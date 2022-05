NRW-Landtagswahl am 15. Mai: Lüften, Masken, Abstand - das gilt im Wahllokal

Von: Magdalena von Zumbusch

NRWs Kommunen haben Vorbereitungen getroffen, damit am Sonntag fast ohne Corona-Ansteckungsgefahr gewählt werden kann. Das Restrisiko können Sie durch etwas Vorsicht noch minimieren.

Düsseldorf - Am kommenden Sonntag (15. Mai) wird in Nordrhein-Westfalen der neue Landtag gewählt und anschließend die Landesregierung neu gebildet. Dabei werden sich nach den aktuellen Umfragewerten wohl wie so oft vor allem die CDU und die SPD ein enges Rennen liefern. Für die CDU tritt der aktuelle Ministerpräsident Hendrik Wüst als Spitzenkandidat an, für die SPD ist Thomas Kutschaty nominiert. Sie konkurrieren mit den Spitzenkandidaten der FDP, Joachim Stamp, und Mona Neubaur für die Grünen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Vor Corona-Ansteckungen schützen Sie umfassende Maßnahmen

Wer wahlberechtigt ist in NRW und vorhat, seine Stimme im Wahllokal abzugeben, ist durch die Maßnahmen der Kommunen NRWs vor Ansteckungen in den Wahllokalen gut geschützt. Eine Maskenpflicht gilt in den Wahllokalen am Sonntag nicht mehr. Die Kommunen haben durch Trennwände, Lüften, markierte Laufwege, Mindestabstände und Desinfektionsmaßnahmen aber gegen eine Ansteckungsgefahr für die Wählenden vorgesorgt.

Darüber hinaus hat der Landeswahlleiter NRWs, Wolfgang Schellen, einige Empfehlungen ausgesprochen, wie die Nachrichtenplattform rp-online.de berichtet: „Mit dem Aufsetzen einer Maske können wir unsere eigene Gesundheit schützen und zugleich zum Infektionsschutz der ehrenamtlichen Wahlvorstandsmitglieder.“ Und: „Wer die Wahl nicht über einen längeren Zeitraum beobachten möchte, sollte sich nur so lange wie nötig im Wahlraum aufhalten.“ Schließlich sei noch ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, die Wahlkreuze mit einem eigenen Stift zu setzen.

Vor allem aber appellierte der Landeswahlleiter an alle Bürger NRWs, sich jedenfalls nicht von Infektionsschutzmaßnahmen vom Gang ins Wahllokal abhalten zu halten, sondern ihre Stimme abzugeben. Denn es besteht bei dieser Wahl durchaus die Möglichkeit, dass die CDU-geführte aktuelle Regierung abgewählt wird: Noch ist alles offen.

NRW-Landtagswahlen 2022: Was Sie zur Landtagswahl wissen müssen

Die Wahllokale werden auch am 15. Mai wie gewohnt in der Zeit zwischen 8:00 und 18:00 Uhr ihre Pforten öffnen. Vorsichtshalber sollten die Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung, sowie ihren Personalausweis oder Reisepass dabeihaben. Denn ein Identifikationsdokument ermöglicht Ihnen, auch zu wählen, wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben sollten. Im Wahllokal können Sie in diesem Fall ihren Reisepass oder Personalausweis vorlegen und werden dann über das Wählerverzeichnis gefunden.

Um Punkt 18 Uhr werden die Urnen in den Wahllokalen geschlossen. Danach werden die Stimmen unter Aufsicht des Wahlvorstehers ausgezählt und sortiert. Die Ergebnisse werden an den Landeswahlleiter übermittelt. Der Landeswahlleiter stellt sowohl das Ergebnis der Zweitstimmen fest als auch die gewählten Abgeordneten, die über die Landesliste gewählt worden sind.

Auch eine Übersicht über die aktuellen Umfrageergebnisse für die antretenden Parteien vor der Wahl könnte unentschlossenen Wählern weiterhelfen.