Kommunalwahl in NRW abgesagt: Tragischer Vorfall überschattet einen Wahlbezirk - Erste Details bekannt

was macht man da für einen Terz drum - kommt in Bayern öfters vor, dass Tote auf dem Kommunalwahlzettel stehen. Gab es auch schon in München. Wird ganz normal ausgezählt (einschließlich Häufelstimmen für den Verstorbenen).

Genau so siehts aus. Vermutlich konnte man den Tod des Politikers auch nicht im entferntesten mit Corona in Zusammenhang bringen, sonst wäre die Eilmeldungsüberschrift noch reißerischer ausgefallen.

Die dicke Überschrift schaut erst mal so aus, als ob die Kommunalwahl in ganz NRW komplett abgesagt worden wäre. Im Untertitel dann "Frechen", OK...

Aber wenn man z.B. gleich schriebe "Kommunalwahl in Frechen (NRW) abgesagt: Tragischer Vorfall überschattet einen Wahlbezirk - Erste Details bekannt", dann klickt wohl keiner mehr drauf...