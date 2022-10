Grünen-Zwist bei Tübingen-Wahl: OB Palmer kandidiert parteilos – Karriere steht heute auf dem Spiel

Von: Andreas Schmid

Teilen

Boris Palmer blickt auf Tübingen: Bleibt er Oberbürgermeister der Studentenstadt? (90.000 Einwohner, 28.000 Studierende) © Marijan Murat/picture alliance

Heute entscheidet sich die politische Zukunft von Boris Palmer. Bei der OB-Wahl in Tübingen geht es um die Karriere des streitbaren Grünen-Politikers. Alle Infos im News-Ticker.

Oberbürgermeisterwahl in Tübingen : Der Grüne Boris Palmer tritt als unabhängiger Kandidat an.

in : Der Grüne Boris Palmer tritt als unabhängiger Kandidat an. Nach Parteikrach mit den Grünen : Palmers Karriere steht auf dem Spiel.

mit den : Palmers Karriere steht auf dem Spiel. Dieser News-Ticker zur Tübingen-Wahl wird laufend aktualisiert.

Tübingen – Boris Palmer ist seit 1996 Mitglied der Grünen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Tübingen tritt er allerdings als unabhängiger Kandidat an – unter anderem gegen einen von den Grünen aufgestellte Kandidatin.

Palmers Partei schickt die Kommunalpolitikerin Ulrike Baumgärtner ins Rennen. Für die SPD tritt Sofie Geisel an, die in den vergangenen Jahren in leitender Position beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin arbeitete. Sie wird von der FDP unterstützt, die wie die CDU keine eigenen Kandidaten aufstellte. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet.

Nach Parteikrach mit den Grünen: Palmers Karriere steht auf dem Spiel.

Gegen Palmer läuft derzeit ein Parteiordnungsverfahren, die Grünen-Mitgliedschaft ruht bis 2023. Hintergrund sind Streitereien zwischen Palmer und der eigenen Partei. In den vergangenen Jahren krachte es immer wieder. Mal wegen inhaltlichen Punkten und Äußerungen, die dem allgemeinen Grünen-Kurs widersprechen, etwa beim Thema AKW-Laufzeiten oder Corona, wo Palmer lockerer als die Bundesspitze auftrat. Mal wegen sonstigen Tabubrüchen, etwa den Rassismusvorwürfen nach einem Posting über den Fußballnationalspieler Dennis Aogo.

Für Palmer geht es bei der Wahl um seine politische Zukunft. Der Streit über seinen Parteiausschluss wurde zwar im Frühjahr mit einem Kompromiss beigelegt. Palmer kündigte aber an, sich aus der Politik zurückzuziehen, wenn er nicht wiedergewählt wird. „Wenn ich diese Wahl nicht für mich entscheiden kann, ist die politische Figur Boris Palmer am Ende“, zitierte ihn die Pforzheimer Zeitung.

Boris Palmer: Seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen

Lange gab der Erfolg Palmer recht. Der 50-Jährige, dem realpolitischen Flügel seiner Partei zugerechnet, ist einer der erfolgreichsten Kommunalpolitiker seiner Partei. Für die Grünen ist es keineswegs selbstverständlich, in einer Stadt seit nunmehr 15 Jahren den Oberbürgermeister zu stellen.

Seit 2007 sitzt Palmer auf dem Chefsessel im Tübinger Rathaus. „Manche Leute meinen, das sei lange genug. Andere würden lieber eine Frau an der Rathausspitze sehen. Wieder andere können überspitzte Äußerungen von ihm nicht vergessen“, heißt es von der Wahlinitiative, die Palmer als parteilosen Kandidaten unterstützt. Es gehe allerdings um „wichtigere Fragen“.

Die Palmer-Gruppe nannte im Wahlkampf unter anderem die Themen Finanz-, Klima- sowie Kinder- und Familienpolitik. „Wir wählen Boris Palmer, weil es in Tübingen gut weitergehen soll.“ Ob Palmer Oberbürgermeister der Studentenstadt bleibt, entscheidet sich am Sonntagabend. Erlangt niemand die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, ist ein zweiter erforderlich. Dieser ist für den 13. November geplant. Dann reicht eine relative Mehrheit aus. (as)