Ukraine-Krieg: Raketenangriff auf Odessa

Ukraine-Krieg: Zwei russische Generäle getötet? Gewaltsame Deportation aus Mariupol steht im Raum

Von: Bedrettin Bölükbasi, Cindy Boden, Christoph Gschoßmann

Die Ukraine meldet, zwei russische Generäle getötet zu haben. Es gab einen russischen Raketenangriff auf Odessa. News-Ticker.

Update, 23. April, 22.50 Uhr: Gewaltsame Deportation? Beamte der Ukraine behaupteten am Samstag, Russland habe Bürger von Mariupol gewaltsam in eine abgelegen russische Region abgeschoben. „Russland hat gewaltsam deportierte Bürger der Ukraine aus Mariupol in die Region Primorsky geschickt – 8.000 Kilometer von der Heimat entfernt“, sagte Lyudmyla Denisova, Menschenrechtskommissarin des ukrainischen Parlaments, in einem Telegram-Post.

Laut Denisova haben Freiwillige ihr mitgeteilt, dass am 21. April ein Zug mit 308 Ukrainern aus Mariupol, darunter Mütter mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinderungen und Studenten, in der Stadt Nachodka angekommen sei. Denisova fügte ihrem Telegram-Beitrag auch Fotos hinzu, die die Ankunft der ukrainischen Bürger am Bahnhof zeigen. Das berichtete CNN.

Ukraine-Krieg: NATO-Offiziere in Stahlwerk in Mariupol?

Update, 20.49 Uhr: Wieso wurde das Stahlwerk in Mariupol noch nicht eingenommen? Russische Staatsmedien gaben an, das Stahlwerk sei zunächst noch nicht eingenommen worden, da sich auch westliche Söldner“ und sogar NATO-Offiziere in dem Gebäude verschanzt hätten.

Ukraine-Russland-Krieg: Moskau bestätigt Beschuss der südukrainischen Hafenstadt Odessa

Update, 20:39 Uhr: Russland hat den Beschuss der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine mit Raketen bestätigt. Dabei sei am Samstag ein Logistikterminal auf einem Militärflugplatz getroffen worden, in dem eine „große Lieferung“ Waffen aus den USA und aus europäischen Staaten gelagert hätten, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die russischen Streitkräfte hätten zudem bei Angriffen in der Ukraine unter anderem Depots mit Raketen- und Artilleriewaffen, Munition und Treibstoff sowie bis zu 200 Kämpfer getötet, teilte Konaschenkow mit. Die Angaben können zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine-News: Zwei russische Generäle getötet? Ukraine traf wohl Kommandoposten

Update, 19.23 Uhr: Nach Angaben des Militärgeheimdienstes behauptet die Ukraine, bei einem Angriff auf einen Kommandoposten zwei russische Generäle getötet zu haben. Darüber berichtet CNN. Die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine gab am Samstag eine Erklärung ab, dass in der südlichen Region Cherson zwei russische Generäle getötet wurden.

„Am 22. April 2022 führten die Streitkräfte der Ukraine einen verheerenden Schlag gegen einen vorderen Kommandoposten der 49. kombinierten Waffenarmee der russischen Besatzungstruppen, der sich nicht weit von der Kampflinie in der Region Cherson entfernt befand“, heißt es in der Erklärung. "Das Ergebnis: Der Feldkontrollpunkt der 49. Combined Arms Army wurde zerstört. Zwei Besatzergeneräle wurden eliminiert und einer wurde schwer verwundet und in kritischem Zustand evakuiert." Noch steht eine Überprüfung des Angriffs aus.

Ukraine-Krieg: Mindestens fünf Tote nach Raketenangriff auf Odessa

Update, 23. April, 17:40 Uhr: Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der südukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens fünf Menschen getötet worden. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt, wie der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Samstag über den Nachrichtendendienst Telegram mitteilte. Die ukrainische Luftabwehr hatte parallel mitgeteilt, dass sie zwei Raketen und zwei Aufklärungsdrohnen abgeschossen habe. Die Raketen seien von einem Langstreckenbomber des Typs Tu-95 über dem Kaspischen Meer abgefeuert worden. Trotz des Abschusses seien ein militärisches Objekt und zwei Wohnhäuser in Odessa beschädigt worden, hieß es.

Ukraine: Tote durch russische Angriffe - Ausgangssperre in Osternacht

Update vom 23. April, 16.14 Uhr: Durch russische Artillerie- und Raketenangriffe sind in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Luhansk wurden in der Siedlung Solote am Samstag zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie Gouverneur Serhij Hajdaj per Nachrichtendienst Telegram mitteilte.

Die umkämpften Städte Popasna, Rubischne und Sjewjerodonezk wurden heftig mit Artillerie beschossen und aus der Luft bombardiert, hieß es. Ständig würden Leitungen beschädigt, wodurch die Versorgung der verbliebenen Bevölkerung vor allem mit Wasser fraglich sei. Aus den genannten Städten konnten mehr als 110 Menschen evakuiert werden.

Im benachbarten Gebiet Donezk wurden der Gebietsverwaltung zufolge am Freitag drei Menschen getötet und sieben verletzt. Im Charkiwer Gebiet hat Gouverneur Oleh Synjehubow am Morgen über 2 Tote und 19 Verletzte infolge von 56 Angriffen innerhalb der vergangenen 24 Stunden informiert. Den Behörden nach wurden im südukrainischen Gebiet Mykolajiw acht Menschen durch Beschuss verletzt.

Ukraine-Krieg: Raketenangriff auf Odessa

Update vom 23. April, 15.35 Uhr: Ein russischer Raketenangriff hat die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine getroffen. Das teilte der offizielle Telegram-Kanal der Stadt am Samstag mit. In der Erklärung hieß es: „Infrastruktureinrichtungen wurden getroffen. Teilen Sie keine Fotos und Videos, helfen Sie dem Feind nicht. Die Informationen werden geklärt.“

Hochrangige russische Militärbeamte erklärten, dass das Ziel der Invasion in der Ukraine darin besteht, die „volle Kontrolle“ über die Südukraine sowie die östliche Donbass-Region zu übernehmen. Generalmajor Rustam Minnekajew, der amtierende Kommandeur des Zentralen Militärbezirks Russlands, sagte laut TASS, einer russischen staatlichen Nachrichtenagentur, dass die Kontrolle über den Süden der Ukraine den russischen Streitkräften Zugang zu Transnistrien verschaffen würde – einem separatistischen Kleinstaat in Moldau, wo seit Anfang der 1990er Jahre ein Kontingent russischer Streitkräfte stationiert ist.

Russland nimmt Angriffe auf Stahlwerk Azovstal wieder auf

Update vom 23. April, 14.35 Uhr: Russische Truppen haben die Angriffe auf das Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. „Der Feind versucht, den letzten Widerstand der Verteidiger von Mariupol zu ersticken“, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch in einer Videobotschaft. Eingesetzt würden Artillerie und Luftwaffe. Die ukrainischen Soldaten würden jedoch ihre Positionen halten und „sogar Gegenangriffe starten“. Die Angaben sind nicht überprüfbar.

Um 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) sollte eine Waffenruhe für die Evakuierung von verbliebenen Zivilisten aus der weitgehend zerstörten Stadt mit einst 440.000 Einwohnern einsetzen. Dazu gab es zunächst keine Informationen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag angeordnet, keinen Sturm der aus dem Kalten Krieg stammenden Bunkeranlagen vorzunehmen. Damit sollten eigene Verluste vermieden werden. Zuvor war die Hafenstadt am Asowschen Meer als erobert deklariert worden. Mariupol war kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor zwei Monaten von russischen Truppen komplett eingeschlossen worden. Kiew schätzt, dass infolge der Kämpfe mehr als 20.000 Menschen getötet wurden. Satellitenbilder zeigten Orte möglicher Massengräber.

Ukraine-Krieg: Russland greift zivile Infrastruktur an und behauptet Zerstörung von Militär-Equipment

Update vom 23. April, 11.30 Uhr: Ukrainischen Behörden zufolge setzen russische Streitkräfte ihre Angriffe auf die ukrainische Stadt Charkiw fort. Dabei würden die russischen Soldaten die zivile Infrastruktur in der gesamten Charkiw-Region ins Visier nehmen, erklärte der militärische Gouverneur der Region, Oleg Synjehubow. Dabei seien im Laufe des Tages zwei Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere seien verletzt worden.

Indes behauptete das russische Verteidigungsministerium die Zerstörung von mehr als 20 Munitionsdepots der Ukraine. Luftgestützte Raketen und die taktische Luftwaffe hätten jeweils 3 Depots vernichtet, die Raketenstreitkräfte weitere 16 Munitionslager, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, mit. Unabhängig lassen sich die Berichte nicht überprüfen.

„Die russischen Luftabwehrsysteme haben im Bereich Nowa Dmytriwka im Gebiet Charkiw ein ukrainisches Flugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen. Darüber hinaus wurden im Laufe der Nacht 15 ukrainische Drohnen vernichtet, darunter eine Bayraktar TB-2 über der Ortschaft Nowa Sorja im Gebiet Mykolajiw“, erklärte Konaschenkow zudem. Insgesamt seien durch die Luftwaffe 66 ukrainische Militärobjekte getroffen worden, durch Raketenstreitkräfte und Artillerie sogar 1098 Objekte. Zumeist handle es sich um Truppenansammlungen, Militärkonvois und Kommandopunkte der ukrainischen Armee, betonte Konaschenkow.

Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg lesen Sie in diesem News-Ticker.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet neue Zahlen zu russischen Verlusten - mehr als 21.000 russische Soldaten

Update vom 23. April, 10.05 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sind in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs bislang rund 21.600 russische Soldaten getötet worden. In dem neuen Situationsbericht auf Facebook schrieb der Generalstab zudem, ukrainische Streitkräfte hätten 854 russische Panzer, 403 Artilleriesysteme, 143 Mehrfachraketenwerfer, 69 Luftverteidigungssysteme, 177 Flugzeuge, 154 Helikopter und 182 Drohnen zerstört. Die Angaben des ukrainischen Generalstabs können nicht unabhängig verifiziert werden.

Ukraine-Krieg: Großbritannien sieht stockende russische Offensive im Donbass

Update vom 23. April, 8.50 Uhr: Laut einer aktuellen Sicherheitseinschätzung des britischen Verteidigungsministeriums konnten russische Truppen in der Ukraine innerhalb der letzten 24 Stunden keine großen Fortschritte erzielen. Ukrainische Gegenangriffe würden die Bemühungen der russischen Einheiten zurückschlagen, teilte das Ministerium in dem auf Twitter veröffentlichten Bericht mit.

Darüber hinaus habe Russland weiterhin keine Kontrolle in der Luft sowie auf der See gewinnen können. Auch hier verhindere „die Effektivität“ der ukrainischen Luft- und Seestreitkräfte einen „beachtenswerten Fortschritt“ der russischen Armee. Außerdem würden schwere Kämpfe in Mariupol eine vollständige russische Kontrolle in der Stadt verhindern und somit den von Russland angestrebten Fortschritt im Donbass verlangsamen.

Ukraine-Krieg: Mögliche Evakuierung aus Mariupol - gegenseitige Vorwürfe von Kiew und Moskau

Update vom 23. April, 8.30 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge könnte am Samstag eine Evakuierung aus der stark zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol stattfinden. „Es besteht die Möglichkeit, dass wir in der Lage sein werden, einen humanitären Korridor aus Mariupol zu öffnen“, teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Facebook mit. Wereschtschuk nannte als Sammelpunkt für 10.00 Uhr am Samstag ein Einkaufszentrum im Norden der Stadt, das direkt an einer der Ausfahrtsstraßen liegt.

Sie schrieb weiter, dass Fluchtkorridore aus der Stadt bereits mehrmals gescheitert seien und dass sie verstehe, wie schwer dies für die Menschen sei. „Sie und ich müssen es aber so oft versuchen, bis es klappt.“ Konkrete Details wolle sie am Samstagmorgen mitteilen. Zur Situation verbliebener ukrainischer Kämpfer und Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal gab es widersprüchliche Berichte. Die russische Agentur Tass schrieb unter Berufung auf Angaben der „Volksmiliz“ der Separatisten in der Region Donezk, dass keine ukrainischen Kämpfer einen „humanitären Korridor“ genutzt hätten, um sich zu ergeben oder Zivilisten zu evakuieren. Von Kiew gab es davor am Freitag den Vorwurf, dass russische Truppen Zivilisten am Verlassen des Stahlwerks hinderten.

Ukraine-Krieg: Mögliches weiteres Massengrab in Mariupol auf Satellitenbildern entdeckt

Update vom 23. April, 8.25 Uhr: Unweit der von russischen Truppen belagerten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol deuten Satellitenbilder auf ein mögliches weiteres Massengrab hin. „Dieses Mal im linksufrigen Stadtbezirk beim Friedhof von Wynohradne“, teilte der Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko im Nachrichtendienst Telegram mit. Die Besatzungskräfte würden so versuchen, Kriegsverbrechen zu verschleiern.

Die vom US-Satellitenfotodienst Maxar verbreiteten Aufnahmen aus dem Zeitraum vom 22. März bis 15. April sollen einen Friedhof bei Wynohradne vor, während und nach einer Erweiterung der Gräber zeigen. Wynohradne befindet sich am Ostrand der Hafenstadt am Asowschen Meer. Am Vortag hatten ukrainische Behördenvertreter, gestützt auf Satellitenbilder, bereits ein mögliches Massengrab in Manhusch circa 15 Kilometer westlich des Stadtrands vermutet. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Vertreter von Mariupol gehen von mindestens 20.000 getöteten Einwohnern aus. Die Großstadt hatte vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor knapp zwei Monaten rund 440 000 Einwohner. Jetzt sollen sich noch mehr als 100.000 in der zu großen Teilen zerstörten Stadt aufhalten. Russland hat Mariupol trotz ukrainischen Widerstands um das Stahlwerk Azovstal für komplett erobert erklärt.

Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Angriffe im Donbass - Einheit von Butscha greift jetzt Isjum an

Update vom 23. April, 7.40 Uhr: Die russischen Truppen haben ihre Angriffsbemühungen nach ukrainischen Angaben im Donbass-Gebiet verstärkt. „In Richtung Donezk führt der Feind Angriffshandlungen entlang der gesamten Frontlinie durch“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Samstagmorgen mit. Die stärksten russischen Angriffe zielen demnach auf die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Daneben berichtet der Generalstab von anhaltenden Sturmversuchen in Rubischne, Popasna und Marjinka. Die Angriffe seien abgewehrt worden.

Nördlich davon versuchen die russischen Truppen bei der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw weiter nach Süden vorzustoßen, um die ukrainischen Truppen einzukesseln. Nach ukrainischen Angaben ist an den Angriffen auch die russische 64. motorisierte Schützenbrigade beteiligt, die in der Kiewer Vorstadt Butscha im Einsatz war. Bilder von mehr als 400 getöteten Zivilisten dort hatten weltweit Entsetzen ausgelöst. Kiew hatte den russischen Soldaten daher Kriegsverbrechen vorgeworfen, Moskau bestreitet, etwas mit den Gräueltaten zu tun zu haben. Russlands Präsident Wladimir Putin zeichnete die Brigade aus.

An den südlichen Frontabschnitten verstärken die Russen demnach ebenfalls den Druck. Während es in Mariupol keine Lageveränderungen gibt, sollen die russischen Truppen im Gebiet Saporischja um Kämpfer der Söldnereinheit „Wagner“ verstärkt worden sein. Kiew spricht von etwa 200 Wagner-Kämpfern. Unabhängig konnten die Berichte nicht überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Russland will „neue Methoden“ einsetzen - Briten deuten das als Eingeständnis

Erstmeldung: Kiew - Eine Ankündigung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, „neue Methoden der Kriegsführung“ einzusetzen, ist nach britischer Einschätzung ein stillschweigendes Eingeständnis, dass Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht vorankommt wie geplant. Dennoch werde es eine Weile dauern, Taktiken, Techniken und Vorgehensweisen anzupassen und mit verbesserter Wirkung für den Einsatz umzusetzen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitagabend (23. April) unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Das gelte besonders für den landbasierten Manöverkrieg.

In der Zwischenzeit rechnet London damit, dass Russland zunächst weiter auf eine Bombardierung setzt, um den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Truppen zu unterdrücken. In der Folge sei Frustration darüber, dass sie die ukrainische Verteidigung nicht rasch bezwingen könnten, wahrscheinlich.

Ukraine-Krieg: Russische Einheiten setzen sich wohl in mehreren Orten fest

Russische Truppen haben sich derweil nach ukrainischen Angaben in mehreren Orten in der Ostukraine festgesetzt. Russische Einheiten im Ukraine-Krieg sollen etwa in der Kleinstadt Losowa, einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt in der Region Charkiw im Osten des Landes, Fuß gefasst haben, wie der ukrainische Generalstab in seinem Bericht am Freitagabend mitteilte.

In den Gebieten Selena Dolyna in der Region Donezk und dem etwa 40 Kilometer östlich liegenden, vor wenigen Tagen eroberten Krimenna in der Region Luhansk, bauten russische Truppen ihre Positionen aus und bereiteten sich auf weitere Vorstöße vor. Auch in dem Ort Stepne in der Region Donezk hätten sie Fuß fassen können.

Abgewehrt habe man Angriffe etwa in der Region Luhansk, die laut ukrainischen Angaben bereits zu rund 80 Prozent unter russischer Kontrolle steht, im Bereich der Stadt Rubischne und des Dorfes Nowotoschkiwske. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Ein zerstörtes russisches Militärfahrzeug war am 21. April an einem von russischen Truppen zerstörten Gebäude in der Nähe der Autobahn von Tschernihiw im Norden der Ukraine zu sehen. © ---/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj ruft zum Widerstand gegen russischen Angriff auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Bürger seines Landes zum Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg auf. „Jeder muss sich bei jeder Gelegenheit gegen die Besetzung wehren“, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht zum Samstag. Die Menschen sollten nicht mit den Russen kooperieren. Jene, die in von russischen Einheiten kontrollierten Gebieten lebten, sollten diesen „so viele Probleme wie möglich machen“. (dpa/cibo)