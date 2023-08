Grenz-Kontrollen und Migration: Was Scholz in Österreich erreichen will

Von: Judith Goetsch

Teilen

Bundeskanzler Scholz und Nehammer geloben Einigkeit. Einige Streitpunkte fallen beim Treffen in Salzburg dennoch auf.

Salzburg – Erstmals seit zehn Jahren ist ein deutscher Bundeskanzler auf Staatsbesuch in Österreich: Am Freitag (18. August) trifft Olaf Scholz in Salzburg seinen Amtskollegen Karl Nehammer (ÖVP). Vor dem Besuch hatte die deutsche Regierungssprecherin Christiane Hoffmann erklärt, in den Gesprächen solle es um „aktuelle sicherheitspolitische Themen“ gehen, insbesondere den Ukraine-Krieg, sowie europa- und wirtschaftspolitische Fragen gehen. Am Freitagmittag stehen Scholz und Nehammer als „Freunde und Partner“ vor der Presse. Obwohl die Nachbarländer viel verbindet, werden auch Konflikte offen gelegt.

Karl Nehammer wolle bei dem Treffen in Österreich unter anderem die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ansprechen, hatte im Vorfeld des Gesprächs die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet. „Deutschland führt zu Österreich nach wie vor Grenzkontrollen durch, das zeigt, dass das Schengen-System strukturell nicht funktioniert“, wird Nehammer zitiert. Die österreichische Polizei wolle wohl auch verstärkte Grenzkontrollen durchführen, wenn Deutschland wie aktuell geplant Anfang 2024 Cannabis legalisiert, berichtet der österreichische Sender Puls24.

Scholz und Nehammer beim Treffen in Salzburg. © Barbara Gindl | dpa

Österreich und Deutschland: eine gemeinsame Migrationspolitik?

In der Pressekonferenz am Freitagmittag geht es vor allem um Migration. Besonders die Schengen-Thematik veranschaulicht Meinungsverschiedenheiten der Bundeskanzler. Während Österreich gemeinsam mit den Niederlanden einen Beitritt von Rumänien und Bulgarien verhindert hat, zeigt sich Scholz zustimmungsbereit, ohne einen klaren Zeitpunkt festzulegen. Er betont, dass die Europäische Union auf absehbare Zeit wachsen wird. Nehammer wies mehrfach auf die besondere Belastung Österreichs durch irreguläre Migration hin. Er betonte die Bedeutung von starken Außengrenzen für das Vertrauen in den Rechtsstaat. Aufbau von „tragfähigen Beziehung mit Herkunftsländern“ sowie Kooperation mit den Westbalkanstaaten sieht er als weitere Lösungsansätze für den europäischen Umgang mit Geflüchteten.

Der Druck von den Außengrenzen müsse reduziert werden und die gemeinsame Flüchtlingspolitik auf einem solidarischen Fundament stehen, sind sich Nehammer und Scholz einig. Dafür sei es wichtig, dass europäische Ankunftsländer sich verpflichteten, Geflüchtete zu registrieren. Nehammer sagt in Bezug auf Nachbarland Ungarn: „Ich bin da nicht naiv, das wird nicht einfach“. 80 Prozent der nicht-registrierten Geflüchteten kämen von dort. Scholz gibt sich in der Solidaritätsfrage zwischen den EU-Staaten dennoch optimistisch: „Wir sind zuversichtlich, dass eine jahrelange nicht vorankommende Reform jetzt tatsächlich gelingt“. Einig sind sich die Bundeskanzler auch in der Energiepolitik: Man müsse weg von der Abhängigkeit zu Russland und sei dabei schon auf einem guten Weg.

Die G20: Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in einer Gruppe Fotostrecke ansehen

Seitenhieb auf Nehammers Ukraine-Politik: Scholz kritisiert Österreichs neutrale Haltung

Hinter verschlossenen Türen hätten die Bundeskanzler auch über die Ukraine gesprochen. Scholz betont in der Pressekonferenz die Bedrohung, die von Russlands „brutalem, völkerrechtswidrigem Angriffskrieg“ nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa ausgeht. „Jeder ist willkommen, mitzuhelfen“, appellierte Scholz an seinen österreichischen Amtskollegen. Phoenix nennt das unmittelbar im Anschluss an die Pressekonferenz einen „deutlichen Hinweis an die Alpenrepublik“. Österreich habe sich bisher nicht an Waffenlieferungen beteiligt und dabei auf seine historische Neutralität verwiesen. Nehammer betont aber Österreichs Stärke gegenüber Russland: Man habe sich nicht erpressen und einschüchtern lassen und Sanktionen unterstützt. Auf die eigene Sicherheit ist Österreich auch bedacht: vor kurzem ist das Land dem Luftverteidigungsbündnis Sky Shield Initiative beigetreten. (Judith Goetsch/AFP)