Özdemir erteilt offenbar kuriose Weisung an Mitarbeiter - Grüner will „Schluss machen“ mit Klöckners Stil

Cem Özdemir, neuer Landwirtschaftsminister, hat eine Anweisung an seine Mitarbeiter ausgegeben, die für Verwunderung sorgt.

Berlin - Cem Özdemir (Grüne) soll seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer Anweisung überrascht haben. Seit Start der Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist der Mann von den Grünen Minister für Landwirtschaft.

„Bitte erstellen Sie weniger Vorlagen für mich“, habe Özdemir in sein Ministerium melden lassen - so will es bild.de erfahren haben. Dem Bericht zufolge ist es aus Özdemirs Sicht ausreichend, wenn die Papiere aus den Abteilungen und Referaten die Staatssekretärsebene erreichten.

Özdemir (Grüne) mit Weisung: Ministeriumssprecher bestätigt das Ende von „Mikromanagement“

„Gute Führung bedeutet auch, den Mitarbeitenden zu vertrauen und sie zu stärken“, bestätigte Julian Mieth, der Sprecher Özdemirs gegenüber Bild.de. Die Anweisung des Ministers gibt es offenbar wirklich. Doch warum?

„Der Minister hat sich entschieden, im Sinne einer gut geführten Behörde und wie in anderen Ministerien üblich, mit dem Mikromanagement der vorherigen Hausleitung Schluss zu machen“, fügte Mieth an. Das klingt wie ein Seitenhieb auf die Vorgängerin Özdemirs, Julia Klöckner von der CDU.

Özdemir (Grüne): Was ist Mikromanagement, was will der Minister abschaffen?

Unter „Mikromanagement“ wird eine Führungsart verstanden, die sich sehr stark mit Details befasst. Mikromanager verbringen viel Zeit in Meetings, um sich über alle Punkten eines Projekts oder eines Teilbereichs auf dem Laufenden halten zu lassen. Dabei geraten wegweisende Entscheidungen oft aus dem Blick - zugunsten vieler Entscheidungen auf untergeordneten Ebenen.

Özdemir hatte zuletzt einem Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung eine Absage erteilt. Bei der Wahl des Bundespräsidenten zeitweise als Fotograf fungiert - für die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU). (kat)