Österreich-Wahl: Umfragen zeigen starke Tendenz – Van der Bellen kämpft ums Bundespräsidenten-Amt

Walter Rosenkranz (FPÖ) und Alexander Van der Bellen, Bundespräsident von Österreich, treten gegeneinander an. © Herbert Neubauer/dpa

Am Sonntag wählt Österreich den Bundespräsidenten. Die Liste der Gegenkandidaten zu Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ist lang – und bunt. News-Ticker.

Update vom 9. Oktober, 8.30 Uhr: Mit der Öffnung der ersten Wahllokale hat in Österreich die Wahl des Bundespräsidenten begonnen. Rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren sind aufgerufen, das künftige Staatsoberhaupt zu bestimmen. Klarer Favorit ist Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Der ehemalige Grünen-Chef dürfte Umfragen zufolge über 50 Prozent der Stimmen bekommen. Laut einem Bericht der Tageszeitung Österreich sei man sich auch in der SPÖ und ÖVP hinter den Kulissen „sicher, dass Van der Bellen es gleich im ersten Wahlgang schafft“. Dank dieser absoluten Mehrheit wäre der 78-Jährige sofort für die nächsten sechs Jahre gewählt und müsste nicht in eine Stichwahl.

Kurz vor der Wahl rief Van der Bellen seine Unterstützer nochmal zum Wählen auf. Auf der offiziellen Twitter-Seite seiner Kandidatur hieß es, die Wahl sei alles andere als „eine g‘mahte Wiesn“. Van der Bellen selbst betonte in einer angehängten Botschaft, am Wahlsonntag seien „das Sofa und die Bequemlichkeit“ die größten Gegner. „Deshalb bitte keine Trägheit am 9. Oktober! Gehen Sie wählen!“, so sein eindringlicher Appell.

Präsidentenwahl in Österreich - Alexander Van der Bellen klarer Favorit

Erstmeldung vom 9. Oktober: Wien/München - Kommt Alexander Van der Bellen am 9. Oktober wieder in eine Stichwahl, bevor er möglicherweise ein zweites Mal Bundespräsident von Österreich wird? Der ehemalige Chef der Grünen hat sechs Konkurrenten, die das Amt ebenfalls für die kommenden sechs Jahre erobern wollen. Das Interessante: Nur einer von ihnen - Walter Rosenkranz - ist Vertreter einer der aktuellen Parlamentsparteien.

Präsidentenwahl in Österreich: Sieben Kandidaten konkurrieren

Im rechten Spektrum treten außer dem FPÖ-Politiker Rosenkranz der ehemalige Abgeordnete und heutige Blogger Gerald Grosz sowie der Anwalt Tassilo Wallentin an, der Kolumnist für das Massenblatt Kronen Zeitung ist. Außerdem Michael Brunner, der Chef der Partei „Menschen Freiheit Grundrechte“ (MFG), die sich dem Kampf gegen Corona-Maßnahmen verschrieben hat.

Im linken und umweltbewegten Wählersegment wollen Dominik Wlazny und Heinrich Staudinger punkten. Der als „Marco Pogo“ bekannte Wlazny ist Rockmusiker und mit seiner Bierpartei in der Wiener Stadtpolitik aktiv. Staudinger ist Schuhfabrikant.

FPÖ mit Kandidat Rosenkranz: Sind „massiv im Aufwind“

Im Sommer vor der Österreich-Wahl sah Rosenkranz parteiinterne Turbulenzen betont gelassen. Auslöser der Turbulenzen war der frühere FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein, ein FPÖ-Urgestein. Die Wiener FPÖ sah sich mit einer anonymen Anzeige wegen Missbrauchs von Fördermitteln konfrontiert. „Es wird keine Auswirkungen haben“, sagte Rosenkranz. Und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. bekräftigte, seine Partei sei „massiv im Aufwind“ und starte voller Kraft in den Wahlkampf.

Bei der Wahl im Bundesland Tirol hatten die Rechtspopulisten zuletzt kräftig zugelegt – nicht zuletzt in Wahlbezirken nahe der deutschen Grenze.

Umfrage zur Wahl in Österreich: Alexander Van der Bellen vorne

2016 erhielt Van der Bellen in einer Stichwahl gegen den FPÖ-Herausforderer Norbert Hofer 53,8 Prozent der Stimmen. Laut einer Umfrage des Magazins Profil und des Senders ATV kann er 2022 mit fast zwei Drittel der Stimmen rechnen. Der Kandidat der rechten FPÖ, liegt dahinter abgeschlagen bei 13 Prozent. Wahlberechtigt sind knapp 6,4 Millionen Österreicher. Das Staatsoberhaupt in Österreich ist mit großen Befugnissen ausgestattet. (dpa/AFP/frs)