NRA-Tagung: Hersteller von bei Texas-Amoklauf verwendetem Sturmgewehr nimmt nicht teil

Das Hauptquartier der US-amerikanischen Waffenlobby-Organisation National Rifle Association (NRA) © Ali Rizvi/Mcclatchy/dpa

Der Hersteller des Sturmgewehrs, das bei dem Amoklauf an einer Schule in Texas verwendet wurde, nimmt dieses Jahr nicht am Jahrestreffen der US-Waffenlobbyorganisation National Rifle Association (NRA) teil.

Black Creekin den USA - "Daniel Defense nimmt aufgrund der schrecklichen Tragödie in Uvalde, wo eines unserer Produkte auf kriminelle Weise missbraucht wurde, nicht an der NRA-Tagung teil", erklärte das Unternehmen am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Tagung beginnt am Freitag - drei Tage nach dem Angriff mit 21 Toten.

"Wir glauben, dass diese Woche nicht der richtige Zeitpunkt ist, um auf der NRA-Tagung in Texas für unsere Produkte zu werben", fügte das Unternehmen hinzu. Die Veranstaltung findet vom 27. bis 29. Mai in der texanischen Großstadt Houston statt. Es werden zahlreiche Politiker der konservativen Republikaner auftreten, unter ihnen der frühere Präsident Donald Trump.

Die NRA hat maßgeblich dazu beigetragen, die Verabschiedung strengerer Schusswaffenvorschriften in den USA immer wieder zu verhindern. Der Hersteller Daniel Defense hatte zuvor seine volle Unterstützung bei den Ermittlungen zu dem Massaker vom Dienstag zugesagt.

Eine Woche vor dem Angriff hatte das Unternehmen ein Bild getwittert, das einen kleinen Jungen zeigt, der mit einem Sturmgewehr auf dem Boden sitzt, während ein Erwachsener mit dem Finger auf die Waffe zeigt. "Erziehe ein Kind so, dass es den Weg geht, den es gehen soll - und wenn es größer ist, wird es nicht davon abweichen", heißt es im Begleittext zu dem Bild. mkü/

Ehemann von bei Schulmassaker in Texas getöteter Lehrerin stribt an Herzversagen



Zwei Tage nach dem Schulmassaker in Texas ist der Ehemann von einer der getöteten Lehrerinnen an Herzversagen gestorben. Joe Garcia starb an einem Herzinfarkt, wie Ernie Zuniga, ein Nachrichtensprecher des Lokalsenders Kabb Fox San Antonio, am Donnerstag auf Twitter schrieb. Die Familie von Garcia sprach von einem Tod "aus Trauer".



Auf einer Spendenwebsite, die von der Cousine der getöteten Lehrerin Irma Garcia eingerichtet wurde, hieß es: Irmas Ehemann Joe sei "heute Morgen (26.05.2022) tragischerweise an den Folgen eines medizinischen Notfalls verstorben". Sie gehe davon aus, Joe sei "an einem gebrochenen Herzen gestorben", weil er "die Liebe seines Lebens verloren hat", fügte sie hinzu. John Martinez, Garcias Neffe, teilte auf Twitter mit, Joe Garcia sei "aus Trauer gestorben".



Das Paar, das laut der Website der Robb Elementary School 24 Jahre lang verheiratet war, hinterlässt vier Kinder. Sowohl Irma Garcia als auch ihre Lehrerkollegin Eva Mireles, die gemeinsame Klassenzimmer hatten, starben bei dem Schulmassaker.



Ein 18-Jähriger hatte am Dienstag an der Grundschule in Uvalde in Texas mit einem Sturmgewehr 19 Kinder und die zwei Lehrerinnen getötet. Er wurde schließlich von Polizisten erschossen. Das Motiv des Angreifers ist nach wie vor unklar. mkü/