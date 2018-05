Es ist ein Schnappschuss zur Unzeit: Mit einem Foto leisten die Stars Özil und Gündogan dem türkischen Präsidenten Erdogan Wahlkampfhilfe. Harte Kritik kommt aus der Politik - etwas vorsichtigere vom DFB.

London/Frankfurt am Main - Vielleicht schlägt Bundestrainer Jogi Löw gerade die Hände über dem Kopf zusammen - und mit ihm so einige Politikinteressierte in Deutschland, aber auch der Türkei.

Denn im Juni stehen in der Türkei wichtige vorgezogene Neuwahlen an. Und während Auftritte türkischer Regierungspolitiker im Wahlkampf in Deutschland ein echtes Politikum sind, haben zwei von Löws Nationalspielern öffentlichkeitswirksam mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan posiert.

Özil und Gündogan posieren - heikle Widmung auf Gündogans Trikot

Erdogans Partei AKP verbreitete die Fotos und ein Video am Montag auf Twitter. Zu sehen sind Ilkay Gündogan und Mesut Özil neben Erdogan. Das Treffen schien klar freundschaftlichen Charakter zu haben.

Denn Gündogan und Özil sind nicht etwa im kritischen Gespräch mit dem türkischen Präsidenten zu sehen - sondern unter anderem bei der Übergabe ihrer Vereinstrikots an Erdogan. Özil posierte lächelnd mit seinem Arsenal-Trikot mit der Nummer 11, Gündogan hielt zusammen mit Erdogan das Man-City-Dress mit seiner Nummer 8 in die Kamera. Mit dabei war auch Everton-Profi Cenk Tosun.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14. Mai 2018

Besonders deutlich positioniert sich Gündogan: Auf seinem Trikot stand dem Bericht zufolge in türkischer Sprache geschrieben: „Mit großem Respekt für meinen Präsidenten."

Grindel findet Foto „nicht so gut“ - Bierhoff kündigt Aussprache an

DFB-Präsident Reinhard Grindel rügte Özil und Gündogan für das Treffen - für die Verhältnisse des sonst betont unpolitischen und im Umgang mit seinen Stars eher vorsichtigen DFB - hart. "Der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden", schrieb Grindel am Montag bei Twitter. "Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen." Der DFB-Chef schrieb weiter: "Der Integrationsarbeit des DFB haben unsere Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen."

(2/2) Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Der Integrationsarbeit des #DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14. Mai 2018

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff kündigte eine Aussprache mit den Spielern an, die fixe Kandidaten der DFB-Elf für die WM in Russland sind. „Die beiden waren sich der Symbolik und Bedeutung dieses Fotos nicht bewusst, aber natürlich heißen wir die Aktion nicht gut und besprechen das mit den Spielern“, sagte Bierhoff am Montag, betonte jedoch auch: „Ich habe nach wie vor überhaupt keine Zweifel an Mesuts und Ilkays klarem Bekenntnis, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen und sich mit unseren Werten zu identifizieren.“

Özdemir rät Stars, die Begriffe „Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachzuschlagen“

Auch der türkischstämmige Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir kritisierte die Fußball-Stars heftig. "Der Bundespräsident eines deutschen Nationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heißt Deutscher Bundestag", sagte der langjährige Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen dem SID am Montag: "Es sitzt in Berlin, nicht in Ankara."

"Anstatt Erdogan diese geschmacklose Wahlkampfhilfe zu leisten, wünsche ich mir von den Spielern, dass sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren", sagte Özdemir. Er riet Özil und Gündogan, "noch einmal die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachzuschlagen".

„Wird Deutschland sie rauswerfen?“

Der Journalist Ali Özkök, der unter anderem vom Kreml-nahen Medium RT Deutsch als Redakteur gelistet wird, nutzte ein Video des Treffens umgehend als Steilvorlage für Kritik an deutschen Medien sowie indirekt der Bundesregierung - und für eine provokante Frage.

The Turkish football stars Mesut #Özil, Ilkay #Gündogan, who play for #Germany, and Cenk #Tosun have gifted their signed jerseys to the #Turkish President #Erdogan.



Will Germany kick them now out, because they met a "dictator", as German media regularly claims? pic.twitter.com/3w4PrpPUxB — Ali Özkök (@Ozkok_) 14. Mai 2018

„Wird Deutschland sie rauswerfen, jetzt, da sie einen ‚Diktator‘ getroffen haben, wie die deutschen Medien regelmäßig behaupten?“, formulierte Özkök seine rhetorische Frage auf Twitter.

Streit um Wahlkampf-Auftritt von AKP-Politikern in Deutschland

Dass es soweit kommt, scheint eher unwahrscheinlich. Gleichwohl bewegen sich die beiden deutschen Nationalspieler mit dem Treffen auf heiklem Terrain. Denn die Bundesregierung will jegliche Wahlkampfhilfe für Erdogan bewusst vermeiden - und der DFB gibt sich generell unpolitisch, zuletzt beispielsweise beim Streit um einen möglichen Boykott der WM in Russland.

Lesen Sie auch: Erdogan verhilft Opposition durch undurchdachte Äußerung zu Twitter-Erfolg

So sorgte ein geplanter Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei der Gedenkfeier für einen Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie in Solingen am 29. Mai unlängst bereits für Verstimmungen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte im April betont, die Bundesregierung werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zulassen, stellte aber klar, der Auftritt falle nicht unter dieses Verbot.

Wahl am 24. Juni - Nominierung des WM-Kaders am Dienstag

Am 24. Juni wird in der Türkei erstmals zeitgleich das Parlament und der Präsident gewählt. Damit soll der von Erdogan betriebene und vor gut einem Jahr per Verfassungsreferendum beschlossene Umbau zum Präsidialsystem abgeschlossen werden. Der Präsident soll künftig Staats- und Regierungschef und mit deutlich mehr Macht ausgestattet sein.

Beim Wahlkampf zum Verfassungsreferendum hatte Erdogan mit Nazi-Vergleichen an die Adresse Deutschlands für Empörung gesorgt. Für Kritik sorgt immer wieder auch Erdogans Innen- und Außenpolitik - von der Inhaftierung kritischer Journalisten bis zum Einmarsch im syrischen Afrin. Erdogan hatte Berichten zufolge Wahlkampfauftritte in Deutschland ausgeschlossen - hat nun aber offenbar einen anderen Zugangskanal zur deutschen Öffentlichkeit gefunden.

Löw nominiert sein vorläufiges Aufgebot für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) am Dienstag in Dortmund. Özil und Gündogan gelten als gesetzt.

Lesen Sie auch: Türkei plötzlich versöhnlich - aber Deutschland bleibt hart

fn (mit dpa und SID)

Scharfe Kritik in Richtung USA: