Scherbenhaufen Ampel? Spätestens nach NRW-Wahl steht Scholz‘ Regierung vor einer Zerreißprobe

Die Ampel blickt recht unterschiedlich auf die vergangenen Landtagswahlen: Finanzminister Christian Lindner (FDP), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD). © Kay Nietfeld/dpa (Archivfoto)

Starke Grüne, eine historisch schwache SPD sowie eine schwächelnde FDP: Die Ampel-Lage nach der NRW-Wahl ist schwierig. Berlin steht vor der Zerreißprobe.

Mai - Die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen haben vieles gemeinsam. Sie zeichnen ein Muster für die Ampel-Koalition in Berlin. Neben dem je klaren Wahlsieger CDU gehen vor allem die Grünen selbstbewusst aus den Mai-Wahlen. SPD und FDP wurden derweil bitter enttäuscht. Erschwert das die Zusammenarbeit in Berlin?

Ampel-Koalition: SPD-Debakel, FDP-Straucheln, Grünen-Triumph

Zunächst zur Ausgangslage: Die SPD ist der stärkste Wahlverlierer. Als Niederlage der Bundesregierung wollte SPD-Chef Lars Klingbeil das historisch schlechteste SPD-Ergebnis bei einer NRW-Wahl aber nicht verstanden wissen. Ebenfalls nicht als Schwächung des Kanzlers. Dabei hatte die NRW-SPD zuvor demonstrativ den Schulterschluss mit Olaf Scholz gesucht. Und der Kanzler diesen ebenso angenommen, im Wahlkampf war er sehr präsent. Ein gutes NRW-Ergebnis sollte die Kritik an seiner (Ukraine-)Politik in den Hintergrund rücken lassen.

Die SPD war in Nordrhein-Westfalen mit ernsthaften Ambitionen, den Ministerpräsidenten zu stellen, angetreten. Lag letztlich aber neun Prozentpunkte hinter der CDU. In Schleswig-Holstein musste sie sich sogar hinter den Grünen einreihen. An der Ökopartei führt sowohl in beiden Bundesländern kein Weg an der Regierungsbeteiligung vorbei. In NRW flirtet die CDU bereits in Richtung Schwarz-Grün. Bei beiden Mai-Wahlen erzielten sie ein Rekordergebnis und scheinen damit aktuell die einzige Partei der selbsternannten „Fortschrittskoalition“, die ihre Berlin-Politik auch auf die Länder übertragen kann.

Denn auch die FDP strauchelt. Sie musste in NRW, der Heimat von Parteichef Christian Lindner, vor Auszählung der Briefwahlstimmen gar um den Einzug in den Landtag zittern. Die gemeinsame NRW-Regierung mit der CDU wurde abgewählt. Auch in Schleswig-Holstein, wo der einflussreiche Bundesvize Wolfgang Kubicki daheim ist, kann man mit den 6,4 Prozent nicht zufrieden sein. In beiden Landtagswahlen liegen die Liberalen unter dem Bundesschnitt von rund 9 Prozent.

Landtagswahlen: Was bedeuten die Ergebnisse für die Ampel im Bund?

Der Einfluss der Bundes- auf die Landespolitik ist schwierig zu messen. Umfragen des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap zeigen aber, dass sich die Wähler in Nordrhein-Westfalen stark von bundes- und weltpolitischen Themen leiten ließen.

Eine Mehrheit von 55 Prozent ist zwar mit der Bundesregierung zufrieden. Doch nur 35 Prozent der Wähler sahen Scholz als eine große Unterstützung für die SPD im Landeswahlkampf. Es gibt Stimmen, wonach Scholz der SPD in NRW sogar geschadet habe. Bei den Grünen ist das anders. Sie profitieren von den hohen Popularitätswerten ihrer Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck.

Landtagswahlen: Das Ampel-Abschneiden erschwert das Regieren in Berlin

Was bedeuten die beiden Wahlen nun für die Bundespolitik? Die SPD um Kanzler Scholz wird wohl noch stärker unter Druck geraten. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs war sie noch deutlich positiver bewertet worden, was auch an einer fulminant gewonnen Landtagswahl im Saarland lag. Eine Wahl, bei der die skandalgebeutelten Saar-Grünen übrigens nicht in den Landtag einziehen konnten. Am Ende fehlten 23 Stimmen.

Die Grünen stehen dennoch als Ampel-Gewinner da und werden das in Berlin wohl auch stärker zum Ausdruck bringen. Vor allem, wenn sie in NRW bald alleine mit der CDU regieren. Getreu dem Motto: „Seht her, wir können es auch ohne euch.“ Die FDP wiederum scheint sich gestärkt auf ihr Kernthema, die Wirtschaftspolitik, fokussieren zu wollen. Dieser neue Mix aus einer abgestürzten SPD, einer strauchelnden FDP und selbstbewussten Grünen macht das gemeinsame Regieren in Berlin, von dem die Ampel so gerne spricht, nicht wirklich einfacher. (as)