Ukraine-Krieg: Russland äußert sich zu Einsatz von Atomwaffen - nur bei „existenzieller Bedrohung“

Von: Stephanie Munk, Jonas Raab

Im Ukraine-Krieg stehen mehrere Städte unter Beschuss von Putins Truppen. Auch über den Einsatz von Atomwaffen wird spekuliert - der Kreml äußert sich. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Kiew rechnet aktuell nicht mit dem Eingreifen des belarussischen Militärs (siehe Update vom 22. März, 22.51 Uhr).

Kiew rechnet aktuell nicht mit dem Eingreifen des belarussischen Militärs (siehe Update vom 22. März, 22.51 Uhr). Ukrainische Behörden vermelden Angriff auf Mariupol mit „extrem starken Bomben“ (siehe Update vom 22. März, 19.51 Uhr).

Ein Kreml-Sprecher erklärt im US-Fernsehen die Bedingungen für einen Einsatz von Atomwaffen (siehe Update vom 22. März, 20.47 Uhr).

Hintergründe zur Ukraine-Krise* finden Sie hier.

Update vom 22. März, 22.56 Uhr: Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations geht davon aus, dass Putin im April eine neue Groß-Offensive auf Kiew starten werde. Denn dann stehen Putin wohl bis zu 75.000 neue Soldaten zur Verfügung.* Kollegen des Militärexperten bestätigen den russischen Armeezuwachs, melden allerdings leise Zweifel an der von Gressel befürchteten Tragweite für den Ukraine-Krieg an.

Update vom 22. März, 22.51 Uhr: Die ukrainische Führung hält ein Eingreifen des belarussischen Militärs an der Seite Russlands im Krieg in der Ukraine aktuell für wenig wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko die Entscheidung zur Teilnahme am Krieg trifft, liege „bei 15 bis 20 Prozent“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch am Dienstagabend nach Angaben der Agentur Unian. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Ukraine-Krieg: Prorussische Separatisten sollen Hilfskonvoi festgesetzt haben

Update vom 22. März, 20.47 Uhr: Unweit der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben prorussische Separatisten Angaben aus Kiew zufolge einen Hilfskonvoi festgesetzt. Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten im zehn Kilometer westlich von Mariupol gelegenen Manhusch mehrere Mitarbeiter des ukrainischen Zivilschutzes als „Geiseln“ genommen, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die festgesetzten Menschen hätten Busse gefahren, in denen Zivilisten aus Mariupol hätten evakuiert werden sollen, sagte Wereschtschuk. Die Fluchtroute sei mit dem Internationalen Roten Kreuz abgesprochen gewesen. Mehr als 100.000 Menschen warten demnach auf eine Evakuierung, sitzen aber in der Stadt am Asowschen Meer fest, in der die Lage Beobachtern zufolge immer dramatischer wird.

Kiew am 21. März: Auch am darauffolgenden Dienstag kam es in der Ukraine an mehreren Orten zu Explosionen. © ZUMA Wire/imago

Ukraine-Krieg: Kreml-Sprecher äußert sich zu Gründen für den Einsatz von Atomwaffen

Update vom 22. März, 20.47 Uhr: Der Ukraine-Krieg hat die Angst des Westens vor einem russischen Atomschlag drastisch verstärkt. Gegenüber dem US-Fernsehsender CNN bezog Moskau nun Stellung: Man würde Atomwaffen nach Angaben des Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nur im Fall einer „existenziellen Bedrohung“ Russlands einsetzen. „Wir haben ein Konzept für innere Sicherheit, das ist bekannt“, sagte Peskow. „Sie können dort alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Behörden melden Angriff auf Mariupol mit „extrem starken Bomben“

Update vom 22. März, 19.51 Uhr: In der von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Behördenangaben zwei „extrem starke Bomben“ eingeschlagen, als gerade Zivilisten evakuiert werden sollten. „Es ist klar, dass die Belagerer sich nicht für die Stadt interessieren, sie wollen sie auslöschen, zu Asche reduzieren“, erklärte die Stadtverwaltung. Die beiden besonders starken Bomben seien am Dienstag eingeschlagen.

In Mariupol sind nach Behördenangaben mehr als 200.000 Menschen eingeschlossen. Die Lage ist nach wochenlangem Beschuss und Belagerung dramatisch. Bewohner, denen die Flucht gelang, berichteten nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von einer „eiskalten Höllenlandschaft voller Leichen und zerstörter Gebäude“. Tausende Menschen harrten in unterirdischen Räumen aus - ohne Wasser, Nahrung, Strom und Kommunikationsmöglichkeiten.

Ukraine, Dnipro: Blick auf ein Haus, das durch einen Raketenangriff zerstört wurde (21. März 2022). © -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Medien berichten von Einkesselung russischer Truppen nahe Kiew

Update vom 22. März, 19.38 Uhr: Die ukrainische Armee soll wichtige militärische Fortschritte verbucht haben. Das berichteten mehrere ukrainische Medien. Demnach soll es der Kiew-Seite gelungen sein, die russische Armee nordwestlich von Kiew einzukesseln.

Auch bei Twitter macht die Meldung die Runde. So schreibt beispielsweise der britische Journalist John Sweeney auf dem Kurznachrichtendienst von fünf Informanten, die ihm die Einkesselung nahe der ukrainischen Hauptstadt bestätigt hätten. Der deutsche Journalist Patrick Diekmann erklärt unter Berufung auf ukrainische Meldungen, dass es Selenskyjs Armee gelungen sei, russische Truppen in Butscha, Hostomel und Irpen einzkesseln und damit von von Versorgungslinien abzuschneiden. Inwieweit die Angaben der Wahrheit entsprechen, lässt sich derzeit nicht genauer nachvollziehen.

Ukraine-Krieg: USA berichten von massiven Logistik-Problemen bei der russischen Armee

Update vom 22. März, 18.23 Uhr: Mangelhafte Ausrüstung, zu wenig Lebensmittel, kaum Treibstoff: Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Angriff auf die Ukraine nach Einschätzung aus der US-Regierung weiterhin mit großen logistischen Problemen zu kämpfen. „Wir haben Hinweise darauf erhalten, dass einige Soldaten tatsächlich Erfrierungen erlitten haben und aus dem Kampf genommen wurden. Sie haben also weiterhin Probleme mit der Logistik und der Versorgung“, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums im Pentagon am Dienstag. Bei der Kommunikation untereinander hätten die russischen Truppen ebenfalls Probleme.

Das Pentagon führt die logistischen Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte auf den anhaltenden Widerstand der Ukrainer und auf schlechte Planung zurück. Die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Brennstoff würden auch die Marine betreffen. „Sie machen sich Sorgen darüber, ob sie ihre Schiffe weiterhin mit Treibstoff versorgen können.“ Zudem erhob der Pentagon-Vertreter erneut schwere Vorwürfe gegen die russischen Streitkräfte. Man habe klare Beweise dafür gesehen, dass die Russen in der vergangenen Woche absichtlich Zivilisten angegriffen hätten, sagte er.

Ukraine-Krieg: Wurden Flüchtlinge von Russen nach Moskau verschleppt?

Update vom 22. März, 17.35 Uhr: Kiew hat Moskau vorgeworfen, vor dem Ukraine-Krieg flüchtende Zivilisten nach Russland zu verschleppen. „Frauen und Kinder werden massenhaft aus den Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk abgeschoben“, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denissowa, am Dienstag auf Facebook. Moskau betont immer wieder, dass viele Ukrainer darauf warteten, etwa aus der belagerten Hafenstadt Mariupol über sogenannte Fluchtkorridore nach Russland evakuiert zu werden. Kiew bestreitet das.

Denissowa erhob unterdessen weitere schwere Vorwürfe gegen Russland: „Frauen, Kinder, alte Leute werden durchsucht, ihnen werden die ukrainischen Dokumente und Telefone abgenommen und sie werden in grenznahe russische Gebiete geschickt. Dort werden sie in Konzentrationslagern untergebracht, mit anschließender Umsiedelung in die depressiven Regionen Russlands.“ Für diese Anschuldigungen legte sie allerdings keine Beweise vor.

Ukraine-Krieg: Todesopfer nach russischen Drohnenangriff auf Forschungsinstitut in Kiew

Update vom 22. März, 17.22 Uhr: Bei einem Drohnenangriff auf ein Forschungsinstitut in Kiew ist mindestens ein Mensch getötet worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen am Dienstag, wie Rettungskräfte den Leichnam bargen. Nach ukrainischen Angaben handelte es sich um einen russischen Drohnenangriff, der Geheimdienst sprach von drei Todesopfern.

Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitete Bild zeigt Männer, die im Februar kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs aus einer Rekrutierungsstation heraustreten. © picture alliance/dpa/TASS | Alexander Ryumin

In dem angegriffenen Gebäude im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt sitzt das Institut für superharte Werkstoffe, das zur Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine gehört. Aus dem mehrstöckigen Gebäude stieg Rauch auf, wie die AFP-Korrespondenten berichteten. Der geborgene Tote trug Militäruniform.

Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes betonte, dass es sich um eine Zivileinrichtung handele, „nichts Militärisches“. Eine russische Drohne habe angegriffen und eine Bombe abgeworfen. Später seien zwei weitere Drohnen erschienen, diese seien abgeschossen worden.

Ukraine-Krieg: Evakuierung aus Mariupol scheint zu scheitern - Russen blockieren angeblich Rettungskräfte

Update vom 22. März, 16.50 Uhr: In der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol sollten am Dienstag nach Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Das teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft mit. Die Bürger waren aufgefordert, organisiert zu den Bussen zu gehen.

Doch die Evakuierung über die Fluchtkorridore funktioniert offenbar nicht: Wereschtschuk sagte laut Spiegel im ukrainischen Fernsehen, dass mindestens 100.000 Menschen Mariupol nicht verlassen können. Russische Soldaten hätten Rettungskräfte unter anderem daran gehindert, auf das Gelände des bombardierten Theaters in Mariupol* zu gelangen. „Wir fordern die Öffnung eines humanitären Korridors für Zivilisten“, sagte Wereschtschuk laut Spiegel im TV.

Das Satellitenfoto zeigt das nach einem Angriff beschädigte Theater in Mariupol (links) und das Gelände um das Theater. © Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/dpa

Update vom 22. März, 16.32 Uhr: Die ukrainische Großstadt Cherson steuert im Ukraine-Krieg laut dem ukrainischen Außenminister Oleg Nikolenko auf eine humanitäre Katastrophe zu. Der Außenminister schreibt auf Twitter, dass es in der von russischen Truppen eingekesselten Stadt kaum mehr Nahrung und medizinische Versorgung gibt. Russland würde sich weigern, Fluchtkorridore zu öffnen, um die Menschen aus der 300.000-Einwohner-Stadt herauszulassen. „Russlands barbarische Taktik muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist!“, warnt der Minister eindringlich.

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater warnt Russen vor „Selbstmord“-Plan - und glaubt an Kriegsende in wenigen Wochen

Update vom 22. März, 15.40 Uhr: Der Ukraine-Krieg könnte innerhalb von zwei bis drei Wochen zu Ende sein - davon geht ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* aus. Olexij Arestowytsch betonte im ukrainischen TV, das Hauptziel Russlands sei die Einnahme der Hauptstadt Kiew. Dieser Versuch käme allerdings einem „Selbstmord“ gleich, so Arestowytsch. Die ukrainischen Streitkräfte in Kiew würden sich seit Wochen auf den Einmarsch von Putins Armee vorbereiten. Unter anderem sei die Bevölkerung mit Waffen versorgt worden.

Ukraine-Krieg: Menschen suchen in Katakomben Schutz vor russischen Bomben - Tödliche Falle droht

Erstmeldung: Kiew - Es gibt keine Entspannung der Lage im Ukraine-Krieg: Die russische Armee greift weiterhin zahlreiche Städte in der Ukraine an. Russische Luftangriffe werden unter anderem für die Hauptstadt Kiew, die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten, die Hafenstädte Mariupol und Odessa sowie Mykolajiw im Süden gemeldet.

In Odessa, das von Russland massiv beschossen wird, sucht die Bevölkerung teils Schutz in unterirdischen Katakomben. Das 2500 Kilometer lange Tunnelsystem erstreckt sich unter der ganzen Hafenstadt bis hinein in die Außenbezirke und verfügt über mehrere Ein- und Ausgänge. Laut einem Bericht des Senders ntv ist es dort zwar dunkel und eng, aber mit 17 Grad immerhin relativ warm. Außerdem stehen Lebensmittel-Vorräte bereit, sogar Strom und WLAN gibt es. Jedoch bergen die Katakomben auch eine große Gefahr: Sollte dort ein Feuer ausbrechen, wäre dies wegen eines fehlenden Lüftungssystems eine tödliche Falle für die Schutz suchenden Menschen.

Ein Mann blickt aus den Überresten eines der Fenster seines Hauses in Odessa. Russische Kriegsschiffe feuerten vom Schwarzen Meer aus Artillerietreffer auf Wohnkomplexe. © Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wire Service/dpa

Ukraine-Krieg: Experte betont großen Vorteil von Tunnelsystem unter Kiew

Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew verfügt über ein weitverzweigtes, unterirdisches Tunnelsystem - was laut John Spencer, Ex-US-Stabsoffizier und Experte für urbane Kriegsführung, ein Vorteil für den ukrainischen Widerstand sein könnte. „Die ukrainischen Kämpfer müssen diese Tunnel zu ihrem Vorteil nutzen“, schreibt der Experte auf Twitter. „Tunnel sind hervorragend, um Bombardierungen zu entgehen, Waffen und Vorräte zu lagern und angreifende feindliche Truppen zu überraschen.“

Ukraine-Krieg: 80 Prozent der Infrastruktur von Mariupol zerstört - Mangel an Nahrung und Wasser

Ein Schwerpunkt der Kämpfe im Ukraine-Krieg bleibt Mariupol: In der seit Wochen von russischen Truppen belagerten Stadt sind nach Angaben der Militärverwaltung mittlerweile „mehr als 80 Prozent der Infrastruktur beschädigt oder zerstört“. Die humanitäre Lage dort ist laut der UNO „äußerst ernst“, mit „einem kritischen und potenziell lebensbedrohlichen Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten“. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte „das, was in Mariupol geschieht, ein schweres Kriegsverbrechen“.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow räumte ein, dass „die Situation sehr schwierig“ sei. Zum einen sei die russische Armee „zahlenmäßig sehr überlegen“, zum anderen gebe es eine „Bedrohung durch eine Bodeninvasion“ der Armee des mit Moskau verbündeten Belarus. Jedoch gibt es auch bei den russischen Truppen viele Verluste, mehrere Top-Generäle wurden offenbar schon getötet. Sogar eine Kreml-nahe Zeitung hat jetzt von hohen Opferzahlen berichtet - allerdings wohl versehentlich. (afp/dpa/smu)