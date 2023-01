„Scholzing beenden“: Historiker ersinnt wenig schmeichelhaftes Verb für den Kanzler-Kurs

Von: Nail Akkoyun

Die Ukraine hofft auf Panzerlieferungen aus Deutschland, Kanzler Scholz hält sich bedeckt. Ein Oxford-Historiker schöpft dafür einen neuen Begriff: „scholzing“.

Oxford/Berlin – Partner der Bundesrepublik sowie die Ukraine haben in den vergangenen Tagen vergeblich auf eine deutsche Zusage für Panzerlieferungen gehofft. In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos verschrieb sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter der „humanitären und militärischen“ Hilfe für die kriegsgebeutelte Ukraine – über Leopard-2-Lieferungen sprach er aber auch nicht..

Unter dem Strich brachte Scholz in seinem Vortrag viele Worte zu Gehör, aber wenige neue Informationen. Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat für diese Art der Kommunikation nun ein neues Wort kreiert: „scholzing“. Auf Twitter definierte Garton Ash die Wortneuschöpfung wie folgt: „Gute Absichten zu kommunizieren, nur um jeden erdenklichen Grund zu nutzen/finden/erfinden, um diese zu verzögern und/oder zu verhindern.“

Olaf Scholz im August vergangenen Jahres als „Zeuge“ während einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Cum-Ex“ in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

Speerspitze statt „scholzing“: Deutschland soll „Führungsrolle“ übernehmen

In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schreibt der Oxford-Professor von einer „einzigartigen historischen Verantwortung“ der Deutschen. In einer Art „europäischer Leopard-Plan“ müsse sich Deutschland auf der Ramstein-Konferenz zu den Panzerlieferungen nicht nur bekennen, „sondern dies auch selbst in einer koordinierten europäischen Aktion tun“.

Während die Republik „unter der Führung des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck beeindruckende Anstrengungen“ unternommen habe, um sich vom russischen Gas abzukoppeln, reagiert die Bundesregierung laut Garton Ash in Sachen Waffenlieferungen noch immer zögerlich.

Würde der Kanzler vom „scholzing“ ablassen, und die Speerspitze eines europäischen Leopard-Plans bilden, „könnte Deutschland eine Führungsrolle übernehmen“, schreibt er – eine Rolle, die nach Auffassung des Historikers der gesamte Westen begrüßen würde.

Scholz unter Panzer-Druck: Pistorius sendet erste Signale für Lieferungen

Ob Scholz schlussendlich einlenkt und sich nach der Ramstein-Konferenz zu den Panzerlieferungen bekennen wird, ist noch ungewiss – Expertinnen und Experten erwarteten allerdings einen entsprechenden Schritt, Neu-Verteidigungsminister Boris Pistorius sendete vorsichtige Signale in diese Richtung.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba merkte dazu in einem „Tagesschau“-Interview zuletzt an, es sei immer ein ähnliches Muster: Erst sagten die Deutschen „Nein, dann verteidigen sie ihre Entscheidung vehement, nur um am Ende doch Ja zu sagen.“ (nak)