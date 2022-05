Briefwahl bei der NRW-Landtagswahl 2022: Alle Infos im Überblick

Von: Yasina Hipp

Teilen

Bei der NRW-Landtagswahl 2022 ist Briefwahl möglich. © imago/McPHOTO/B. Leitner

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen der Landtag neu gewählt. Statt dem klassischen Gang ins Wahllokal, kann auch per Briefwahl abgestimmt werden. So funktioniert‘s.

Düsseldorf - Aktuellen Umfragen zufolge könnte es bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die meisten Stimmen geben. Die CDU, rund um den aktuellen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, liegt nur knapp vor der SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. Endgültig entschieden wird das spannende Rennen erst am 15. Mai, dem offiziellen Wahltag. Die rund 13,2 Millionen wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen in NRW können aber auch schon vorher ihr Kreuzchen setzen - und zwar per Briefwahl.

NRW-Wahl 2022: Für die Briefwahl braucht es ein wichtiges Dokument

Wer sich den Gang ins Wahllokal ersparen möchte, oder am 15. Mai vielleicht nicht vor Ort ist, kann natürlich trotzdem an der NRW-Wahl teilnehmen. Und das geht ganz einfach und bequem per Briefwahl - allerdings muss diese vorher beantragt werden. Dafür benötigt der Wähler zunächst einmal seine Wahlbenachrichtigung. Diese ist die Legitimation zur Teilnahme an der Wahl und wurde in NRW planungsmäßig ab dem 4. bis spätestens zum 24. April per Post verschickt. Hier erfahren Sie, was Sie tun können, falls Sie nach dem 24. April noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber sonst alle Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllen.

Landtagswahl in NRW: So beantragen Sie die Briefwahl

Wer also per Briefwahl an der NRW-Landtagswahl teilnehmen möchte, muss diese beantragen. Dieser Antrag kann per Post, online, per Mail oder per Fax eingereicht werden. Per Telefon ist dies nicht möglich. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich der Wahlscheinantrag. Die Beantragung der Briefwahl ist demnach nur vom 4. April bis zum 13. Mai bis 18 Uhr möglich. In besonderen Ausnahmefällen ist auch noch eine Beantragung der Briefwahl bis zum Wahltag um 15 Uhr möglich. Sollte ein beantragter Wahlschein nicht ankommen, muss so schnell wie möglich Kontakt mit dem Wahlamt der Kommune aufgenommen werden.

Funktioniert alles reibungslos erhält der Wähler wenige Tage später alle notwendigen Unterlagen. Dazu zählen der amtliche Stimmzettel, der Wahlschein, sowie ein blauer und ein roter Briefumschlag. Nachdem die wahlberechtigte Person dann ihre Kreuzchen platziert hat, können die Unterlagen unfrankiert (außer im Ausland) zurückgesendet werden.

Briefwahlunterlagen:

Amtlicher Stimmzettel

Wahlschein

Roter und blauer Briefumschlag

NRW-Wahl am 15. Mai 2022: Zwei Stimmen zu vergeben

Ob per Briefwahl oder im Wahllokal: Bei Landtagswahlen haben Wähler und Wählerinnen zwei Stimmen zu vergeben. Mit der Erststimme wird der Kandidat aus dem Wahlkreis gewählt. Die Zweitstimme muss dann einer Partei gegeben werden und entscheidet über die Sitzanteile im Parlament in Düsseldorf. Nachdem Sie Ihre beiden Kreuzchen auf dem Stimmzettel gesetzt haben, müssen Sie diesen in den leeren blauen Briefumschlag stecken. Dies dient dazu, dass ihre Wahl geheim bleibt. Den Wahlschein müssen Sie unterschreiben und dann gemeinsam mit dem verschlossenen blauen Umschlag in den größeren roten Umschlag stecken. Dann kann der Brief einfach in den Briefkasten geworfen werden. Versenden Sie den Brief am besten so früh wie möglich, sodass er auch rechtzeitig ankommt.

Ablauf der Briefwahl zur NRW-Landtagswahl 2022:

1. Zwei Kreuzchen auf Stimmzettel setzen

2. Angekreuzten Stimmzettel in blauen Briefumschlag stecken und verschließen

Briefumschlag stecken und verschließen 3. Wahlschein unterschreiben

4. Wahlschein gemeinsam mit verschlossenem blauen Briefumschlag in roten Briefumschlag stecken

Sie möchten vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen noch weitere Informationen oder wissen nicht, welcher Partei Sie Ihre Stimme geben sollen? Dann können Sie ab dem 21. April den Wahl-O-Mat nutzen. Darüber hinaus gibt es auf Merkur.de vor der Wahl die aktuellen Umfragewerte. Am Wahlabend finden Sie bei uns Live-Daten und News sowie alle Ergebnisse der NRW-Wahl 2022.