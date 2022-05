NRW-Zoff bahnt sich an: Kühnert steuert brisantes Koalitions-Konstrukt an – Spahn attestiert ihm „Schock“

Von: Florian Naumann

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, spricht mit Pressevertretern. © Jörg Carstensen/dpa

Für reichlich Zündstoff ist bei der NRW-Wahl gesorgt. Je nach Ergebnis könnten SPD, CDU oder auch AfD bundespolitisch unter Druck geraten. Die Reaktionen im Ticker.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Der Urnengang im bevölkerungsstärksten Bundesland wird auch in Berlin genau beobachtet.

Das Ergebnis aus NRW könnte auch die großen Bundesparteien erschüttern. Sei es über einen weiteren Machtverlust für die CDU oder ein Landtags-Aus für die AfD.

Für die SPD könnte die Wahl mit den 13 Millionen Stimmberechtigten eine Art Stimmungstest für Olaf Scholz‘ (Ukraine-)Politik werden.

In diesem News-Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Reaktionen zur NRW-Wahl auf dem Laufenden.

Update vom 14. Mai, 18.34 Uhr: Grünen-Chefin Ricarda Lang bleibt zurückhaltend in Sachen NRW-Koalitionen. „Es geht nicht darum ‚Hauptsache regieren‘, sondern es geht um ‚mit den richtigen Inhalten regieren‘“, sagt sie im ZDF. Zumindest eine kleine Präferenz für ein mögliches Bündnis mit der SPD ließ sie aber durchblicken: „Unentscheidend“ sei es natürlich nicht, wer der Koalitionspartner sei.

Die Grünen dürften in Nordrhein-Westfalen zum Zünglein an der Waage werden. Ohne die Partei ist nur eine Mehrheits-Variante denkbar: Eine große Koalition aus CDU und SPD.

NRW-Wahl: Kühnert steuert brisantes Koalitions-Konstrukt an – Spahn attestiert „Schock“

Update vom 14. Mai, 18.15 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bereitet offenbar bereits die Option einer rot-grünen Koalition in NRW vor. „Schwarz-Gelb ist abgewählt“, sagt er im Ersten. Ein Bündnis aus SPD und Grünen sei im Land beliebt, wenn es die Möglichkeit gebe, müsse man entsprechend sondieren. Dass eine zweitplatzierte Partei eine Koalition anführt „wäre auch kein Novum“, meint Kühnert. Das Wahlergebnis spiegele zudem weniger eine Niederlage der SPD, denn eine Wahlkampagne der CDU auf Kosten des Koalitionspartners FDP.

Ex-CDU-Minister Jens Spahn kontert kühl: Er attestiert Kühnert einen „Schock“ angesichts des schwachen SPD-Ergebnisses. Kühnert führe „Verrenkungen“ auf, um die SPD besser dastehen zu lassen.

Nach den ersten NRW-Hochrechnungen hat die CDU die Wahl gewonnen, eine Landtags-Mehrheit für SPD und Grüne scheint aber möglich - insbesondere, falls FDP und/oder AfD die Fünfprozenthürde verpassen.

NRW-Wahl: Ukraine-Ärger und Koalitions-Knatsch für Scholz und Co.? CDU und SPD drohen heiße Tage

Vorbericht: München/Düsseldorf – Nordrhein-Westfalen wählt einen neuen Landtag. Und anders als bei den vorangegangenen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Saarland ist Umfragen zufolge ein enges Rennen um den Wahlsieg zu erwarten. Durchaus möglich, dass das Wahlergebnis aus NRW Schock- oder Empörungswellen bis ins politische Berlin sendet.

NRW-Wahl: Scholz und Merz blicken nach Düsseldorf – Abstimmung nicht nur über Wüst und Kutschaty

Zum einen ist das Ministerpräsidentenamt im bevölkerungsstärksten Bundesland symbolisch wichtig. Der Verlust der CDU-Macht in Düsseldorf wäre ein unangenehmer Rückschlag für den immer noch recht frisch gewählten Parteichef Friedrich Merz. Für die SPD gilt Nordrhein-Westfalen ohnehin als „Herzkammer“. Von 1966 bis 2005 amtierten in Düsseldorf Sozialdemokraten als Landesväter; 2010 bis 2017 folgte mit Hannelore Kraft auch eine SPD-Frau als Chefin in der Staatskanzlei.

Die alten – und in NRW immer noch im Saft stehenden – „Volksparteien“ spüren also Druck. Und natürlich könnte das Votum der rund 13 Millionen Wahlberechtigten auch bundespolitische Debatten befeuern. Die Ukraine-Politik dominierte zuletzt die Nachrichten in Deutschland. Merz versuchte Kanzler Olaf Scholz (SPD) unter anderem mit einer Kiew-Reise in Zugzwang zu bringen. Ein deutlicher NRW-Sieg könnte seine Standpunkte stützen.

Wahl in NRW: Reaktionen auf den Ausgang – droht ein Koalitions-Eklat?

Zusätzliche Brisanz bringen Koalitions-Zahlenspiele in die Landtagswahl. Denn einerseits hatte die CDU kurz vor dem Wahltag in den Umfragen einen kleinen, aber stabilen Vorsprung. Andererseits aber könnte für SPD und Grüne eine Mehrheit herausspringen, in jedem Fall aber für eine Ampel. Also eine Regierung ganz ohne den möglichen Wahlsieger CDU.

Eine Regierungsbildung gegen den Wahlsieger wäre zwar ein kleiner Affront. Dennoch könnte er im Bereich des Möglichen liegen. Eine rot-grüne Koalition wäre für SPD wie für die Grünen eine naheliegende Variante. Die CDU andererseits kann ihr Bündnis mit der FDP wohl nicht weiterführen – und muss entsprechend Grüne oder SPD auf ihre Seite ziehen, um eine Mehrheit zu finden. Der Zorn bei den Christdemokraten wäre aber wohl groß, würde Spitzenkandidat Hendrik Wüst trotz Wahlsieg leer ausgehen.

Zugleich hat die NRW-Wahl für den Bundesrat große Bedeutung. Sechs Stimmen hat Nordrhein-Westfalen in der Länderkammer. Fliegt die CDU in Düsseldorf aus der Landesregierung, könnte im Herbst bei der nächsten Landtagswahl – bei der Landtagswahl in Niedersachsen – gar ein kleiner Gau für die Konservativen folgen: Mit einem weiteren Flop würden CDU und CSU dann weniger als die Hälfte der Stimmen in der zweiten Kammer (mit-)kontrollieren. Das bedeutete zwar qua mehrerer Regierungsbeteiligungen der Linken noch keine Ampel-Mehrheit im Bundesrat. Aber in jedem Fall einen herben Bedeutungsverlust für die Union. (fn)

