Null-Covid-Politik in China: Landesweite Lockerungen angekündigt

Null-Covid-Politik in China (Symbolbild)

Corona-Einschränkungen

China plant Lockerungen seiner Corona-Einschränkungen.

Peking in China - Die neuen Richtlinien der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) sehen unter anderem vor, dass infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen sich „generell zu Hause isolieren“ können. Zudem will das Land den Umfang und die Häufigkeit von PCR-Tests reduzieren.

Verpflichtende Tests sollen demnach künftig auf Gegenden mit „hohem Risiko“ sowie Schulen beschränkt werden. Die Massentests waren einer der Eckpfeiler der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Positiv auf Covid getestete Personen mussten in China bisher zur Quarantäne in zentrale Regierungseinrichtungen.

Menschen, die von einer Provinz in die andere reisen müssen nach den neuen Regeln künftig keinen höchsten zwei Tage alten negativen Corona-Test mehr vorweisen und sich auch bei ihrer Ankunft nicht mehr testen lassen.

In den vergangenen Wochen war es im ganzen Land zu Protesten gegen den harten Corona-Kurs der chinesischen Regierung gekommen. Was mit Protesten gegen Chinas Null-Covid-Politik und die damit verbundenen Lockdowns begann, richtete sich bald gegen Staatschef Xi Jinping und die Kommunistische Partei im Allgemeinen.



Angesichts der Proteste hatten zuletzt mehrere Großstädte wie Peking oder Shanghai bereits ihre Corona-Maßnahmen gelockert. ma

Chinas Außenhandel im November wegen strikter Corona-Politik stark eingebrochen

Chinas Außenhandel ist im November wegen der nach wie vor strikten Corona-Politik unerwartet stark eingebrochen. Die Importe lagen 10,6 Prozent unter den Einfuhren des Vorjahresmonats, das war der stärkste Rückgang seit Mai 2020, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Die Exporte gingen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 8,7 Prozent zurück, das wiederum war der höchste Rückgang seit Februar 2020 zu Beginn der Pandemie.



Die Corona-Pandemie habe im November „negative Auswirkungen auf die Produktion und Tätigkeit einiger Unternehmen“ gehabt, gestand das nationale Statistikamt des Landes ein. Die Produktion habe sich verlangsamt und die Aufträge seien zurückgegangen. Zulieferer klagten über Transport- und Logistikprobleme und sowohl im Inland als auch im Ausland sei auf den Märkten die Nachfrage eingebrochen unter anderem wegen erwarteter Rezessionen und der hohen Energiepreise.



China hatte bis zuletzt eine strikte Null-Covid-Politik verfolgt - mit Lockdowns und Massentestungen. Das belastet die Konjunktur des Landes mittlerweile stark und wirkt sich auf Produktion und Lieferketten aus. Experten gehen davon aus, dass besonders die Exporte in den kommenden Monaten schwach bleiben dürften, da China zunächst einen langsamen Öffnungsprozess durchlaufen muss.



