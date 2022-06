Österreich will bereits abgeschaltetes Kohlekraftwerk Mellach reaktivieren

Teilen

Karl Nehammer © IMAGO/Martin Juen

Aufgrund der Drosselung russischer Gaslieferungen hat Österreich entschieden, ein bereits abgeschaltetes Kohlekraftwerk wieder zu aktivieren.

Wien in Österreich - Das Bundeskanzleramt in Wien gab am Sonntag bekannt, die Behörden und der größte österreichische Stromerzeuger, der Verbund-Konzern, arbeiteten daran, das Kraftwerk im südösterreichischen Mellach wieder für den Betrieb mit Kohle zu rüsten. Oberstes Ziel sei es, die Gasversorgung Österreichs sicherzustellen, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer am Sonntag.

Die Entscheidung traf die von Nehammer geführte konservativ-grüne Bundesregierung nach einer Sitzung des Krisenkabinetts zu den gedrosselten Gaslieferungen aus Russland. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte zuvor angekündigt, seine Erdgaslieferungen nach Österreich zu reduzieren - ähnlich, wie er es zuvor unter anderem mit Österreichs Nachbarstaaten Deutschland und Italien getan hatte. Mitte Juni lag die Füllmenge der österreichischen Gasspeicher bei 39 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland meldete die Bundesnetzagentur zuletzt 57 Prozent.

Das nahe Graz in der Steiermark gelegene Kraftwerk Mellach war im Frühjahr 2020 als letztes Kohlekraftwerk Österreichs vom Netz genommen worden. Die Abschaltung war Teil der österreichischen Klimaschutz-Strategie mit dem Ziel, 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Mit der nun beschlossenen Reaktivierung soll in Mellach im Notfall wieder Energie aus Kohle gewonnen werden. Laut der Nachrichtenagentur APA dauert die Umrüstung aber mehrere Monate.



Bundeskanzler Nehammer erklärte, es gehe Österreich darum, das fehlende russische Gas mit anderen Quellen oder anderen Lieferanten zu ersetzen.



In Deutschland hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Sonntag ebenfalls neben anderen Maßnahmen den stärkeren Einsatz von Kohlekraftwerken angekündigt. Damit solle der Gasverbrauch in Deutschland gesenkt und so die Befüllung der Speicher begünstigt werden. Den vermehrten Einsatz von Kohle nannte der Minister "bitter", aber "in dieser Lage schier notwendig". se