Reiter wieder zum OB-Kandidaten der SPD gewählt - überraschender Hoeneß-Auftritt

Dieter Reiter ist als OB-Kandidat der SPD fast einstimmig wiedergewählt worden. Unterstützung erhält der Stadtchef auch von Uli Hoeneß. Einer der Vorgänger meldet sich per Videobotschaft.

Mit 114 von 115 möglichen Stimmen wählt die SPD Dieter Reiter wieder zum OB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 .

Unterstützung erhält der Stadtchef auch vom Noch-Präsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß.

, . Der frühere OB Hans-Jochen Vogel meldet sich aus gesundheitlichen Gründen via Videobotschaft.

München - SPD-Vize Roland Fischer ging streng nach Vorschrift vor. Es liege bislang nur eine Kandidatur vor. Wenn noch jemand im Raum wäre, der kandidieren möchte, könne er sich noch bis 19.30 Uhr melden.

SPD stellt OB-Kandidaten auf: Hoeneß kommt zur Unterstützung für Reiter

Und weil Bayern-Boss Uli Hoeneß zur Aufstellungsversammlung der SPD für die OB-Kandidatur gekommen war, mutmaßte bereits der ein oder andere, die Bayern-Legende habe selbst Ambitionen. Doch der 67-Jährige war lediglich zur Unterstützung des einzigen Kandidaten gekommen, „weil ich Dieter Reiter mag und weil ich finde, dass er einen guten Job macht“.

Das sieht offenbar auch die SPD so. Dieter Reiter ist am Dienstagabend in der Alten Kongresshalle zum OB-Kandidaten gekürt worden - mit 114 von 115 Stimmen, davon eine Enthaltung.

+ Hatten einiges zu besprechen: SPD-Bundestagsmitglied Florian Post (l.) freut sich über die Anwesenheit von Bayern-Präsident Uli Hoeneß. © Oliver Bodmer

SPD stellt OB-Kandidaten auf: Ex-Stadtchef Vogel wirbt via Videobotschaft für Reiter

Zuvor hatte ein ehemaliger Stadtchef via Videobotschaft für den amtierenden geworben: Hans-Jochen Vogel (93). „Ich wäre gern persönlich gekommen, aber die Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr.“

Es solle an diesem Abend um Dieter Reiter gehen, der sehr gute Voraussetzungen mitbringe für eine zweite Amtszeit. „Er hat in den ersten sechs Jahren ein ganz eigenes Profil gewonnen, einen engen und regen Kontakt mit den Bürgern.“ Reiter habe die Wohnungsbautätigkeit verstärkt. Und er hat auch das Problem erkannt, das ich schon vor 50 Jahren erkannt habe: dass es sich bei Grund und Boden nicht um eine Sache handelt, die man als beliebige Ware behandeln kann.“

SPD stellt OB-Kandidaten auf: Reiter präsentiert Imagevideo im Münchner Dialekt

Wohnungsbau, Verkehr, Klimaschutz und der Kampf gegen Rechts - das sind auch die Themen von Dieter Reiter. Der hatte zu Beginn auch eine Videobotschaft, ein Imagevideo, im Münchner Dialekt gesprochen. Besonders wichtig in seiner Botschaft: „Sagen, was man tut, und dann aber auch tun, was man gesagt hat.“ Das sei essenziell für das Vertrauen in die Politik und ihre Handelnden. „Das ist der einzige Weg, um etwas gegen die Politikverdrossenheit zu tun.“

Der ungewöhnlich häufige Wechsel von Stadträten zu anderen Parteien, zu anderen Fraktionen sei zuletzt nicht unbedingt eine vertrauensbildende Maßnahme gewesen. „Gesagt, getan - das muss wieder ein tatsächliches Gewicht in der Politik haben.“

+ Kam per Videobotschaft zu Wort: Ex-OB Hans-Jochen Vogel konnte mit seinen 93 Jahren nicht mehr vor Ort dabei sein. © Oliver Bodmer

SPD stellt OB-Kandidaten auf: Reiter will keine „Schicki-Micki-Millionario-Stadt“

Nach Reiters Vorstellung müssen auf dieser Basis jetzt die Weichen dafür gestellt werden, dass sich auch in zehn Jahren noch jeder die Stadt leisten kann und München keine „Schicki-Micki-Millionario-Stadt“ wird. Ihm sei klar, dass bei nahezu jedem Wohnungsbau- oder Verkehrsprojekt Widerstand kommen werde. Aber Bauen müsse die Stadt, damit mehr Wohnungen entstehen. „Wir müssen das einfach durchhalten.“

Der Rathauschef sagte, er wolle die Verkehrswende weiter vorantreiben, „dazu aber Politik machen, die offen und ehrlich auch sagt, dass das alles nicht zum Nulltarif geht“. Daher brauche es auch in Zukunft eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik „und nicht plattes und wohlfeiles Gerede über Wachstumsstopp und dass dann alles gut ist“. Seitenhieb auf die neu gegründete München-Liste.

SPD stellt OB-Kandidaten auf: Reiter schießt gegen CSU und Grüne

Über die CSU sagte Reiter, das sei eine Partei, die „ausweislich ihres Mottos unser München sogar zurückentwickeln möchte - in ein München von - ja, von wann denn eigentlich? Zurück in die Vergangenheit statt mutig in die Zukunft? Das halte ich für puren Populismus.“ Und die Grünen „wollen uns glauben machen, dass sie ganz allein die Hüter des großen Ganzen, der Erde, der gesamten Schöpfung und des Universums sind“. Aber während ihrer langjährigen Regierungsbeteiligung hätten sie diesbezüglich weder sonderlich Nennenswertes noch Nachhaltiges geschafft.

Neben Wohnungsbau, Umwelt und Verkehrswende ist Reiter auch Teilhabe wichtig. Wer sich München nicht leisten kann, dem müsse die Stadt helfen. Armen Senioren will der OB finanziell unter die Arme greifen.

