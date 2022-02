Da ist Scholz: Kanzler tut, was Merkel nie wollte - und Habeck schon lange wieder sein lässt

Von: Andreas Schmid

Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Vorgängerin Angela Merkel am Sonntag auf der Wahl zum Bundespräsidenten. © Frank Ossenbrink/Imago

Olaf Scholz richtete am Sonntagabend sein Wort an die Bevölkerung - in einer bisher nicht dagewesen Form auf Social Media.

Berlin - „Wo ist Scholz?“ - eine Frage, die zuletzt vermehrt in sozialen Medien wie Twitter gestellt wurde. Kritiker warfen dem Bundeskanzler mangelnde Präsenz in politisch schwierigen Zeiten vor. Olaf Scholz agiere zu stark im Hintergrund, monierten auch politische Kontrahenten wie Unionsabgeordnete. Nun ist der SPD-Politiker einen Schritt in Richtung mehr Präsenz gegangen - zumindest in den sozialen Medien.

„Hallo Twitter“: Olaf Scholz hat jetzt eigenen Bundeskanzler-Kanal

Seit Sonntag (13. Februar) gibt es auf Twitter den Account @Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte zuvor bereits den Account @OlafScholz, ein offizieller Regierungskanal fehlte bisher jedoch. In seinem ersten Beitrag als @Bundeskanzler gratulierte Scholz Frank-Walter Steinmeier zur Wiederwahl als Bundespräsident: „Frank-Walter Steinmeier hat den Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Zeiten Orientierung gegeben und mit Herzblut das höchste Amt im Staat bekleidet. Ich bin froh, dass er dies weiterhin tun wird. Herzlichen Glückwunsch, lieber Bundespräsident.“ Abschließend hatte der Hanseate Scholz noch einen kleinen Gruß an seine Follower parat. „Und: Hallo, Twitter!“

Nach eigener Aussage will Scholz auf dem Kanal Einblicke in seine Regierungsarbeit geben. Ob er den Zeitpunkt des ersten Beitrags auch angesichts schwankender Umfragewerte bewusst gewählt hat, ist unklar. Fest steht: Bundeskanzler Olaf Scholz folgt auf Twitter insgesamt 61 Accounts. Darunter sind Kabinettsmitglieder wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) oder Finanzminister Christian Lindner (FDP). Ebenso unter den Followern: internationale Staatschefs wie Boris Johnson (Großbritannien), Emmanuel Macron (Frankreich), Mark Rutte (Niederlande) oder Karl Nehammer (Österreich).

Twitter: Merkel hatte nie einen Account - Habeck seinen gelöscht

Viele Politiker nutzen Twitter, um schnell mit der Bevölkerung zu kommunizieren und freilich auch politische Botschaften an ein Millionenpublikum zu adressieren. Der frühere US-Präsident Donald Trump etwa hat es perfekt verstanden, soziale Netzwerke für seine Politik zu nutzen - wenn auch auf polarisierende und teils inhaltlich zweifelhafte Weise. Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel hingegen ging einen anderen Weg. Die langjährige Kanzlerin verzichtete auf einen Twitter-Account, hatte häufiger über ihren damaligen Regierungssprecher Steffen Seibert Mitteilungen über Twitter verbreiten lassen. Zudem hatte sie ein Konto auf Instagram. Ein Social-Media-Team gab auf der Fotoplattform Einblicke in den merkel‘schen Alltag, politische Botschaften sah man auf Instagram jedoch selten.

Im aktuellen Bundeskabinett gibt es übrigens nur drei Politiker, die keinen Twitter-Account haben. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Vizekanzler Habeck pflegte einst einen Twitter-Account, zog sich 2019 jedoch aus dem Kurznachrichtendienst sowie auch von Facebook zurück. Auf seiner Homepage schrieb der damalige Grünen-Boss: „Twitter ist wie kein anderes digitales Medium so aggressiv und in keinem anderen Medium gibt es so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze.“ Habeck, der auch 2022 keinen Twitter-Account hat, schrieb außerdem: „Kann sein, dass das ein politischer Fehler ist, weil ich mich der Reichweite und direkten Kommunikation mit doch ziemlich vielen Menschen beraube. Aber ich weiß, dass es ein größerer Fehler wäre, diesen Schritt nicht zu gehen.“ Vorausgegangen war Aufregung um ein Twitter-Video Habecks.

Wie Twitter den neuen Kanzler-Account goutieren wird, bleibt abzuwarten. Am Sonntagabend folgten dem Bundeskanzler immerhin bereits 24.000 Menschen. (as)