NRW-Wahl 2022 live: Umfragen zeigen Wüst hauchdünn vorne - Sonntags-Showdown bahnt sich an

Von: Stephanie Munk

In Deutschland steht eine wichtige politische Weichenstellung an: In Nordrhein-Westfalen wird eine neue Regierung gewählt. SPD und CDU liegen in Umfragen fast gleichauf.

Landtagswahlen in NRW 2022: Am Sonntag (15. Mai) entscheiden 13 Millionen Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen über ihre neue Landesregierung.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will im Amt bleiben, sein Herausforderer ist SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty.

Dieser News-Ticker zur Landtagswahl in NRW am Sonntag, 15. Mai, wird laufend aktualisiert.

Düsseldorf/München – Mehr als 13 Millionen Bürger in Nordrhein-Westfalen können am Sonntag bei den Landtagswahlen in NRW 2022 an die Wahlurne treten. Es ist die dritte von insgesamt vier geplanten Landtagswahlen in diesem Jahr.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland zeichnet sich ein enges Rennen zwischen der regierenden CDU und der SPD ab, wobei jüngste Umfragen zur NRW-Wahl den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zuletzt um zwei bis vier Prozentpunkte vorn sahen. Herausforderer ist der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty.

Landtagswahl NRW 2022: Wüst will in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident bleiben

Mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einem Sitz reagiert im Düsseldorfer Landtag seit fünf Jahren eine Koalition aus CDU und FDP. Nach der Landtagswahl 2017 löste Armin Laschet mit der CDU die SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ab, deren Landesverband damals das schlechtestes Ergebnis seit 1947 eingefahren hatte.

Als Laschet nach seiner erfolglosen Bundeskanzler-Kandidatur im Oktober in den Bundestag einzog, übernahm der damalige Landesverkehrsminister Wüst das Amt des Ministerpräsidenten.

NRW-Wahl 2022: Wüst und Kutschaty wollen ins Ministerpräsidenten-Amt

Oppositionschef ist Wüsts SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty. Für die Grünen sitzen 14 Abgeordnete im Landtag, die AfD hat 13 Sitze. Die Linke scheiterte zuletzt an der Fünfprozenthürde und ist nicht im Landtag vertreten. Auch aktuelle Umfragen sagen ihr ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde voraus.

Ob der Amtsbonus des derzeitigen Regierungschef Wüst für die CDU ausricht, ist fraglich: Er übernahm das Amt erst im Oktober 2021 von Armin Laschet. Die SPD setzt auf Oppositionsführer Kutschaty, der unter Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft das Justizministerium führte. Für die Grünen kandidiert Spitzenkandidatin Mona Neubaur. Die FDP will mit ihrem Landesvorsitzenden und derzeitigem Vizeministerpräsidenten Joachim Stamp auch im 18. Landtag regieren. Die AfD tritt mit ihrem Fraktionschef Markus Wagner an.

NRW-Wahl live: Bis zu fünf mögliche Koalitionen sind denkbar

Für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition würde es den jüngsten Umfragen zufolge nicht reichen. Auf jeden Fall dürften rechnerisch nach der Wahl ein Jamaikabündnis aus CDU, Grünen und FDP, eine Ampelkoalition unter Führung der SPD mit Grünen und FDP oder eine große Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten möglich sein. Auch für Zweierbündnisse von CDU oder SPD mit den Grünen könnte es aber knapp reichen. Alle News zu Koalitionsgesprächen in NRW finden Sie auch hier.

Sollte die CDU in Nordrhein-Westfalen abgewählt werden, würden die Unionsparteien absehbar nur noch fünf von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen, wohingegen die SPD mit einem Regierungschef in Nordrhein-Westfalen insgesamt neun Landesregierungen anführen würde.

Nach der herben Schlappe bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr und bei der Landtagswahl im Saarland würde der CDU mit einer Niederlage im bevölkerungsreichsten Bundesland ein weiterer Bedeutungsverlust und weniger Mitspracherecht im Bundesrat drohen. Aufwind könnte hingegen der klare Wahlsieg von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag bringen. (smu/AFP)

Erste Prognosen und Hochrechnungen zur NRW-Wahl am Sonntag finden Sie hier.