Scholz-Machtwort zu China: Ist der Kanzler seinem Amt wirklich gewachsen?

Olaf Scholz trifft Emmanuel Macron in einer Zeit der Spannungen zwischen den Partnern: Mit seinem Alleingang zu neuer Abhängigkeit von China verprellt der Kanzler unsere Freunde in Europa. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Gerade mal ein Jahr haben Olaf Scholz und seine Ampelkoalition gebraucht, um sich in Europa den zweifelhaften Ruf des „Elefanten im Porzellanladen“ zu erarbeiten; so hat ihn diese Woche jedenfalls die renommierte FAZ bezeichnet. Ob Atom, Gaspreisdeckel oder Chinapolitik: Es kracht überall. Gestern Nachmittag endlich reiste Scholz zu seinem erbosten Kollegen Macron nach Paris – nicht ohne allerdings am Morgen den nächsten Alleingang gestartet zu haben: Gegen den dringenden Rat aus Brüssel drückte der Kanzler den Teilverkauf des Hamburger Hafens an einen chinesischen Staatskonzern durch.

In Europa versteht keiner, dass sich Deutschland in die nächste Abhängigkeit stürzt

Diese Entscheidung ist in vielfacher Hinsicht eine Katastrophe: Sie verstärkt, auch wenn sich der Kanzler von dem Deal kurzfristig Handelsvorteile verspricht, erstens die Abhängigkeit von China. Sie bestärkt zweitens die Führung in Peking in ihrer Überzeugung, dass ihre Politik der Einschüchterung funktioniert. Und sie isoliert drittens Deutschland in Europa, wo keiner versteht, dass sich ausgerechnet das größte Land der EU von einer Abhängigkeit in die nächste stürzt, zum Schaden der gesamten Union.

Mit seinem selbstgerechten Auftreten verprellt Scholz unsere Freunde

Über die Gründe für die Starrköpfigkeit von Olaf Scholz darf man rätseln. Als clevere deutsche Interessenspolitik kann er sein zweites Kanzler-Machtwort, mit dem er die entgeisterten Koalitionspartner überrollt, jedenfalls nicht verkaufen, dafür sind die Kollateralschäden zu groß. Offenbar ist er so damit beschäftigt, seine Ampelkoalitionäre zu bändigen, dass ihm Kraft und Interesse fehlen, auch noch die europäischen Nachbarn einzubinden. An Selbstbewusstsein hat es Scholz noch nie gefehlt, das lässt er andere gerne spüren. Aber mit seinem rücksichtslosen und selbstgerechten Auftreten verprellt er unsere Freunde. Nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa beginnt man sich zu fragen, ob in einem schicksalhaften Moment der Weltgeschichte dieser Kanzler seinem Amt wirklich gewachsen ist.

