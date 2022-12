Öllieferungen an Raffinerie Schwedt: Polen fordert Enteignung von Rosneft Deutschland

Rosneft-Logo © Jakub Porzycki/IMAGO

Als Voraussetzung für Öllieferungen an die Raffinerie Schwedt fordert die polnische Regierung eine Enteignung des Mehrheitseigners, des russischen Ölkonzerns Rosneft.

Berlin in Deutschland - Das berichtete am Montag das „Handelsblatt“ unter Berufung auf polnische und deutsche Regierungskreise. Ihren Standpunkt habe die polnische Seite zuletzt bei einem Gespräch in Berlin am vergangenen Donnerstag klargestellt. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte dazu auf „Handelsblatt“-Anfrage: „Wir werten die Gespräche jetzt innerhalb der Bundesregierung aus und rechnen mit einer Entscheidung derzeit bis Ende der Woche.“

Die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt gehört mehrheitlich dem Rosneft-Konzern, die Bundesregierung hatte die zuständige deutsche Rosneft-Tochter im September unter Treuhandverwaltung gestellt. Ab dem Jahreswechsel verbietet die Regierung Öllieferungen aus Russland - Öl soll dann über den Hafen in Rostock und vor allem über Polen geliefert werden.



Polen reiche die Treuhandverwaltung nicht, berichtete das „Handelsblatt“ weiter. Sie würde im März auslaufen. Denkbar sei laut Regierungsvertretern, dass Polen Lieferungen über Danzig ab Januar zusage und die Enteignung von Rosneft Deutschland nach März stattfinde.

Laut „Handelsblatt“ hat die polnische Seite Interesse geäußert, über den Mineralölkonzern Orlen selbst bei PCK einzusteigen. Demnach gebe es Gespräche, dass Orlen den 37,5 Prozent großen Anteil von Shell übernehmen könnte. Der britische Konzern will diesen laut Bericht schon länger loswerden. Laut „Handelsblatt“ sollen Orlen-Vertreter bei dem Gespräch am Donnerstag in Berlin dabei gewesen sein. ilo/pe