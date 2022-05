Auch Österreich in die Nato? Promi-Brief fordert Umdenken - doch danach sieht es nicht aus

Von: Andreas Schmid

Gegen einen Nato-Beitritt Österreichs: Kanzler Karl Nehammer (l) und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP). © Georg Hochmuth/picture alliance/APA

Finnland und Schweden wollen in die Nato. Im neutralen Österreich fordern mehrere Prominente ebenfalls einen neuen Kurs. Regierung wie Opposition sehen das anders.

Wien - „Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist nicht nur ein Verbrechen und eine Tragödie, sondern auch der letzte Warnruf an die freie Welt, der auch Österreich angehört.“ Mit diesen Worten beginnt ein offener Brief von 55 österreichischen Prominenten. Gerichtet ist er an den Bundespräsidenten, die Bundesregierung, den Nationalrat und die Bevölkerung Österreichs. Die Botschaft: Österreich möge doch seinen Neutralitätsstatus überdenken und gegebenenfalls der Nato beitreten.

Die Unterzeichner fordern „eine ernsthafte, gesamtstaatliche Diskussion über die sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs“. Es brauche eine „Debatte ohne Scheuklappen“. Da der „Status quo unserer Sicherheitspolitik gefährlich“ sei, brauche es Veränderungen. Das sei entweder eine „vertiefte EU-Verteidigungspolitik oder ein Beitritt Österreichs zur Nato“. Doch daran denkt die Regierung in Wien bislang explizit nicht. Ein Nato-Beitritt Österreichs scheint zumindest unmittelbar wie bei Finnland und Schweden keine Option.

Österreich: Kanzler Nehammer lehnt Nato-Beitritt ab

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will an der Neutralität der Alpenrepublik festhalten. „Für Österreich stellt sich diese Frage nicht“, sagte der konservative Politiker am Dienstag (17. Mai) in Prag. „Österreich war neutral, ist neutral und bleibt neutral.“ Finnland und Schweden, die aufgrund des Ukraine-Kriegs ein Nato-Beitrittsgesuch angekündigt haben, hätten „eine andere Geschichte“. Dennoch sei Österreich „vollumfänglich solidarisch“ mit der Ukraine.

Auch Nehammers Kanzler-Vorgänger Alexander Schallenberg sieht Österreich nicht in der Nato. Der derzeitige Außenminister sprach mit Blick auf Skandinavien von „einer ganz anderen geografischen Situation“. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) äußerte sich ähnlich. Finnland hat eine mehr als 1000 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Nato-Beitritt? Stichwort Bündnisfall - „Österreich ist dann doch relativ sicher“

Auch fernab der ÖVP gibt es ähnliche Töne. Oppositionsführerin und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bewertet die österreichische Neutralität als „nicht verhandelbar“. Die rechtspopulistische FPÖ sieht das genauso. Die Grünen argumentieren zweischneidig. Zwar müsse man seine Sicherheitspolitik überdenken. Irgendwann werde „die Situation kommen, wo Österreich außenpolitische Interessen hat und die Unterstützung der Nachbarstaaten braucht“, sagte der europapolitische Sprecher der mit der ÖVP regierenden Grünen, Michel Reimon. „Aber Österreich ist dann doch relativ sicher.“

Argumentiert wird auch, dass das deutsche Nachbarland im Falle einer militärischen Eskalation auf seinem Gebiet von der Nato unterstützt werden würde. Denn Österreich ist, abgesehen von der Schweiz und dem Zwergstaat Liechtenstein, von Nato-Ländern umgeben. Heißt: Wenn Österreich angegriffen wird, wird zuvor auch Nato-Territorium angegriffen. Dann greift Nato-Artikel 5, der sogenannte Bündnisfall. Dessen Kernaussage: Wird ein Nato-Mitglied angegriffen, wird de facto die gesamte Nato angegriffen.

Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird.

Nato: Klare Mehrheit der Österreicher gegen einen Beitritt

Die österreichische Bevölkerung lehnt etwaige Nato-Beitrittspläne ebenfalls ab. In einer Umfrage von Anfang Mai sprachen sich nur 14 Prozent der Befragten für einen Beitritt aus. Die Unterzeichner des Briefes, unter anderem Othmar Karas (Vizepräsident des EU-Parlaments) und Friedhelm Frischenschlager (Ex-Verteidigungsminister) sehen das anders. Sie fordern „eine neue Sicherheitsdoktrin“. (as)