Kanzler Scholz positiv auf Corona getestet – öffentliche Termine abgesagt

Wenige Tage vor seinem positiven Corona-Test: Kanzler Scholz bei einem Termin in Hannover © Ulrich Stamm/Imago

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach der Coronavirus-Infektion in Isolation begeben. Die nächsten Termine will er virtuell wahrnehmen.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Montag (26. September) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Kanzler Scholz hat Corona: „Öffentliche Termine diese Woche abgesagt“

„Die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt, interne Termine sowie die angesetzte Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen.“

Scholz (SPD) war am Sonntag von einer zweitägigen Reise in die Golfstaaten zurückgekehrt. Vor Antritt der Reise hatte er einen PCR-Test gemacht, der negativ war. Am Sonntag war er nach Angaben aus Regierungskreisen ein weiteres Mal negativ getestet worden.

Aus dem Kabinett der Ampel-Koalition hatten zum Beispiel bereits Finanzminister Christian Lindner und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine Corona-Infektion durchgemacht. (dpa/frs)