Scholz gesteht im US-Fernsehen Fehler in der Russlandpolitik ein - und attackiert Putin

Von: Andreas Schmid

Olaf Scholz im CBS-Interview mit US-Journalistin Margaret Brennan. © Screenshot CBS

Olaf Scholz geht nicht von einem schnellen Ende des Ukraine-Kriegs aus. Der Kanzler spricht im US-TV über Putin. Der News-Ticker zur deutschen Ukraine-Politik.

Update vom 4. Juli, 6.05 Uhr: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisierte die Äußerungen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk über den einstigen Nationalistenführer Stepan Bandera als „problematisch“. Die Aussagen „nähren das russische Narrativ“ zum Angriffskrieg gegen die Ukraine und sorgten eher für „Spaltung und Unverständnis“ bei mit der Ukraine befreundeten Staaten, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben).

Klein nannte Bandera eine „äußerst umstrittene Persönlichkeit“. Melnyk hatte hingegen den Nationalistenführer als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet und dessen Verantwortung für Massaker an Juden und Polen im Zweiten Weltkrieg bestritten. Die Außenministerium in Kiew distanzierte sich bereits von diesen Bemerkungen seines Botschafters in Berlin.

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, steht wegen seiner Aussagen über den einstigen Nationalistenführer Stepan Bandera in der Kritik © Fabian Sommer/dpa

Klein appellierte zudem an die Ukraine, eine rasche Aufnahme in die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) anzustreben. Diese zwischenstaatliche Organisation widmet sich der Erforschung und dem Gedenken des Holocaust. Die IHRA sei „das geeignete Forum, in dem die von Herrn Melnyk aufgeworfenen Fragen international differenziert diskutiert werden können“, sagte Klein. Er bedauerte, dass Kiew sich bisher ablehnend zu einer IHRA-Mitgliedschaft gezeigt habe.

Scholz über Ukraine-Krieg: „Putin wird den Krieg noch sehr lange fortsetzen können“

Erstmeldung vom 3. Juli: Madrid - Olaf Scholz hat im US-Fernsehen ausführlich über den Ukraine-Krieg gesprochen. Der Bundeskanzler gab dem Sender CBS ein rund 35-minütiges Interview, das nach dem Nato-Gipfel in Madrid geführt wurde.

Laut Scholz plante Kremlchef Wladimir Putin den Ukraine-Krieg mit deutlichem Vorlauf. „Ich denke, die Entscheidung für diesen Krieg wurde ein Jahr vor seinem Beginn getroffen, oder möglicherweise schon früher“, sagte Scholz in dem auf Englisch geführten Gespräch. „Und so wird er den Krieg noch sehr lange fortsetzen können.“

Ob Russland, das sich derzeit im Krieg auf den Donbass konzentriert, irgendwann die Waffen ausgehen? „Das weiß niemand wirklich.“ Dementsprechend könne er auch kein Datum für ein mögliches Kriegsende nennen, sagte Scholz. Ein Ende noch im Jahr 2022, wie von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj skizziert, könne er nicht bestätigen. „Der Konflikt wird enden, wenn Putin begreift, dass er mit seiner Idee, einen Teil des Territoriums seines Nachbarn zu erobern, nicht erfolgreich sein wird.“

Scholz gesteht Fehler in Russland-Politik ein

Scholz gestand auch ein, dass es falsch gewesen sei, sich in der Vergangenheit einseitig abhängig von russischer Energie zu machen. Russland verwende Gaslieferungen als Waffe. „Wir hätten also in ganz Europa in eine Infrastruktur investieren sollen, die uns die Möglichkeit gibt, das Angebot von einem Tag auf den anderen zu ändern.“ Das sei eine Lektion, die man der Kontinent nun gelernt habe.

Auf die Frage, wie viel Geld Deutschland für Energie aus Russland ausgebe, antworte Scholz lediglich, dass der Betrag sinke. Putin könne wegen der Sanktionen das Geld auch nicht für Produkte aus dem Westen ausgeben – etwa im Bereich moderne Technologie.

Scholz über Putin: „Er denkt wie ein Imperialist“

Zudem gab Scholz einen Einblick in ein Gespräch mit Putin. „Er war immer sehr, sehr kritisch gegenüber der Nato und der Europäischen Union. Und als ich mit ihm sprach, sagte ich, ‚Sie müssen die EU akzeptieren‘. Und ich habe ihm gesagt, dass die Nato nicht aggressiv ist. Es geht nur um Verteidigung.“

Putins Ideologie sei aus der Zeit gefallen. „Er denkt wie die Imperialisten im 17., 18., 19. Jahrhundert“, sagte Scholz, der den russischen Präsidenten im Februar in Moskau traf. „Er denkt, dass es bei der Nation nur um Macht geht, und dass man, wenn man mächtig genug ist, seinen Nachbarn einfach Territorium wegnehmen kann. Und das ist eine Haltung, die wir nicht akzeptieren können und werden.“ (as)