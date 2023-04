Erdogan sagt krankheitsbedingt weiteren Wahlkampfauftritt ab

Özdemir: „Rückkehr zur Demokratie“ in Türkei bei Ende von Erdogans Präsidentschaft möglich

Cem Özdemir © M. Popow/IMAGO

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht bei einer Abwahl von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei die Möglichkeit einer Rückkehr zur Demokratie.

Berlin in Deutschland - Ein Sieg des Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu „würde den Weg für eine Rückkehr zur Demokratie ebnen“, sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagsausgaben). Der Ausgang der Wahlen sei „so offen wie nie“ in Erdogans rund 20-jähriger Amtszeit als Regierungs- und Staatschef.

In der Türkei werden am 14. Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten. Dabei deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und Oppositionsführer Kilicdaroglu an.

Özdemir äußerte sich besorgt über mögliche Manipulationen bei den Abstimmungen. „Die Sorge, dass die Wahlen manipuliert werden oder dass Erdogan nicht abtritt, sind nicht unbegründet“, sagte der Grünen-Politiker. Dafür spreche, dass Erdogan „politische Gegner einsperren lässt, die prokurdische HDP verbieten will, die Versammlungs- und Informationsfreiheit massiv einschränkte und bereits in der Vergangenheit Wahlen, die seine AKP verlor, wiederholen ließ“.



Die im Ausland lebenden Türken können bereits von Donnerstag an ihre Stimmen abgeben. In Deutschland sind rund 1,5 Millionen türkische Wähler stimmberechtigt.



Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rief die Behörden mit Blick auf den Wahlkampf zur Wachsamkeit auf. „In der Vergangenheit gab es Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, bei denen eine hetzerische Rhetorik an den Tag gelegt wurde“, sagte Buschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sollte jemand auf einem öffentlichen Platz in Deutschland eine hetzerische Rede halten, hätten die Behörden die Möglichkeit, einzuschreiten. „Zuständig sind hier die Länder. Ich rege an, dass sie von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen.“ bfi

Erdogan sagt krankheitsbedingt weiteren Wahlkampfauftritt ab

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat krankheitsbedingt einen weiteren wichtigen Wahlkampftermin abgesagt. Der 69-Jährige werde am Donnerstag nicht persönlich an der Einweihung des ersten Atomkraftwerks des Landes teilnehmen, schrieb der stellvertretende Vorsitzende der regierenden AKP, Erkan Kandemir, am Mittwochabend auf Twitter. Erdogan werde der Zeremonie „online beiwohnen“.



Der Termin gilt als einer der wichtigsten Wahlkampfauftritte des Amtsinhabers in dieser Woche. Das Akkuyu-Atomkraftwerk an der türkischen Südküste wurde vom staatlichen russischen Atomunternehmen Rosatom gebaut. Kreml-Chef Wladimir Putin wird zur Einweihung eine Videobotschaft senden.



Erdogan, der nach eigenen Angaben an einer Magenverstimmung leidet, hatte zuvor bereits alle Termine am Mittwoch abgesagt. Er ruhe sich „auf Anraten unserer Ärzte zuhause aus“, erklärte der 69-Jährige.



Erdogan hat angesichts sinkender Umfragewerte in den vergangenen Wochen unermüdlich Wahlkampfauftritte absolviert. Der Wahlkampf läuft derzeit auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu hinaus.



Am Dienstag hatte der türkische Präsident ein Live-Interview im Fernsehen abbrechen müssen. Das Programm hatte mit 90 Minuten Verzögerung begonnen und wurde dann nach zehn Minuten mitten in einer Frage durch Werbung unterbrochen.



Erdogan kehrte etwa eine Viertelstunde später zurück und entschuldigte sich. „Gestern und heute waren harte Arbeit. Deswegen habe ich eine Magen-Darm-Grippe bekommen“, sagte er. Der Politiker sah bleich aus und beendete das Interview wenig später. bfi