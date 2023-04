In Tarnfleck auf den Schießplatz: Grünen-Minister Özdemir übt als Reservist bei der Bundeswehr

Ein Grüner für die Bundeswehr: Erneut hat Ampel-Minister Cem Özdemir an einer Reserveübung teilgenommen – und um Soldaten geworben. Mit Erfolg?

Hannover – In Tarnfleck, zwischen Soldatinnen und Soldaten, auf dem Schießplatz: Vier Tage lang hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) an einer Reservistenübung teilgenommen und seinen Anzug gegen eine Bundeswehruniform getauscht. Ziel der Mission: Werben um ein höheres Ansehen der Truppe mitten in den Kriegszeiten. Doch im Netz erntete der Politiker mit seiner Aktion vorrangig Hohn und Spott – wieder einmal. Doch der frühere Kriegsdienstverweigerer lässt sich davon nicht abschrecken.

Der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine habe gezeigt, dass autoritäre Regime ein Problem mit der liberalen Demokratie hätten, teilte der Politiker am Rande seiner Wehrübung bei Hannover via Twitter mit und fügte hinzu: Die Demokratie „verteidigt sich nicht von selber. Dafür braucht es die Bundeswehr, dafür braucht es aber auch uns alle als Zivilistinnen und Zivilisten, die wissen, was wir an der Bundeswehr haben.“

Cem Özdemir bei der Bundeswehr: Erster Minister in 20 Jahren bei Wehr-Training

Vor diesem Hintergrund wollte der Grünen-Politiker mit gutem Beispiel vorangehen. Özdemir absolvierte bei der Streitkräftebasis die Wehrübung. Den Angaben der Bundeswehr zufolge war er der erste Bundesminister, der sich an das seit 20 Jahren angebotene Training heranwagte. Neben Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten sollte er auch eine Einweisung in die Ermittlungsarbeit der Militärpolizei, ein Fahrtraining sowie ein Schießtraining mit Pistole und Gewehr erhalten, hieß es. Während seiner Wehrübung wurde der Minister zeitweise in den Rang eines Oberleutnants erhoben.

Ohne Wehrdienst: Özdemir sieht Rolle der Soldaten mittlerweile anders

Für Özdemir ist das Tragen der Bundeswehr-Uniform kein Novum – zwar hat er nicht gedient, allerdings hatte er schon 2019 als Bundestagsabgeordneter eine Wehrübung absolviert, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Als Parlamentarier, der auch über Auslandseinsätze der Truppe entscheide, wolle er den Alltag der Soldatinnen und Soldaten kennenlernen und seinen Respekt und Dankbarkeit ausdrücken, sagte er damals. Begleitet wurde er vom Grünen-Bundestagsabgeordneten Niklas Wagener und dessen Büroleiterin.

Bereits vor vier Jahren hatte der Bundeswehr-Besuch dem Grünen-Politiker viel Hohn und Spott eingebracht. Unter anderem hatte der EU-Politiker und Satiriker Martin Sonneborn sich über die schlechte Klimabilanz von Özdemir Panzerfahrten lustig gemacht.

Hohn und Spott bei Twitter: User werfen Özdemir fehlenden Wehrdienst vor

Auch bei der Neuauflage reagierte das Netz mit ähnlichen Reflexen. Ein Grüner bei der Bundeswehr? „Pfui Teufel“, schrieb ein Nutzer bei Twitter. Es sei Amtsanmaßung, dass Özdemir als früherer Kriegsdienstverweigerer jetzt einen Soldaten spielen wolle. „So ein Unsinn, warum lässt die Bundeswehr das zu?“, fragte ein weiterer User. Und andere machten sich auf der sozialen Plattform darüber lustig, dass Özdemir noch nicht einmal den militärischen Gruß richtig hinbekomme, weil er den Daumen unter der flachen Hand angewinkelt hatte.

Dennoch hofft Özdemir, dass er der Truppe mit seinem Besuch einen Gefallen getan hat. Denn die Bundeswehr leidet seit Jahren unter enormem Ausrüstungsmangel und unter großer Personalnot. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges hatte die Probleme schonungslos offengelegt. Die deutsche Armee stehe praktisch „blank dar“, hatte Heeresinspekteur Alfons Mais eindringlich gewarnt. In der Folge hatte die Ampel-Koalition schnell reagiert und ein 100-Milliardenprogramm aufgelegt.

Doch trotz der von Kanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen Zeitenwende geht die Modernisierung der Bundeswehr nur schleppend voran – auch beim Personal. „Das Verteidigungsministerium verfolgt das Ziel, dass die Bundeswehr von aktuell rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten auf 203.000 bis zum Jahr 2031 wächst“, bestätigte die Wehrbeauftragte Eva Högl am Wochenende der Funke Mediengruppe. Dann beklagte sie: „Ich halte das für nicht erreichbar.“

Zu wenig Personal bei der Bundeswehr: Pistorius und Högl warnen vor Engpass

Högl verwies in diesem Zusammenhang auf einen Rückgang bei den Bewerbungen und eine hohe Abbrecherquote bei den Rekruten. „Die Herausforderung beim Personal ist noch größer als beim Material“, sagte sie. Auf einem Arbeitsmarkt, der dringend Leute suche, sei die Bundeswehr schwer unter Druck. Das bestätigte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der die Bundeswehr gerade wieder umbauen muss. Er gehe nicht davon aus, dass die Ausbildungslücke sich so schnell schließen lasse, beklagte er in einem Interview mit der Welt.

Gut möglich, dass der Verteidigungsminister deswegen die versuchte Schützenhilfe von seinem Ampel-Kollegen zu würdigen weiß. Immerhin ist Pistorius selber Offizier der Reserve und hat nach eigener Aussage auch schon öfter mal an Wehrübungen teilgenommen. Für ihn hagelte es zuletzt deswegen aber eher Anerkennung statt Hohn und Spott. (jkf/dpa)