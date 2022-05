Russland, Ukraine, Afrika: Scholz‘ Außenpolitik-Misere nimmt kein Ende - Wendepunkt Davos?

Von: Christoph Gschoßmann

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trafen sich vor dem Ukraine-Kriegsausbruch im Kreml. Scholz‘ Warnungen blieben erfolglos. © Mikhail Klimentyev/dpa

Kanzler Olaf Scholz bleibt in seinem Auftreten rund um den eskalierten Ukraine-Konflikt glücklos. Reißt er das Ruder bei seiner Rede in Davos herum?

München - Der eskalierte Ukraine-Konflikt ist wohl die größte Herausforderung für den erst seit kurzem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Während seine Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Krise zu wachsen scheint, legt Scholz einige unglückliche Aufritte hin.

So reiste er am 15. Februar als einer der letzten Staatschef vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs nach Moskau, beriet dort mit Russlands Machthaber Wladimir Putin und rief auch auf der folgenden Pressekonferenz im Kreml zur De-Eskalation auf. Das Ergebnis ist bekannt: Putins Truppen marschierten trotzdem nur neun Tage später in die Ukraine ein.

Scholz‘ Telefonate mit Putin bleiben fruchtlos - so wie sein letzter Besuch dort

Bevor Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert ist, war „strategische Ambiguität“ eine der Lieblingsvokabeln von Scholz. Er begründete damit, warum er sich nicht öffentlich auf ein Ende der Gaspipeline Nord Stream 2 festlegen wolle, sollte Russland die Ukraine überfallen. Scholz wird vorgeworfen, durch diese Unklarheit Putin eher ermutigt als abgeschreckt zu haben.

Der Besuch in Moskau war nicht Scholz‘ einziger Versuch, Putin von seinem Vormarsch in der Ukraine abzubringen. Einige Male versuchte es der Bundeskanzler auch per Telefonat, doch die Gespräche blieben fruchtlos. Erst am 16. Mai erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Scholz habe nach Wochen der Funkstille mit Putin telefoniert. Er versuche, „den diplomatischen Pfad da wieder zu beschreiten, so schwer das auch ist“. Mit Putin habe Scholz vereinbart, das Gespräch fortzusetzen. Die Situation sei sehr schwierig und verfahren, es dürfe aber trotzdem nichts unversucht bleiben.

Unstimmigkeiten mit der Ukraine: Noch immer war Scholz nicht in Kiew

Auch im Kontakt mit der angegriffenen Ukraine gab es für Scholz einige Irritationen. Die ukrainische Seite lehnte einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew ab, dem sie vorwarf, einst als SPD-Außenminister eine pro-russische Politik verfolgt zu haben. Scholz wollte daraufhin nicht nach Kiew fahren. Die Spannungen wurden den Regierungen zufolge mit klärenden Gesprächen Anfang Mai gelöst.

Immerhin: Am 18. Mai hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als „recht produktiv“ bezeichnet. Im selben Statement bezeichnete Selenskyj ein Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als „substanziell und lang“.

Manchen geht Scholz‘ Rhetorik im Ukraine-Konflikt nicht weit genug. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel kritisierte, Scholz‘ stete Warnungen vor einer Eskalation seien „außenpolitisch unklug, ja riskant. Scholz zeigt Putin seine Angst“, sagte der Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Kritik aus der Opposition für Kanzler Scholz: „Er zaudert, er zögert“

Auch die Opposition sparte nicht an Kritik an Scholz‘ Ukraine-Politik. „Was treiben Sie denn da für ein Spiel mit der deutschen Öffentlichkeit, wenn es um Waffenlieferungen geht?“, fragte CDU-Chef Friedrich Merz beispielsweise am 19. Mai im Bundestag. Die Ukraine brauche weiterhin humanitäre und finanzielle Hilfe, aber auch Waffenlieferungen. Das Land benötige die Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft. Das „brutale Morden“ in der Ukraine gehe jeden Tag weiter.

Merz kritisierte auch, dass Scholz im Gegensatz zu anderen deutschen Politikern noch nicht in die Ukraine gereist ist. Am 24. Mai legte Merz nach: Scholz werde „nicht als jemand wahrgenommen, der kraftvoll und strategisch denkend führt. Er zaudert, er zögert, und er nimmt zu viel Rücksicht auf das Russland-Netzwerk der SPD“.

Unstimmigkeiten auch bei Scholz‘ Afrika-Reise

Auch bei seiner Afrika-Reise lief es für Scholz nicht glatt. In Südafrika behauptete Präsident Cyril Ramaphosa bei der gemeinsamen Pressekonferenz, Scholz habe in dem Gespräch mit ihm Verständnis für Staaten wie Südafrika gezeigt, die unter den Sanktionen gegen Russland litten.

Südafrika gehörte zu 17 afrikanischen Ländern, die sich bei der Abstimmung über eine von 141 Staaten unterstützte UN-Resolution zur Verurteilung des russischen Angriffskriegs im März enthielten. Der Kanzler habe laut Ramaphosa „sehr gut die Gründe verstanden, die von diesen Ländern geäußert wurden“. Scholz widersprach vehement. Auch diese Situation zeigte einmal mehr: Von Erfolg und Klarheit geprägt ist Scholz‘ Außenpolitik bisher definitiv noch nicht. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Verhandlungs-Ticker zum Ukraine-Konflikt) hat er bei einer Rede erneut die Gelegenheit, es besser zu machen. (cg mit dpa).