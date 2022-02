Wirrwarr um Österreichs Impfpflicht: Regierung kann Start-Termin nicht halten

Von: Cindy Boden

Teilen

Karl Nehammer (ÖVP, r.), Bundeskanzler von Österreich, und Werner Kogler (Grüne), Vizekanzler von Österreich, bei einer Pressekonferenz (Archivbild) © Roland Schlager/dpa

Impfpflicht in Österreich ab Februar: So hieß es immer. Doch noch ist die Pflicht nicht in Kraft getreten. Das hat einen einfachen Grund.

Wien - Deutschland blickt bei der allgemeinen Corona-Impfpflicht häufig nach Österreich - schließlich sind die Nachbarn diesbezüglich schon weiter. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gratulierte nach dem Parlaments-Beschluss für das Vorhaben schon zu dem „Meilenstein“. Aber glatt lief es in Österreich wahrlich auch nicht.

Impfplicht in Österreich: Statt 1. Februar nun ein paar Tage später

Auch jetzt kommt es zu Verzögerungen. Anfang Januar hieß es noch, Impfpflicht-Start soll der 1. Februar werden. Doch am Dienstag war es dann noch nicht soweit. Nachdem das Parlament in Wien einen Gesetzesentwurf am Abend des 20. Januar nach einer mehrstündigen Debatte verabschiedet hatte, war klar: Die Impfpflicht für Erwachsene über 18 Jahren (Ausnahme für Schwangere und wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen darf) wird aber erst am 4. Februar in Kraft treten. Der parlamentarische Gesetzgebungsprozess ist einfach noch nicht abgeschlossen.

„Das Gesetz wird diese Woche Donnerstag (3. Februar) noch durch den Bundesrat beschlossen. Danach werden noch einige Formalien getätigt (Unterschriften und Kundmachung) und das Gesetz tritt in Kraft“, verdeutlichte Daniel Böhm, Sprecher des Gesundheitsministeriums gegenüber Euronews. Auf der Tagesordnung des Bundesrates steht die Impfpflicht am 3. Februar unter Punkt 6. Die Zustimmung durch die Länderkammer gilt als Formsache.

Phasen der Impfpflicht in Österreich - Geldstrafen drohen

Wenn es dann soweit ist, startet ein Plan aus mehreren Phasen:

Bis 15. März gilt zunächst eine Übergangsphase: In der Zeit sollen die Haushalte schriftlich informiert werden, Strafen soll es noch keine geben.

Anschließend müssen diejenigen mit einer Anzeige und einer Geldstrafe von 600 bis 3600 Euro rechnen, die einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich haben und beispielsweise bei einer Verkehrskontrolle keinen Impfnachweis vorlegen können.

In der dritten Phase wird per Datenabgleich aus dem Melderegister, dem zentralen Impfregister und dem Epidemiologischen Meldesystem geprüft, wer geimpft ist und wer nicht.

Die Strafhöhe hängt unter anderem von Einkommen und Vermögen ab. Auch bei wiederholten Anzeigen steigt das Bußgeld. Freiheitsstrafen sind hingegen explizit ausgeschlossen.

Corona in Österreich: Wirbel um Impfzertifikat „Grüner Pass“

Neben der Impfpflicht sorgte im Februar nun schon eine weitere Entscheidung in Österreich für Wirbel: Der Grüne Pass als Nachweis einer Impfung verlor am Ersten des Monats bei vielen seine Gültigkeit. 214.870 Personen waren laut Standard und dessen Informationen aus dem Gesundheitsministerium betroffen. Impfzertifikate derer, die noch nicht geboostert wurden, sind nun nur mehr sechs statt bisher neun Monate lang gültig. Geboosterte verfügen weiterhin über eine neun Monate lang gültige Bescheinigung. Auch durch diese Maßnahme könnten die Impfzahlen in Österreich, vor allem was das Boostern angeht, erhöht werden. Laut Österreichs Gesundheitsministerium hatten am 1. Februar 69 Prozent der Gesamtbevölkerung sowie 72 Prozent der impfbaren Bevölkerung ein aktives Impfzertifikat.

Impfpflicht in Österreich: Viel Kritik im Vorfeld

Immer wieder gibt es Kritik an der Impfpflicht - und an der Umsetzung. So kritisierten Polizei-Gewerkschaftler zum Beispiel die geplanten Kontrollen der Impfpflicht durch die Polizei. Außerdem fluteten Impfgegner mit tausenden Stellungnahmen die Parlamentsseite und versuchten damit, die zeitlichen Abläufe durcheinanderzubringen. Auf den Straßen kam es immer wieder zu Protesten.

Österreich wird nach den Verzögerungen schon bald als Beleg dafür dienen können, ob eine allgemeine Impfpflicht die Impfzahlen noch einmal erhöht oder nicht. Ob die Pflicht zur Corona-Impfung auch für Urlauber gilt, können Sie hier nachlesen. (cibo/AFP)