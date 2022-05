NRW-Wahl 2022: Keine Wahlbenachrichtigung erhalten? Das können Sie tun

Von: Yasina Hipp

In NRW wird am 15. Mai der neue Landtag gewählt. © picture-alliance/ dpa/Miguel Villagran

Mit Erhalt der Wahlbenachrichtigung können die Bürger bei der NRW-Wahl 2022 teilnehmen. Hier erfahren Sie, was zu tun ist, falls Sie den Schein nicht erhalten haben.

Düsseldorf – Am 15. Mai geht die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen über die Bühne. Davor erhält jeder Wahlberechtigte ein wichtiges Dokument per Post nach Hause geschickt: die Wahlbenachrichtigung. Sie dient als Legitimation, um überhaupt an der Abstimmung teilzunehmen.

Vor allem für die CDU wird es in Nordrhein-Westfalen spannend. Für die Partei um den Vorsitzenden Hendrik Wüst geht es darum, das aktuelle Regierungsamt bei der anstehenden Landtagswahl zu verteidigen. Aktuelle Umfragen deuten jedoch auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD hin.

NRW-Wahl 2022: Was beinhaltet die Wahlbenachrichtigung?

Wählerinnen und Wähler kennen es von der Bundestagswahl: Wenn im Land eine Wahl oder eine andere demokratische Abstimmung stattfindet, legitimiert die Wahlbenachrichtigung den Bürger zur Teilnahme an der Wahl und liefert gleich noch die wichtigsten Infos rund um den Ablauf und eine mögliche Briefwahl mit. Dasselbe gilt auch für Landtagswahlen. Wahlberechtigte Bürger werden einige Wochen vor dem Stichtag über den gesamten Ablauf in Kenntnis gesetzt. Die Wahlbenachrichtigung für die NRW-Wahl informiert die rund 13,2 Millionen wahlberechtigten Personen also über Wahltag, Wahlzeit und Wahlort.

Diese Informationen sind auch deshalb essenziell wichtig, weil Wähler ihre Stimme nicht einfach bei einem Wahllokal ihrer Wahl abgegeben können. Ein Wechsel ist nur dann möglich, wenn vorher ein Antrag bei der zuständigen Stadt oder Gemeinde gestellt wurde. Außerdem ist die Wahlbenachrichtigung ein wichtiges Dokument, wenn sich die Wähler dazu entscheiden, nicht in persona an der Wahl teilzunehmen, sondern per Briefwahl. Dies muss im Vorlauf allerdings zunächst beantragt werden.

Wahlbenachrichtigung bei der NRW-Wahl: Was wird am 15. Mai 2022 alles benötigt?

Wer sich hingegen dazu entscheidet, sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel in dem zugewiesenen Wahllokal zu setzen, muss lediglich ein Personalausweis oder ein gültiges anderes Ausweis-Dokument bei sich haben. Die Wahlbenachrichtigung kann getrost zu Hause gelassen werden. Die Wahlhelfer vor Ort kontrollieren dann am Stichtag nur mithilfe des Ausweises, ob die Person im Wahlregister eingetragen ist und somit auch in diesem Wahllokal wählen darf.

NRW-Wahl 2022: Was tun, wenn die Wahlbenachrichtigung fehlt?

Für die Landtagswahl sollten die Benachrichtigungen planmäßig zwischen dem 4. bis spätestens 24. April per Post zugestellt werden. Wer alles eine Benachrichtigung erhält, ist für die Gemeindebehörden im Wählerverzeichnis festgehalten. In NRW sind das alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ab 18 Jahren, die mindestens 16 Tage vor der Wahl ihren Hauptwohnsitz in dem Bundesland haben. Spätestens am 21. Tag vor der Wahl, also am 24. April, sollte das Dokument also im Briefkasten gelandet sein.

Wenn alle Voraussetzungen zur Teilnahme an der Abstimmung erfüllt sind und dennoch keine Wahlbenachrichtigung zu Hause angekommen ist, sollte sich die betroffene Person so schnell es geht beim Wahlamt ihrer Kommune melden. Es kann sich um einen einfachen formalen Fehler handeln, sodass der Wahlberechtigte beispielsweise fälschlicherweise nicht im Wählerverzeichnis erfasst wurde. Die Wahlbenachrichtigung kann nach Überprüfung dann noch nachgereicht werden. Kann der Fehler rechtzeitig korrigiert werden, ist eine Wahl ganz normal möglich.

