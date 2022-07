ÖVP nach Kurz‘ Abgang am Umfrage-Abgrund – „Ampel“ plötzlich auch in Österreich denkbar

Von: Andreas Schmid

Österreichs ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Die SPÖ zieht in Umfragen klar an der früheren Kurz-Partei vorbei. © Dragan Tatic/picture alliance

Die ÖVP verliert in Österreich an Zustimmung. In einer Umfrage sackt die Partei von Ex-Kanzler Kurz ab. Aktuell scheint sogar eine neue Koalition möglich.

Wien - Bayerns früherer Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) fasste die politische Lage Österreichs vor einem Jahr wie folgt zusammen: „Da wird man sprachlos. In Österreich regieren auch die Grünen. Die Grünen!“ Gemeinsam mit der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) bilden die Grünen derzeit die Regierung. Geht es nach aktuellen Umfragen, könnte die Ökopartei auch künftig an der Regierung beteiligt sein – allerdings mit anderem Koalitionspartner(n).

Österreich-Umfrage: SPÖ klar vorn - Ampel möglich

Denn laut einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa gibt es eine neue stärkste Kraft im politischen Wien: die sozialdemokratische SPÖ mit 29 Prozent. Dahinter folgen die aktuelle Kanzlerpartei ÖVP mit 22 Prozent und die rechte FPÖ (20 Prozent). Halb so viele Prozentpunkte haben die mit der FDP vergleichbaren Neos (11) und die Grünen (10).

Für die Regierungsbildung nach der nächsten Wahl 2024 heißt das laut aktuellen Umfragen womöglich, zumindest in den Farben der deutschen Parteiäquivalente: Ampel-Koalition. Das hat es in Österreich bislang nicht gegeben. Das Dreierbündnis aus SPÖ, Neos und Grünen kommt auf eine Regierungsmehrheit. Die würde die SPÖ wohl auch mit einer Großen Koalition mit der ÖVP erreichen, was jedoch als unwahrscheinliches Szenario gilt. Ebenso wie eine Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition.

Österreich-Umfrage: 69 Prozent mit Regierung unzufrieden

Die SPÖ ist in der Momentaufnahme Sommer 2022 also klarer Favorit der Befragten. Andere Umfragen sehen die Roten bei über 30 Prozent. Grund für das gute Abschneiden der zuletzt keineswegs erfolgsverwöhnten österreichischen Sozialdemokraten ist neben der Oppositionsarbeit auch die Unzufriedenheit mit der türkis-grünen Regierung. 69 Prozent der Befragten sind „weniger zufrieden“ (32) oder „gar nicht zufrieden“ (37). Zum Vergleich: In Deutschland lag die Unzufriedenheit mit der Regierung im April bei 49 Prozent.

Dass die ÖVP so stark zurückfällt, könnte auch am Chaos in der Partei liegen. Bei der letzten Nationalratswahl 2019 waren die Konservativen noch klarer Wahlsieger mit 37,5 Prozent. Kanzler Sebastian Kurz schien aus der Ibiza-Affäre um Koalitionspartner FPÖ gestärkt hervorzugehen, geriet nach mehreren Fehltritten samt Korruptionsvorwürfen, die die ÖVP im Ganzen belasteten, jedoch selbst Aus. Alexander Schallenberg übernahm und machte nach nur zwei Monaten Platz für den neuen ÖVP-Chef Karl Nehammer.

Könnte man den Kanzler direkt wählen, hätte allerdings der im Ukraine-Krieg recht offensiv auftretende Regierungschef Nehammer mit 32 Prozent noch knapp die Nase vorn. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner käme auf 29 Prozent, FPÖ-Chef Herbert Kickl auf 20 Prozent, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf 10 Prozent und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf 9 Prozent.

Das alles kann sich bis zum Urnengang allerdings noch massiv ändern: Die nächste Nationalrats-Wahl steht turnusgemäß erst im Herbst 2024 an. Gewählt wird in diesem Jahr allerdings der Bundespräsident. Das Amt hat der Grüne Alexander van der Bellen inne. (as)