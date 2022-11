NRW: Freitesten nach fünf Tagen Isolation nicht mehr verpflichtend

Ein Mitarbeiter zeigt in einer Corona-Teststation einen Abstrich für einen Corona-Test. Die Abrechnung des Tests erfolgt in vielen Fällen nicht so, wie vom Gesetzgeber vorgesehen. © DPA

Freitesten ist bei einer Corona-Infektion in Nordrhein-Westfalen ab kommenden Mittwoch nicht mehr notwendig. Nach fünf Tagen endet die Isolation selbstständig.

Düsseldorf - «Auch nach Ablauf der fünf Tage sollte man sich selbst testen und bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses freiwillig auf Kontakte verzichten oder bei unvermeidbaren Kontakten Maske tragen», empfahl Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Die bisherige Pflicht zur Freitestung entfällt aber ab dem 30. November. Für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen allerdings gilt ein Tätigkeitsverbot, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

Die Landesregierung passt die Test- und Quarantäneverordnung an. Bei einem positiven Selbsttest ist man demnach verpflichtet, unverzüglich einen Schnelltest oder PCR-Test in einer offiziellen Teststelle oder bei einem Arzt oder einer Ärztin machen zu lassen. Das kostet nichts.

«Ist das Ergebnis des Kontrolltests negativ, besteht keine Verpflichtung zur Isolierung», erläuterte das Ministerium. Bei einem positiven Ergebnis muss man sich hingegen auf direktem Weg in eine fünftägige Isolierung begeben. Als erster Tag der Absonderung zählt der erste volle Tag, nachdem der Test gemacht wurde. Der Tag, an dem der Test gemacht wurde, wird also nicht mitgerechnet.

Laumann hält die Isolierung von Infizierten nach wie vor für erforderlich. «Die Winterzeit steht mit kalten Temperaturen in den Startlöchern. Die Grippewelle rollt gerade erst an. Die Isolierung kann dabei helfen, Infektionen zu verhindern und Belastungen unseres Gesundheitssystems zu reduzieren», erklärte er. «Wer sich krank fühlt, sollte seinen Arzt kontaktieren und sich krankschreiben lassen - das ist nach wie vor auch telefonisch möglich.» (dpa)