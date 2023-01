ÖVP vor Wahl-Flop im eigenen Herzland? SPÖ und FPÖ könnten paktieren – erste Zahlen in Kürze

Von: Florian Naumann

Österreichs flächenmäßig größtes Bundesland wählt – und der ÖVP droht die nächste Klatsche. Ein unwahrscheinliches Bündnis könnte eine Mehrheit erhalten.

Update vom 29. Januar, 16.52 Uhr: Schon in wenigen Minuten wird es erste Hochrechnungen aus St. Pölten geben: In Niederösterreich haben viele Wahllokale bereits geschlossen, die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Dann will der ORF schnell Zahlen präsentieren.

Vorbericht: St. Pölten/München – Rund um Wien wird am Sonntag (29. Januar) ein neuer Landtag gewählt. Buchstäblich: Die Bürger in Niederösterreich sind an die Urnen gerufen. Das Bundesland ist nicht nur das flächenmäßig größte Österreichs, es umschließt auch die Hauptstadt Wien. Und es gilt als Herzland der konservativen ÖVP von Kanzler Karl Nehammer.

Allerdings droht den „Türkisen“ der nächste Rückschlag. Noch immer leidet die ÖVP unter den Nachwehen der Ära Sebastian Kurz und Korruptionsvorwürfen – aber unter Problemen wie der allgegenwärtigen Inflation. 2018 hatten die Konservativen in dem Flächenland ohne echte Großstadt noch die absolute Mehrheit geholt. Mit dieser komfortablen Position dürfte es für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach diesem Sonntag vorbei sein. Das Portal heute.at schrieb zuletzt gar von einem drohenden Absturz der ÖVP „ins Bodenlose“.

Österreich: Kanzler-Partei ÖVP bangt in Niederösterreich – FPÖ und SPÖ könnten Mehrheit erhalten

Das ist womöglich etwas hoch gegriffen. 49,6 Prozent erzielte die ÖVP bei der vorigen Wahl. Letzte Umfragen der Institute OGM, Market und Lazarsfeld sahen die Partei in der Sonntagsfrage bei 37 bis 39 Prozent. Das wäre immerhin noch mehr als bei der Tirol-Wahl im September 2022. Im ebenfalls grundkonservativen Alpenbundesland erreichte die ÖVP knapp 35 Prozent. Landeshauptmann Anton Mattle musste zu einer Koalition mit der SPÖ greifen.

In Niederösterreich birgt das Wahlrecht allerdings einen speziellen Kniff: Die Regierung wird nicht von Koalitionspartnern gebildet – sondern nach „Proporz“. Heißt: Die neun Minsterposten („Landesräte“) werden proportional an alle Parlamentsparteien verteilt, die ausreichend Stimmen erhalten. Zuletzt waren etwa auch SPÖ und FPÖ vertreten. Obwohl die ÖVP die absolute Mehrheit innehatte. Grüne und die liberale Neos waren zwar im Landtag vertreten, hatten mit 6 und 5,2 Prozent aber nicht genügend Mandate um einen der wenigen Ministersitze beanspruchen zu können.

Wissenswertes über Niederösterreich ... das Bundesland ist das flächenmäßig größte Österreichs und nach Einwohnerzahl das zweitgrößte. ... Niederösterreich ist zugleich stark ländlich geprägt. Größte Städte sind St. Pölten (56.000 Einwohner) und Wiener Neustadt (47.000 Einwohner), laut Zeit leben 70 Prozent der Niederösterreicher in Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern. ... das Land gilt als Herzland der konservativen ÖVP. Nie erreichten die Konservativen hier bei Landtagswahlen weniger als 44 Prozent.

Bedeutungslos ist die Koalitionsfrage aber dennoch nicht: Gesetze werden im Landtag so oder so mit Mehrheit verabschiedet. Im Alleingang wird die ÖVP das wohl nicht mehr können – und finden sich Bündnisse mit mehr als 50 Prozent der Sitze, können sie de facto den politischen Kurs bestimmen. In Niederösterreichs Hauptstadt St. Pölten könnten das aber abseits der ÖVP eigentlich nur die rechtspopulistische FPÖ und die sozialdemokratische SPÖ sein. Sie lagen zuletzt in Umfragen bei circa 25 beziehungsweise 23 Prozent. Theoretisch könnte das für einen Machtwechsel reichen.

Niederösterreich-Wahl: FPÖ verschreckt mit „Menschenrechts“-Debatte die SPÖ

Mikl-Leitners Konservative warnten auch schon eindringlich vor einem „rot-blauen“ Pakt. SPÖ und FPÖ werben tatsächlich auch um Veränderung. Allzu wahrscheinlich scheint ein Bündnis aber nicht: FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer erklärte zuletzt im Standard, er unterscheide beim seiner Ansicht nach „schwammigen“ Thema Menschenrechte „zwischen Staatsbürger und Nichtstaatsbürger“. Gemeint war das Asylrecht. SPÖ-Frontmann Franz Schnabl distanzierte sich; zumindest vorerst, wie die Wiener Zeitung berichtete: „Ich würde Udo Landbauer, wenn er die Menschenrechte infrage stellt, nicht zum Landeshauptmann wählen.“

Für Österreich ist die NÖ-Wahl der Start in ein Frühjahr 2023 mit mehreren bedeutsamen Urnengängen. Im März steht die Landtagswahl in Kärnten auf dem Programm, im April folgt das Bundesland Salzburg an der bayerischen Ostgrenze. Erst im Herbst 2024 steht die nächste Nationalratswahl an – so Nehammers Bündnis mit den Grünen so lange hält und die Regierungsparteien nicht auf die Idee einer Neuwahl verfallen. (fn)