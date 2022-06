Bittere Scholz-Umfrage kurz vor Ukraine-Reise: Mehr als jeder Zweite unzufrieden mit Kanzler-Arbeit

Bundeskanzler Olaf Scholz fällt in Umfragen zurück.

Forsa-Erhebung

Von Andreas Schmid

Olaf Scholz blickt auf maue Umfragewerte. Eine Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit seiner Arbeit - was aber nicht an der Ukraine-Politik liegt.

Berlin - Unzufriedenheit mit Olaf Scholz. Die Zustimmung für den Kanzler innerhalb der Bevölkerung sinkt laut einer aktuellen Umfrage weiter. Mehr als jeder zweite Befragte zeigte sich in einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa unzufrieden mit dem Regierungschef.

Vor Scholz‘ Ukraine-Besuch: Mehrheit der Deutschen mit Kanzler unzufrieden

41 Prozent sind in der im Auftrag von RTL/ntv erschienenen Umfrage zufrieden oder sehr zufrieden mit Scholz. Das sind sieben Prozentpunkte weniger als noch im Mai. Bitter für Scholz: 56 Prozent (+9 Prozentpunkte) sind weniger oder gar nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Die Anhänger der SPD sind am zufriedensten mit Scholz (74 Prozent), gefolgt von jenen der Grünen (53 Prozent). Am unzufriedensten sind Anhänger der CDU/CSU (Ablehnung von 63 Prozent) und der AfD (91 Prozent).

Bei der Kanzlerpräferenz fällt Scholz wieder unter die 40-Prozent-Marke. 38 Prozent (-3 Prozentpunkte) aller Wahlberechtigten würden sich aktuell für den SPD-Politiker entscheiden. 21 Prozent (+1 Prozentpunkt) favorisieren CDU-Chef Friedrich Merz. Daten zu anderen Kandidaten, etwa von den Grünen oder der FDP werden nicht genannt. In Beliebtheitsrankings rangierten zuletzt allerdings die frühere Parteiführung Annalena Baerbock oder Robert Habeck auf den Spitzenplätzen.

Scholz-Umfrage: Ukraine-Politik des Kanzlers nicht für Tiefflug verantwortlich

Womit der Umfragerückfall zu tun hat, ist nicht vollends klar. Die Ukraine-Politik des Kanzlers scheint es nicht zu sein. So sind nur 35 Prozent der Befragten der Meinung, dass Scholz zu zögerlich bei Waffenlieferungen in die Ukraine agiere. Die Mehrheit findet den Scholz-Kurs, der in der Ukraine vor dem Besuch des Kanzlers für Kritik sorgt, angemessen.

Auch, dass der Kanzler weiterhin mit Kremlchef Wladimir Putin spricht, begrüßt die Mehrheit der Befragten. Nur 14 Prozenten finden das nicht richtig. Olaf Scholz wird am Donnerstag (16. Februar) in Kiew erwartet. (as)

Hinweise zur Umfrage: Die Daten wurden vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL/ntv am 10. und 13. Juni 2022 erhoben. Insgesamt wurden 1.002 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.