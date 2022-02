Oberstes Verfassungsgericht in Ägypten: Erster christlicher Chef ernannt

Teilen

Abdel Fattah al-Sisi © John Macdougall/dpa

Im mehrheitlich muslimisch geprägten Ägypten übernimmt erstmals ein Christ den Chefposten des höchsten Gerichts des Landes.

Kairo - Präsident Abdel Fattah al-Sisi vereidigte Bulos Fahmi am Mittwoch als Vorsitzenden des Obersten Verfassungsgerichtes, wie die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram meldete. Al-Sisi hatte den 65 Jahre alten Kopten zuvor per Dekret für das Amt ernannt. Der Richter war in der Vergangenheit bereits Vize-Vorsitzender des Gerichts, das sicherstellen soll, dass Gesetze mit der ägyptischen Verfassung in Einklang stehen. Rund zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung sind christlichen Glaubens, die meisten von ihnen Kopten. Christen werden in dem nordafrikanischen Land immer wieder Ziel von islamistischen Anschlägen. Al-Sisi, der selber Muslim ist, ist bei vielen Christen im Land äußerst beliebt. Der Präsident zeigt häufig Solidarität mit der religiösen Minderheit und ließ etwa Beschränkungen beim Kirchenbau lockern. Unter al-Sisis Führung hatte das Militär zudem 2013 den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi gestürzt. (dpa)