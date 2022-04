Regierungsbefragung mit Kanzler Scholz: Ukraine, Corona und der Dank - das ist zu erwarten

Von: Cindy Boden

Kanzler Olaf Scholz bei einer Regierungsbefragung im Januar: „Schönen Dank für Ihre Frage“ © Bernd Elmenthaler/Imago

Kanzler Scholz kennt das Prozedere: Am Mittwoch muss er zur Regierungsbefragung im Bundestag erscheinen. Bleibt er höflich und selbstbewusst wie beim ersten Mal?

Kanzler Olaf Scholz* hat am Mittwoch um 13 Uhr einen Auftritt im Bundestag.

Bei der Regierungsbefragung wird Scholz ein kurzes Eröffnungsstatement halten und dann in begrenzten Zeitfenstern auf die Fragen der Abgeordneten eingehen.

Zu erwarten ist, dass der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie bei dem Schlagabtausch zentrale Rollen spielen.

Berlin - Die kommende Sitzungswoche des Bundestags wird viele Blicke auf sich ziehen: Abstimmung über die Corona-Impfpflicht, Debatte über die Ukraine-Hilfe und am Mittwoch (6. April) direkt Olaf Scholz (SPD) am Mikrofon. In einer einstündigen Regierungsbefragung wird sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten stellen.

Scholz bei Regierungsbefragung im Bundestag: Kurzes Statement, dann verbaler Schlagabtausch

Zuvor tritt wie mittwochs üblich das Bundeskabinetts zusammen. Auch über die dort besprochenen aktuellen Themen können die Abgeordnete von Scholz Informationen verlangen. Mehrmals im Jahr erscheint der Bundeskanzler im Rahmen der Regierungsbefragung - geplant ist neben dem Termin am Mittwoch noch eine Runde vor der Sommerpause und dann vor Weihnachten.

Thematisch eröffnet sich den Zuschauern erfahrungsgemäß ein sehr breites Spektrum an Fragen. Der Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen, die Corona-Impfpflicht, Corona-Isolationsregeln, die Energiekrise: Die Debattenlage in der Öffentlichkeit ist sowieso groß. Scholz wird die Befragung mit einer kurzen Rede einleiten.

Regierungsbefragung mit Kanzler Scholz: Folgen des Ukraine-Kriegs vermutlich Thema

Zu erwarten ist, dass Scholz viel über die zahlreichen Folgen des Ukraine-Kriegs* sprechen wird. So fordert etwa die Unionsfraktion im Bundestag deutlich mehr deutsche Waffenlieferungen. Scholz‘ Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) steht scharf in der Kritik.

Am Dienstag hieß es über die Deutsche Presse-Agentur, die EU-Kommission bereite wegen des Kriegs Einschränkungen von Kohleimporten aus Russland vor. Womöglich bezieht Scholz auch dazu Stellung oder konkretisiert seine Sanktions-Äußerungen nach Berichten über Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha.

Nachdem nun bekannt wurde, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer nach Kiew reisen werden, könnte es gut möglich sein, dass Scholz von den Abgeordneten gefragt wird, wann er denn in die Ukraine zu Wolodymyr Selenskyj reise. Das Handeln des Parlaments, aber auch Scholz‘ Schweigen nach einer Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag* vor wenigen Wochen sorgte für viel Kritik.

Scholz steht Rede und Antwort im Bundestag: Corona-Lockerungen, Impfpflicht und Isolationsregeln denkbare Themen

Darüber hinaus bleibt das Coronavirus* bei allen Lockerungen in Deutschland Streitthema. Die Impfpflicht hatte Scholz groß angekündigt. In seiner ersten Regierungsbefragung als Kanzler im Januar verteidigte er seine Position dazu. Eine eindeutige Linie, was nun kommen wird, zeichnet sich kurz vor der Abstimmung aber weiterhin nicht ab. Eine Kompromisslösung überzeugte zuletzt ebenfalls nicht alle. Womöglich muss Scholz zudem erklären, wie er zu den geplanten Isolationsregeln ab Mai steht, auf die sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern* geeinigt haben. Die Kritik daran ist groß.

Die eine Stunde dürfte also vollgetopft sein mit Themen - auch wenn Scholz dafür bekannt ist, kritischen Anmerkungen auszuweichen und sich erst einmal für die Frage zu bedanken. Um 13 Uhr kann er am Mittwoch zeigen, ob er seiner Linie diesbezüglich treu bleibt. (cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.