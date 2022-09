„Melkkühe der Nation“: Kurz vor Entlastungs-Gipfel erreicht Scholz ein wütender Brandbrief aus Bayern

Von: Christian Deutschländer, Dirk Walter

Entlastung ja, aber nicht mit verbilligten Nahverkehrsticktes: Einige Tage vor dem Entlastungs-Gipfel wendet sich der Präsident des Gemeindetags erbost an den Bundeskanzler.

Abensberg – Kurz vor dem Entlastungs-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin warnen Bayerns Bürgermeister vor falschen Anreizen zulasten des ländlichen Raums. Der Präsident des Gemeindetags, Uwe Brandl, fordert einen Kurswechsel bei verbilligten Nahverkehrstickets. In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich der 62-Jährige zornig.

Heftige Kritik in Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz

Brandl kritisiert vor allem das 9-Euro-Ticket und die Überlegungen, das irgendwie fortzusetzen. „Während Ballungsräume mit subventionierten Tickets ihr Freizeitverhalten gestalten, werden Berufspendler, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, mit 30 Cent pro Kilometer abgefertigt“, schreibt er mit Blick auf die Pendlerpauschale, die zwischen 30 und 38 Cent liegt. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte müssten sich „als Melkkühe der Nation empfinden“.

Brandl fordert höhere Kilometersätze und auf Energiesteuern weitestmöglich zu verzichten. Der Bund solle sich Gedanken machen, wie es in Österreich und Italien leistbar sei, bis zu 40 Cent niedrigere Preise für Diesel und Benzin zu haben. Die Energiekostenentwicklung polarisiere, warnt er. (cd/dw)

