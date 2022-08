Özdemir reagiert auf heute-show-Kritik: „Mist, bin aufgeflogen“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Grünen-Politiker Cem Özdemir hat auf die Kritik der ZDF heute-show an seiner Kompetenz als Landwirtschaftsminister reagiert.

München - Als die Minister der Ampel-Koalition endgültig feststanden, war auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister auf den Listen zu sehen. Doch einige zweifelten direkt an seiner Kompetenz für das Amt. Inmitten des Ukraine-Krieges und globalen Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung ist der Posten nun noch wichtiger als zuvor. Obwohl acht Monate seit der Besetzung der Ministerposten verstrichen sind, hält die Kritik an Özdemirs Kompetenz teilweise immer noch an – vor allem aus der Opposition, wie Merkur.de exklusiv berichtete.

Kritik an Özdemir: „heute-show“ mit imaginären Konversationen des Ministers

Nun teilte die „ZDF heute-show“ auf Twitter drei Fotos mit imaginären Konversationen, die die in Augen der Kritiker mangelnde Kompetenz von Özdemir darstellen sollen. Dabei lautet die Überschrift: „Wenn du bei der Bewerbung zum Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft gemogelt hast.“ Einer der Fotos zeigt Özdemir kniend auf einem Getreidefeld. Er schaut auf den Boden und ruft „Apfel!“ - eine Person neben ihm korrigiert ihn: „Nee, fast. Getreide, Herr Özdemir.“

In einem weiteren, ausgedachten Dialog der „ZDF heute-show“ verwechselt Özdemir Kartoffeln mit einer Frucht. „Lecker, Kiwi“, sagt er mit ernstem, auf die Kartoffeln gerichtetem Blick, während er sie zusätzlich abtastet. Die Antwort eines wohl Kartoffelanbauers lautet kurz: „Ähnlich, ja...“ Im finalen Bild schaut sich der Landwirtschaftsminister Schweine an und sagt „Muuuuuuh“. Wieder wird er nur halb korrigiert. Eine Frau neben ihm erwidert: „Das sind... Egal.“ Die Botschaft der „heute-show“ ist klar: Dem Grünen-Politiker fehle die Kompetenz für sein Amt - auch bei den einfachsten Tatsachen.

Özdemir reagiert auf Kritik mit Humor - „Mist, bin aufgeflogen“

Landwirtschaftsminister Özdemir ließ die Bilder der „heute-show“ nicht ohne Antwort. Er reagierte auf die Bilder mit Humor. Samt Zwinker-Smiley schrieb der Grünen-Politiker auf Twitter ironisch: „Mist, bin aufgeflogen.“ In den Kommentaren lobten viele Twitter-Nutzer, dass Özdemir „über sich selbst lachen“ könne.

Manche User nahmen sich den Tweet von Özdemir auch zum Anlass, um Kritik an Finanzminister Christian Lindner zu üben. „Bist damit immer noch kompetenter als Christian Lindner“, schrieb etwa ein Nutzer. Ein weiterer kommentierte: „Egal, der Lindner macht Finanzen und hat auch keine Ahnung davon.“ Aktuell werden Lindners Steuerpläne kritisiert - vor allem von den Grünen und der Union. (bb)