Kurz unter Druck: Kanzler rechnet mit Anklage - Sogar Richter-Präsidentin rügt Umgang mit Justiz

Falschaussage-Ermittlungen gegen den Kanzler - ein Novum in Österreich. Sebastian Kurz gerät weiter unter Druck. Das Vorgehen der Regierung sieht eine Expertin indes als Gefahr für den Rechtsstaat.

Wien - Gegen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird wegen einer möglichen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss ermittelt. Der Regierungschef rechnet nach eigenen Angaben mittlerweile selbst mit einer Anklage - aber explizit nicht mit einer Verurteilung. Er schob die mögliche Schuld an etwaigen falschen Aussagen erneut auf den Ausschuss.

„Nachdem hier auf 58 Seiten jedes Wort von mir auf die Waagschale gelegt wird, rechne ich durchaus mit einem Strafantrag, das ist richtig“, sagte Kurz der Kronen Zeitung. Er habe mit zahlreichen Juristen und mehreren Universitätsprofessoren gesprochen. Keiner könne sich aber vorstellen, dass es zu einer Verurteilung komme, so Kurz weiter.

Sebastian Kurz unter Verdacht: Postenschacher um Vertrauten Schmid? Chat-Protokolle werfen Fragen auf

Kurz betonte erneut, er habe „ein reines Gewissen“. „Meine Aussagen im U-Ausschuss sind richtig, und insofern sehe ich dem Ganzen sehr gelassen entgegen.“ Auch im Fall einer Anklage will er nach bisherigen Aussagen im Amt bleiben. Die Ermittlungen sind allerdings bereits für sich genommen schon ein Novum in der Geschichte Österreichs - und an der Richtigkeit von Kurz Einlassungen bestehen Zweifel.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss beleuchtet mutmaßlichen Postenschacher und den etwaigen Einfluss von Parteispenden auf politische Entscheidungen zur Zeit der Regierung von ÖVP und rechter FPÖ - auch abseits der konkreten Ibiza-Affäre. Die umstrittene Koalition war von Dezember 2017 bis Mai 2019 im Amt. Kanzler Sebastian Kurz und sein Kabinettschef haben im Ausschuss bestritten, dass es politische Absprachen bei der Berufung des Kurz-Vertrauten Thomas Schmid als Chef der mächtigen Staatsholding ÖBAG im April 2019 gegeben habe. Chatprotokolle beweisen laut einer Anzeige der liberalen Oppositionspartei Neos aber das Gegenteil.

+ Viel zu studieren: Ein Aktenwagen mit der Aufschrift „Causa Ibiza“ wird im Untersuchungsausschuss in den Saal geschoben. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter/www.imago-images.de

Einen Ausschnitt aus der Debatte lieferte am Montag das Wiener Magazin Falter. Dem Bericht zufolge lautete eine Frage an Kurz im Ausschuss, ob er sich für Schmids Berufung eingesetzt habe. Kurz habe nicht rundheraus verneint, nach Aktenlage aber erklärt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich für ihn eingesetzt habe, aber ich habe ihn für qualifiziert gehalten“. Auch habe der Kanzler erklärt, die Planung für Schmids Besetzung sei nicht von ihm ausgegangen: „Aber soweit ich mich erinnern kann, hat er mich irgendwann davon informiert, dass er sich bewerben wird.“

Aus Chat-Protokollen geht dem Bericht zufolge allerdings auch hervor, dass Kurz Schmid bereits Februar 2018 Hilfe anbot, als eine Zeitung über die mögliche Personalie an der Spitze der ÖBAG berichtete. „Ich ruf ihn gern an, bin nur nicht sicher ob das nützt?!“, soll Kurz an Schmid geschrieben haben, nachdem dieser darum bat, dem damaligen Chefredakteur der Zeitung Kurier den Bericht auszureden. „Kriegst eh alles, was du willst“, soll später eine weitere SMS Kurz‘ an Schmid im Verlaufe des Prozesses gelautet haben.

Sebastian Kurz: Falschaussagen im U-Ausschuss? Kanzler beschuldigt Fragesteller

Kurz hat sich inzwischen mehrfach über die Vorgehensweise im U-Ausschuss beschwert. „Das war eine vierstündige Befragung, extrem hitzig, in einer aggressiven Art und Weise geführt, mit Zwischenrufen, Unterstellungen, Suggestivfragen, Schachtelsätzen, Wortklaubereien, die nur ein Ziel hatten, nämlich mich in widersprüchliche Aussagen zu verstricken“, sagte er der Kronen Zeitung weiter. Er habe aber erstens im U-Ausschuss nicht die Unwahrheit gesagt und zweitens schon gar nicht vorsätzlich.

Pikanterweise hat der Nationalrats-Präsident - das Äquivalent des Bundestagspräsidenten - und Untersuchungsausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka (ebenfalls ÖVP) unlängst bereits eine Aufhebung der Wahrheitspflicht in den Ausschüssen gefordert. Für das aktuelle Verfahren gegen Kurz spielt das aber keine Rolle mehr. Auch wenn mit einer Entscheidung der Justiz, ob es zu einer Anklage kommt, erst in einigen Monaten gerechnet wird.

Österreich: Sebastian Kurz, die ÖVP und das Verhältnis zur Justiz - „Grenzüberschreitend“

Mittlerweile sehen allerdings auch Justizvertreter Kurz‘ Gebahren kritisch. Die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung warnt den und seine konservative ÖVP vor ständiger Kritik an der Justiz. „Die Reaktionen der Politik betreffend die Ermittlungen von Staatsanwaltschaften oder der Justiz waren sehr oft, sage ich jetzt einmal, grenzüberschreitend“, sagte Sabine Matejka im ORF-Radio am Montag. Nach ihrem Eindruck hätten die Angriffe oder auch Anschuldigungen auf die Justiz an Intensität zugenommen.

Dass Kurz von politisch motivierten Anzeigen gegen ihn gesprochen habe, gehe an der Sache vorbei. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt aufgrund eines Anfangsverdachtes, und das ist völlig unabhängig davon, wer diese Anzeige ursprünglich eingebracht hat.“ Spitzenpolitiker sollten, auch wenn gegen sie selbst ermittelt wird, sachlich bleiben.

Kurz‘ Regierung in Österreich in der Kritik: „Greift nach und nach schon auch den Rechtsstaat an“

Schon vor den Ermittlungen gegen seine Person hatte Kurz die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen Finanzminister und ÖVP-Parteifreund Gernot Blümel kritisiert.

Matejka warnte auch vor einer Gefahr für den Rechtsstaat. „Das greift natürlich nach und nach schon auch den Rechtsstaat an. Steter Tropfen höhlt sozusagen den Stein.“ Man sehe auch am Beispiel anderer Länder in Europa, dass man den Rechtsstaat aushebeln könne. „Ich glaube, es wären alle politischen Akteure gut beraten, darüber nachzudenken und sich klar dazu bekennen, dass der Rechtsstaat wichtiger ist als Individualinteressen.“

Ebenfalls im ORF hatte sich Kurz unlängst ein wildes Wortgefecht mit Nachrichten-Moderator Armin Wolf geliefert - Thema auch hier: Ibiza-Untersuchungen und „Postenschacher“. (dpa/fn)