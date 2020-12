Panne bei Pressekonferenz: Mikros nicht an? Minister plaudern offen drauf los - dann bemerken sie den Fauxpas

Bei einer Pressekonferenz in NRW wollte die Technik ganz anders als die Teilnehmer. Die Mikros waren aus - oder doch an? Jedenfalls bekamen die Zuschauer plötzliche privatere Eindrücke als gedacht.

Düsseldorf - Mikros an? Mikros aus? Da war sich bei einer Pressekonferenz in NRW wohl keiner so sicher. Eigentlich sollte sich die Diskussion um die Novellierung des Klimaschutzgesetzes und das neue Klimaanpassungsgesetz drehen. Doch stattdessen bekamen die Zuhörer unerwartete Kostproben der privaten Gespräche der Minister.

NRW: Panne bei der Pressekonferenz - Minister plaudern aus dem Nähkästchen und bemerken den Fauxpas erst nicht

Technik: Die will nicht immer, wie man will. Und so ging es auch der Landesregierung bei der Pressekonferenz des schwarz-gelben NRW-Kabinetts. Während Wirtschafts- und Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser über die Klimaschutzziele redeten, hörte man zunächst wohl: nichts. Nur die Lippen der Minister bewegten sich. Die Beiträge ohne Ton hat das Ministerium mittlerweile auf Facebook gelöscht.

Der Livestream, der in den sozialen Netzwerken übertragen werden sollte, startete kurze Zeit darauf neu. Und während die Technik versuchte, das Problem zu beheben und herauszufinden, ob die Pressekonferenz wiederholt werden müsse, hatten sich die Minister offenbar einiges zu erzählen. Sie standen hinter ihren Pulten und redeten. Was sie nicht wussten: Nicht nur das Bild wurde weiter übertragen, auch der Ton war mittlerweile wieder da und bestens zu verstehen.

NRW: Panne bei der Pressekonferenz - Ministerin schwärmt mit eingeschaltetem Mikro und bemerkt zu spät das Problem

„Ich hab Hybrid-Veranstaltungen gemacht, die waren einfach großartig, besser als manche Präsenzveranstaltung“, hört man Heinen-Esser im Livestream als erstes sagen. Ganz privat wurde es zum Glück der beiden Politiker dann aber doch nicht. Sie unterhielten sich über vergangene Veranstaltungen während Corona. Die Umweltministerin zeigte sich sichtlich begeistert von der Digitalisierung und Hybrid-Veranstaltungen. Diese wurden besonders während der Corona-Krise eingeführt und stellen Mischungen aus Präsenz-Gästen und Online-Zuschalten dar. „Ich werde das für mich auch danach beibehalten“, sagt sie im Video und schwärmt von einer Landwirtschafts-Veranstaltung: „Da waren 650 Landwirte dabei. Wahnsinn!“

Doch während ihr Dr. Andreas Pinkwart noch antwortet, schaut die Ministerin plötzlich aufs Handy und die Panne fällt doch auf. „Wir sind zu hören. Mikro ist an“, verkündet sie. „Ich krieg hier gerade die Meldung.“ Doch die beiden nehmen es mit Humor. „Oh Gott, wir beide über die Digitalisierung“, scherzt Heinen-Esser. „Immerhin das hat man gehört“, lacht Pinkwart, der zusätzlich ausgerechnet auch noch Minister für Digitalisierung ist. En Teilnehmer aus dem Off bringt es wohl passend auf den Punkt: „So werden die Highlights produziert.“ Und solche kleinen Pannen passieren nicht nur auf Landesebene. Auch dem ein oder anderen Minister im Bundestag unterläuft schon mal der ein oder andere Fauxpas - ebenso in unserem Nachbarland Österreich. (chd)

