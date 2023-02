Peinlich oder zum Schmunzeln? Scholz vergeigt Auftritt mit Selenskyj und Macron

Von: Patrick Mayer

Teilen

Staatsmänner unter sich: Kanzler Olaf Scholz (SPD), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Paris. © IMAGO/Alexis Sciard

Beim Treffen mit Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron in Paris verwechselt Kanzler Olaf Scholz das Rednerpult. Ein Video zeigt das Missgeschick.

München/Paris - Der Fauxpas, entlehnt vom französischen faux pas (falscher Schritt), bedeutet im Deutschen so viel wie ein Fehltritt oder ein Lapsus.

Ein solches Missgeschick ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem gastgebenden französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris unterlaufen. Es ging am Mittwochabend (8. Februar) um neue Bitten Kiews im Ukraine-Krieg für den Verteidigungskampf gegen den Aggressor Russland.

Treffen in Paris: Scholz passiert neben Selenskyj und Macron ein Missgeschick

Als sich der Regierungschef aus Deutschland und die beiden Staatschefs der Ukraine sowie Frankreichs nach ihren Beratungen den Fragen der Presse stellten, unterlief Scholz das Missgeschick. Konkret: Der Kanzler stellte sich im Élysée-Palast, dem Amtssitz Macrons, zunächst vor das falsche Rednerpult.

Im Video: Selenskyj drängt Macron und Scholz zu Kampfjet-Lieferungen

Denn: Hinter dem 64-jährigen SPD-Politiker hing die Flagge der Ukraine. Sowohl Selenskyj als auch Macron bemerkten jenen Fauxpas sofort, was Videos belegen, während Scholz offenbar einen Moment brauchte, um sich zu sammeln. Selenskyj blieb - offensichtlich schmunzelnd - zuerst hinter der deutschen Fahne stehen.

Fauxpas von Olaf Scholz: Wolodymyr Selenskyj schmunzelt, Emmanuel Macron reagiert

Macron deutete, in der Mitte des Trios stehend, indes an, sie mögen doch bitte die Plätze tauschen. Was schließlich alle drei Politiker zu einem Lächeln in diesen schwierigen Zeiten verleitete. Denn: Die Bitten, oder Forderungen, je nach Auslegung, Selenskyjs waren dem Kriegsgeschehen angemessen ernst und dringlich.

Zuletzt hatte Deutschland angekündigt, der Ukraine in einer Koalition mit den Niederlanden und Dänemark Leopard-1-Kampfpanzer zu liefern - mindestens 100 in den kommenden Monaten. Die Bundesregierung hatte der deutschen Industrie eine Genehmigung zur Lieferung von insgesamt bis zu 178 Exemplaren erteilt.

Am Mittwoch war Selenskyj vor seinem Paris-Besuch bereits nach London gereist. Großbritannien versprach dem 45-Jährigen, ukrainische Piloten auf modernen westlichen Kampfjets auszubilden. Auch eine Lieferung solcher Kampfflugzeuge wurde von der britischen Regierung nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Wolodymyr Selenskyj: Ukraine bittet Frankreich und Deutschland um Kampfjets

Auch in seinem Gespräch mit Macron und Scholz kam Selenskyj auf die Kampfjets zu sprechen, nachdem Deutschland zudem mit Polen und anderen Nato-Koalitionären der ukrainischen Armee bis zu 90 moderne Leopard-2-Panzer bereitstellen will. Selenskyj meinte am Mittwochabend im Elysée-Palast konkret, dass Deutschland und Frankreich „game changer“ im Krieg sein könnten: „Frankreich und Deutschland können das Blatt wenden. (…) Je eher wir Langstreckenwaffen und moderne Flugzeuge haben, desto schneller wird Russlands Aggression zu Ende sein.“ (pm)