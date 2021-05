Heikle Ermittlungen gegen Kurz - FPÖ fordert sofortigen Rücktritt: „So geht es nicht weiter“

Österreichs Kanzler

In Österreich werden die Rücktrittsforderungen an Kanzler Sebastian Kurz lauter. Der wiederum beteuert, nur die Wahrheit gesagt haben.

Update vom 13. Mai 2021: Die Rufe nach Rücktritt für Österreichs Kanzler Sebastian Kurz werden lauter. Angesichts der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft (siehe Erstmeldung vom 12. Mai) solle Kurz aus Sicht der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) sofort zurücktreten. „So geht es jedenfalls nicht weiter, Herr Bundeskanzler, Ihr Rücktritt bitte“, forderte der FP-Abgeordnete Christian Hafenecker am Mittwoch. Die Oppositionsparteien üben sich noch in Zurückhaltung, das könnte sich im Falle einer Anklage jedoch ändern. Dann wäre auch für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die „rote Linie“ überschritten, so berichtet es oe24.at.

Kurz befindet sich weiter in der Defensive, will von einem Rücktritt jedoch nichts wissen. „Ich bin von den Wählerinnen und Wählern gewählt und werde meiner Arbeit unbeirrt nachkommen“, sagte er gegenüber heute.at. Kurz beharrt weiterhin darauf, im Ibiza-Untersuchungsausschuss wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben. In der Sendung „Zeit im Bild“ (ZiB2) warf Kurz der Opposition vor, ihn „mit allen Mitteln aus dem Amt befördern“ zu wollen.

Kurz kritisiert Ausschuss: „Jedes Wort im Mund umgedreht“

Weiter äußerte er scharfe Kritik an den Befragungsmethoden des Ausschusses. Seinen Angaben nach sei er stundenlang unter Druck gesetzt worden. Man habe „versucht, Dinge so zu verdrehen, dass man eine Falschaussage konstruiert“, sagte Kurz gegenüber ZiB2. Im besagten Ausschuss werde „einem jedes Wort im Mund umgedreht und mit Anzeigen nachgearbeitet. Das ist aus meiner Sicht nicht die beste politische Kultur, die hier entstanden ist“.

Die Kritik an den Methoden im Untersuchungsausschuss kam bei der Opposition nicht gut an. „Der Schritt der WKStA ist ein starkes Zeichen dafür, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Vor dem Gesetz müssen alle gleich sein. Auch der Bundeskanzler kann und darf vor einem Untersuchungsausschuss nicht die Unwahrheit sagen“, wird die NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger bei oe24.at zitiert. „Es geht hier aber nicht um ein Match Regierung gegen Opposition. Es geht darum, dass die Spitze der Regierung Achtung vor dem Parlament, dem Rechtsstaat und der Verfassung hat.“

Staatsanwalt ermittelt gegen Österreichs Kanzler Kurz - „Werde nicht zurücktreten“

Erstmeldung vom 12. Mai 2021: Wien/München - Österreichs Kanzler Sebastian Kurz war gerade erst für eine vielbeachtete Visite in Bayern: Ein Termin mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stand an - erfreuliche Nachrichten von der bayerisch-österreichischen Grenze und nette Worte inklusive. Auch einen Medienpreis gab es für den ÖVP-Politiker.

Doch in der Heimat gibt es für Kurz weniger positive Nachrichten: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) ermittelt gegen den Kanzler und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Laut Recherchen der Magazine Profil und Falter geht es um den Verdacht falscher Aussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte der dpa die Ermittlungen.

Österreichs Kanzler Kurz im Fokus der Staatsanwaltschaft: „Werde nicht zurücktreten“

Kurz hat sich am Mittwoch bereits auf bemerkenswerte Weise zu den Vorwürfen geäußert. Es handle sich „um ein Verfahren, das wegen des geringen Strafmaßes vor einem Einzelrichter landen würde“, die WKStA könne jederzeit einen Strafantrag stellen, zitierte die Tageszeitung Standard den Kanzler. Auch dann werde er nicht zurücktreten, habe Kurz betont. Er habe alle Fragen stets wahrheitsgemäß beantwortet.

Hintergrund sind offenbar Vorgänge bei der Besetzung des Aufsichtsrats der Staatsholding ÖBAG. In der Angelegenheit waren unlängst Chat-Protokolle zwischen Kurz, seinem Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und dem ÖBAG-Chef Thomas Schmid bekannt geworden. Teile der Opposition sahen darin einen Beleg für „Postenschacher“. Schon vor Wochen hatten die liberalen Neos mit einer Anzeige gedroht. Auf eine Falschaussage könnte eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren stehen.

Sebastian Kurz unter Druck: Chat-Protokolle werfen fragwürdiges Licht auf Kanzler-Äußerungen

Nun hat die Partei Ernst gemacht. Laut der Anzeige, die der dpa vorliegt, haben der Kanzler und sein Kabinettschef im Ausschuss bestritten, dass es politische Absprachen bei der Besetzung des Kurz-Vertrauten Schmid gegeben habe. Der Staatsanwaltschaft lägen jedoch besagte Chatprotokolle vor, die das Gegenteil beweisen.

Die Zeitung Die Presse hatte über Chats berichtet, in denen die Bestellung Schmids im April 2019 zum ÖBAG-Chef als abgekartetes Spiel erschienen sei. Als die gesetzliche Grundlage für den neuen Job in der ÖBAG gegeben war, habe Blümel, der damals Kanzleramtsminister war, an Schmid geschrieben: „Schmid AG fertig“. Der ORF berichtet von einer Chatkonversation zwischen Schmid und Kurz, in dem dieser den Kanzler bat, ihn „nicht zu einem Vorstand ohne Mandate zu machen“. Kurz antwortete demnach: „Kriegst eh alles was du willst.“

Die Ermittlungen laufen sowohl gegen Kurz als auch gegen seinen Kabinettschef. Der Kanzler erklärte, er habe sich stets bemüht, die Fragen im Parlament wahrheitsgemäß zu beantworten. Er kritisierte, dass im Untersuchungsausschuss versucht werde, Worte im Mund umzudrehen und Menschen „irgendwie in eine Falschaussage hineinzudrängen“. (fn/dpa)

