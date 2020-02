OB-Wahl in München: Umfrage spricht klar für einen Kandidaten - doch es gibt eine Hürde

Welcher Oberbürgermeister-Kandidat hat in München die besten Chancen auf das Amt? Eine neue Umfrage zeigt nun, wie die Wähler am 15. März abstimmen könnten.

Am 15. März 2020 wird in München der neue Oberbürgermeister gewählt.

Drei aussichtsreiche Kandidaten von SPD, CSU und Grüne treten an.

Ein Politiker hat laut einer neuen Umfrage besonders gute Chancen.

München - Die Kommunalwahlen in Bayern rücken immer näher - am 15. März 2020 wird im Freistaat gewählt. Besonders spannend dürfte eine Wahl in der bayerischen Landeshauptstadt werden: In München wird der Oberbürgermeister gewählt.

Unter anderem stehen die drei aussichtsreichen OB-Kandidaten von SPD, CSU und Grüne zur Wahl. Die Favoriten Dieter Reiter (SPD), Kristina Frank (CSU) und Katrin Habenschaden (Grüne) wollen das Amt innehaben.

OB-Wahl 2020 in München: Ein Kandidat hat laut aktueller Umfrage besonders gute Chancen

Wie nun eine neu veröffentlichte Umfrage des Hamburger Instituts GMS im Auftrag von „17:30 Sat.1 Bayern“ ergab, hat ein Kandidat besonders gute Chancen auf den Sieg: der jetzige Amtsinhaber OB Dieter Reiter. Der SPD-Politiker werde sich aber vermutlich in einer Stichwahl einem Konkurrenten stellen müssen.

Laut der Umfrage würden zwar 39 Prozent der Befragten für Reiter stimmen. Er bräuchte aber im ersten Wahlgang der OB-Wahl 2020 in München die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen.

München: Neue Umfrage zur Oberbürgermeisterwahl - So viele Stimmen erreichten die OB-Kandidaten

Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden kam bei der GMS-Erhebung auf 23 Prozent der Stimmen, Kristina Frank von der CSU auf 16 Prozent. Mehr als ein Fünftel der potenziellen Wähler (22 Prozent) gab an, keinen der Kandidaten oder überhaupt nicht wählen zu wollen - beziehungsweise noch keine Entscheidung bezüglich der Kommunalwahlen 2020 in München getroffen zu haben.

Für die Umfrage hat das Hamburger Institut GMS eigenen Angaben nach per Telefon Menschen in München befragt.

OB-Wahl in München: Hier sehen Sie die Kandidaten im Video-Duell am 5. März live

All diejenigen Wähler, die noch unentschlossen sind, können die drei OB-Favoriten für München zudem in der „Münchner Wahl-Arena“ sehen. Münchner Merkur, tz und 95,5 Charivari laden am Donnerstag, 5. März, zu diesem Event im Pressehaus an der Bayerstraße ein. Hier können Sie die große Podiumsdiskussion mit den Münchner OB-Kandidaten am 5. März im Livestream verfolgen.

nema mit dpa