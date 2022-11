Biden über russischen Angriffskrieg: «Russland kann und sollte den Krieg beenden»

Biden und Sunak sind sich einig: Russlands Angriffe auf die Ukraine sind barbarischer Natur. © Robin van Lonkhuijsen / IMAGO

Für US-Präsident Joe Biden sind die jüngsten Angriffe Russlands auf die Ukraine nichts als «barbarisch».

Nusa Dua - Während die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten auf Bali versuchten, Fortschritte beim Frieden zu erzielen, greife Russlands Präsident Wladimir Putin Kinder und Frauen an, sagte Biden am Mittwoch dem Redeprotokoll des Weißen Hauses zufolge bei einem Treffen mit dem neuen britischen Premierminister Rishi Sunak. Sunak und Biden kamen am Rande des G20-Gipfels in Nusa Dua, auf der indonesischen Insel Bali zusammen.

«Russland kann und sollte den Krieg beenden. Sie sind in der Lage, das zu tun. Sie könnten ihn morgen beenden, wenn sie es wollten», sagte Biden weiter. Der Brite Sunak pflichtete Biden bei und nannte Moskaus Verhalten ebenfalls «barbarisch». «Unsere Werte stimmen überein, unsere Interessen stimmen überein, und wir können gemeinsam viel Gutes bewirken», sagte Sunak außerdem über das Verhältnis zu den USA.

Biden: Kritik der Eskalation im Ukraine-Krieg während G20-Gipfel

«In dem Moment, als die Welt beim G20 zusammenkam, um eine Deeskalation anzumahnen, entschied Russland, in der Ukraine weiter zu eskalieren», sagte US-Präsident Biden, der nun nach Washington zurückkehrt, am Mittwoch auf der indonesischen Insel Bali. Es habe Dutzende Angriffe in der Westukraine gegeben. «Wir unterstützen die Ukraine in diesem Moment voll und ganz.»

Biden sprach nach einem Krisentreffen mehrerer Staats- und Regierungschefs zum Raketeneinschlag in Polen mit zwei Toten. Man habe dort entschieden, Polens Untersuchung des Vorfalls voll zu unterstützen, sagte der US-Präsident in Nusa Dua. «Ich werde sicherstellen, dass wir ganz genau herausfinden, was passiert ist», sagte Biden, der nach den Gesprächen zurück nach Washington kehrt. Nach ersten Erkenntnissen sei es aber «unwahrscheinlich», dass die Rakete aus Russland abgefeuert worden sei. (dpa)