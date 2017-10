Kommentar zu Kalalonien: Nur Verlierer, Europa ist gefordert

Ohne Hilfe von außen scheint ein friedlicher Ausweg aus dem Dilemma zwischen der spanischen Regierung und dem Regionalparlament in Katalonien nicht möglich. Europa ist gefordert, meint Merkur-Redakteur Alexander Weber.

München - So wie in Kriegen das erste Opfer stets die Wahrheit ist, so wird im seit Freitag offen ausgebrochenen Konflikt zwischen der spanischen Zentralregierung und den Separatisten in Katalonien die politische Vernunft zu Grabe getragen. Mit der Entscheidung der Parlamentsmehrheit in Barcelona für die Gründung eines unabhängigen Staates einerseits und der Anwendung des Artikels 155 durch die Regierung Rajoy andererseits beginnt nun ein neues Kapitel der spanischen Geschichte. Es steht zu befürchten, eines ohne Happy End.

Politik gilt als die Kunst, dicke Bretter zu bohren. Doch die gelb-roten Protagonisten in Madrid und Barcelona waren in den letzten Monaten nicht einmal mehr dazu bereit, am Holz zu kratzen. Statt Dialog dominierte auf beiden Seiten egoistische Rechthaberei. Ohne Hilfe von außen scheint ein friedlicher Ausweg aus dem Dilemma nicht möglich.

Europa verzwergt sich in der globalen Welt

Das sollten auch die Europäer erkennen. Sicher, die Staats- und Regierungschefs haben kein Interesse an einer sich verstärkenden Autonomie-Bewegung in der EU. Europa verzwergt sich in der globalen Welt selbst, wenn sich jede kleine Region zur unabhängigen Republik erklärt. Es ist schon unter 28, bald 27 Regierungen schwer genug, zu Konsenslösungen in den großen Fragen unserer Zeit – vom Anti-Terrorkampf über die Flüchtlingsströme bis hin zur Digitalisierung – zu kommen. Aber die Ausgestaltung der innerstaatlichen Beziehungen, die Machtbalance zwischen Hauptstadt und Regionen muss immer wieder neu ausgelotet werden. Das ist alles andere als undemokratisch. Auch Bayern musste lange kämpfen, um einen faireren finanziellen Lastenausgleich innerhalb der deutschen Bund-Länder-Beziehungen zu erreichen. Reden muss man halt miteinander. Dabei sollte Europa den Spaniern helfen.