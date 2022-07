Ökostrom: Bundesrat billigt Gesetzespaket für schnellen Ausbau

Ein neues Gesetzespaket soll den Ausbau von Ökostrom fördern (Symbolbild) © IMAGO/Jochen Tack

Der Bundesrat hat am Freitag ein umfangreiches Gesetzespaket für einen schnelleren Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne gebilligt.

Berlin - Ländervertreter begrüßten dieses und forderten zugleich an der ein oder anderen Stelle Nachbesserungen. Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Stromverbrauch soll demnach bis 2030 auf mindestens 80 Prozent gesteigert werden, derzeit liegt er knapp unter 50 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, sollen 2 Prozent der gesamten Bundesfläche an Land für Windräder ausgewiesen werden, das ist mehr als eine Verdoppelung. Die Länder sollen nun gesetzlich verpflichtet werden, mehr Flächen bereitzustellen. Für die einzelnen Länder gelten bis Ende 2032 unterschiedliche Ziele, weil es unterschiedliche Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie gibt. Es gibt Zwischenziele - diese sollten eigentlich Ende 2026 erreicht werden, die Länder bekommen aber nun ein Jahr mehr Zeit.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte, auch die Zwischenziele für das Jahr 2027 seien ambitioniert. Die Länder benötigten Zeit für die Umsetzung. Steinbach forderte Nachbesserungen zugunsten bestehender Windkraftanlagen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, zum Thema Artenschutz seien noch Diskussionen mit dem Bund notwendig. Er betonte aber zugleich, dass die Länder beim Ausbau der Windkraft an Land nun ihre Hausaufgaben machen müssten.

Bundesrat stimmt für weniger Zinsen bei Steuernachzahlungen

Bei Steuer-Nachzahlungen werden künftig weniger Zinsen fällig als bisher. Der Bundesrat gab am Freitag grünes Licht für niedrigere Zinssätze. Konkret müssen rückwirkend zum 1. Januar 2019 nur noch 1,8 statt 6,0 Prozent pro Jahr gezahlt werden. In gleichem Maß sinkt aber auch der Zinssatz, von dem Steuerzahler bei einer Rückerstattung vom Finanzamt profitieren. Die Zinsen gibt es bei der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Sie werden fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder -erstattung um mehr als 15 Monate verzögert. Im ersten Fall profitiert der Fiskus, im zweiten der Steuerzahler.

Wegen der jahrelangen Niedrigzinsphase hatte das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr die ungewöhnlich hohen Steuerzinsen von jährlich 6 Prozent für verfassungswidrig erklärt. Jetzt soll eine Evaluierungsklausel dafür sorgen, dass der Zinssatz angemessen bleibt - also etwa auch bei generell steigenden Zinsen wieder angehoben wird. Die Bundesregierung erwartet, dass sie durch die Änderung in diesem Jahr 2,46 Milliarden Euro weniger einnimmt. (dpa)