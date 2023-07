Sommer-Pressekonferenz in Berlin: Scholz stellt sich den heiklen Fragen

Von: Nail Akkoyun

Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse. Koalitionsquerelen, AfD-Umfragehoch, Ukraine-Krieg – all das dürfte Thema sein. Der News-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in Berlin vor Journalistinnen und Journalisten

Bei Bürgerdialog: Scholz äußert sich zu Tempolimit und Klingbeils Ehegattensplitting-Vorschlag

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich am Freitag (14. Juli) kurz vor seinem Urlaub den Fragen der Journalistinnen und Journalisten in der Hauptstadt stellen. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik, die um 11 Uhr startet, dürfte es unter anderem um die Turbulenzen der letzten Wochen in der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gehen.

Darüber hinaus dürfte neben dem Ukraine-Krieg auch der am Mittwoch (12. Juli) beendete Nato-Gipfel im litauischen Vilnius eine Rolle spielen. Scholz wird Anfang kommender Woche noch am EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel teilnehmen und dann Urlaub im europäischen Ausland machen. Der Urlaubsort wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in der Bundespressekonferenz während der Sommer-Pressekonferenz im Jahr 2022. © Kay Nietfeld/dpa

Vor Sommer-Pressekonferenz: Scholz spricht über Ehegattensplitting und Tempolimit

Zuvor hatte Scholz den Vorstoß seines Parteivorsitzenden Lars Klingbeil für eine Abschaffung des Ehegattensplittings relativiert. Das Ehegattensplitting sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe „natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen“, sagte der Kanzler am Donnerstagabend (13. Juli) bei einem Bürgerdialog im bayerischen Füssen.

„Aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das glaube ich, ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig“, fügte er hinzu.

Weiter äußerte sich der 65-Jährige zum Tempolimit und erklärte, dass es dafür derzeit „keine Gesetzgebungsmehrheit“ gebe. Er habe das Thema zwar in seinem Wahlprogramm gehabt, „aber das reicht ja nicht“. Hintergrund ist, dass in der Koalition ein Tempolimit von der FDP abgelehnt wird. (nak/dpa)