPD für diesen Samstag geplante Demonstration in Hannover kann stattfinden. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom Freitag sei aus Sicht der Polizei unanfechtbar, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Im Raum stand, ob die Polizei noch das Bundesverfassungsgericht anruft. Der Sprecherin zufolge will die Polizei aber prüfen, welche Beschränkungen der NPD-Demo es geben könne.

Verwaltungsgericht Hannover entschied, dass ein Totalverbot der Demo nicht verhältnismäßig sei

Die Polizeidirektion Hannover hatte die NPD-Demo mit erwarteten 100 Teilnehmern unter Verweis auf eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zunächst verboten. Die NPD-Klage dagegen hatte Erfolg. Das Verwaltungsgericht Hannover entschied, dass ein Totalverbot der Demo nicht verhältnismäßig sei. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bestätigte am Freitagabend diese Entscheidung.

#h2311 | Guten Morgen und willkommen zu unserer Einsatzbegleitung anlässlich der heutigen versammlungsrechtlichen Aktionen in #Hannover. Wir versorgen euch mit den neusten Informationen rund um den Einsatz und stehen für Fragen zur Verfügung. Details ➡ https://t.co/lxpnMUAZKx — Polizei Hannover (@Polizei_H) November 23, 2019

Gegendemo zusammen mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay

Die NPD-Demo wendet sich gegen kritische Journalisten. Gegen den Aufmarsch wollen am Samstag etwa 2000 Menschen in Hannover für Pressefreiheit und gegen die Bedrohung von Journalisten demonstrieren. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sollen am Nachmittag bei der Kundgebung des Bündnisses „bunt statt braun“ reden.

Entsetzen nach Wahl von NPD-Politiker zum Ortsvorsteher

dpa