Offensive gegen Russland: Kiew steht im Ukraine-Krieg vor nächstem Frontdurchbruch

Von: Helmi Krappitz

Ukrainischen Streitkräften sollen bald vor einem neuen Frontdurchbruch stehen. Derzeit rücken sie durch die womöglich am besten ausgestattete Verteidigungsstellung Russlands im Süden vor.

Kiew/Moskau – Vielen geht die ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg nicht schnell genug voran. Nun ist aber die Rede von einem weiteren Teilerfolg des ukrainischen Militärs beim Vorrücken auf russisch-besetzte Regionen. Sie seien in Schlagdistanz zur nächsten Serie an russischen Verteidigungsstellungen, berichtete das Institute for the Study of War (ISW) am Samstag (26. August).

Demnach haben die ukrainischen Streitkräfte in der westlichen Oblast Saporischschja weitere taktisch bedeutsame Fortschritte im Verteidigungskrieg gegen Russland gemacht. Sie rücken nach aktuellen Erkenntnissen im Ukraine-Krieg durch russische Verteidigungspositionen vor – möglicherweise die anspruchsvollste Verteidigungsreihe, so ukrainische und US-Quellen.

Ukrainische Truppen haben Teilerfolge in der Gegenoffensive erzielt. © IMAGO/Branislav Racko

Die Ukraine erscheint nun in Schlagdistanz zur nächsten Reihe von Russlands Defensivstellungen zu sein. Das ISW geht von einer schwächeren Verteidigungsposition als die Vorherigen aus. Trotzdem kann sie eine erhebliche Herausforderung im Ukraine-Krieg darstellen. Ein nächster Frontdurchbruch sei so aber möglich.

Offensive gegen Russland im Ukraine-Krieg: Verteidigung besteht aus Minenfeldern und Schützengräben

Die Verteidigungslinie, durch die Kiews Streitkräfte aktuell im Ukraine-Krieg vorrücken sollen, bestehe aus dichten Minenfeldern. Die russischen Truppen haben die Reihe in der Vergangenheit weiter ausgebaut und viel Material und Arbeitskräfte zur Verstärkung aufgewendet.

Zudem stehen den Ukrainern höchstwahrscheinlich dichte Schützengräben und Panzersperren in der Offensive gegen Russland entgegen. Allerdings seien die Verteidigungsstellungen „an der gesamten Front in der Südukraine nicht einheitlich und nicht vollständig besetzt“, erklärt das Institut. Zudem habe jede Defensivreihe einen Vor- und Hinterbereich, die auch unterschiedlich ausgestattet seien.

Offensive gegen Russland im Ukraine-Krieg: Truppenverlegung nach Saporischschja

Das zeige sich besonders weiter südlich des derzeitigen ukrainischen Vormarsches in der Offensive gegen Russland im Ukraine-Krieg. Dort gebe es weitere Verteidigungspositionen der russischen Truppen. Diese könne das Militär aus Russland jedoch nur voll ausnutzen, wenn sie über das nötige Personal und Material verfügen.

Zusammenhängend zitiert das ISW eine ukrainische Quelle, die von einer russischen Truppenverlegung spricht. Soldaten aus einer elitären Formation aus der Oblast Luhansk seien in den Westen des Oblast Saporischschja geschickt worden. (hk)