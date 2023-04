Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex kommt – was Kanzler Scholz jetzt blüht

Von: Christian Stör

CDU und CSU wollen es jetzt wissen. Ein Ausschuss soll die Rolle von Olaf Scholz im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank beleuchten.

Berlin - Die Union sagt Olaf Scholz den Kampf an. Schon bald wird sich der Kanzler vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestags verantworten müssen. Dabei geht es um den Skandal um die Hamburger Warburg-Bank. Geklärt werden soll die Frage, welche Rolle der frühere Hamburger Bürgermeister beim Verzicht auf Steuerrückzahlungen durch die Warburg-Bank gespielt hat - und ob der SPD-Kanzler dazu bisher „die Wahrheit gesagt“ hat.

Cum-Ex: Die Union will Kanzler Scholz im Skandal um die Hamburger Warburg-Bank in die Enge treiben

Der Antrag für einen U-Ausschuss steht am Donnerstag (20. April) auf der Tagesordnung des Bundestags. CDU und CSU verfügen über die für eine Einsetzung nötige Stimmenzahl von mindestens einem Viertel aller Abgeordneten. Die Unionsfraktion will vor allem drei Fragen klären:

Warum wollte die Hansestadt Hamburg im Jahr 2016 die Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Steuererstattungen aus Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank verjähren lassen?

Wieso hat die Hamburger Finanzbehörde zunächst die Rückforderung der Steuererstattung befürwortet, sich später dann aber anders entschieden?

Was hat es mit den umfassenden Gedächtnislücken auf sich, auf die sich Olaf Scholz immer wieder beruft?

Worum geht es in der Warburg-Affäre?

Die Privatbank Warburg war in sogenannte Cum-Ex-Affäre verwickelt, die inzwischen höchstrichterlich als illegal eingestuft worden sind. Investoren schoben dabei Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag hin und her. Ziel war, sich von den Finanzämtern Kapitalertragssteuern zurückerstatten zu lassen, die nie gezahlt worden waren. Womöglich handelte es sich um das umfassendste System der Steuerhinterziehung in der deutschen Wirtschaftsgeschichte - der Staat wurde um Milliarden geprellt.

Die Gedächtnislücken von Kanzler Olaf Scholz im Steuerskandal um die Warburg-Bank werfen Fragen auf. © JOHN MACDOUGALL/afp

Welche Summen spielen in der Warburg-Affäre eine Rolle?

Als die Finanzämter bundesweit zu Unrecht gezahlte Steuererstattungen zurückforderten, verzichtete die Hamburger Steuerverwaltung 2016 auf eine Rückzahlung der Warburg-Bank für 2009 in Höhe von 47 Millionen Euro. Ein Jahr später ging es um eine weitere Rückzahlung über 43 Millionen Euro. Sie wurde von der Hamburger Steuerverwaltung erst nach einer Intervention des Bundesfinanzministeriums eingefordert.

Warum ist das ein Problem für Bundeskanzler Olaf Scholz?

Scholz war zu dieser Zeit Erster Bürgermeister von Hamburg. Es steht die Frage im Raum, ob eine Intervention aus der Politik beim Verzicht auf Steuerrückzahlungen eine Rolle spielte. Politisch brisant wurde die Affäre, als im Zuge staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen Tagebucheinträge des damaligen Warburg-Chefs Christian Olearius auftauchten. Dort berichtete dieser von einem regen Austausch mit der Steuerverwaltung und zwei Treffen sowie einem Telefonat mit Scholz.

Was sagt Olaf Scholz zu den Treffen mit Bankchef Olearius?

Mit dem Steuerskandal um die Wartburg-Bank befasst sich bereits seit zweieinhalb Jahren in der Hamburgischen Bürgerschaft ein Untersuchungsausschuss, vor dem auch Scholz ausgesagt hat. Der Kanzler bestreitet keineswegs die Treffen, die sich auch aus Kalendereinträgen der Hamburger Senatskanzlei rekonstruieren lassen. Er verweist allerdings mit Nachdruck darauf, dass er keine konkrete Erinnerung an die Termine mehr habe und sein heutiges Wissen ausschließlich aus der öffentlichen Berichterstattung beziehe.

Wie positioniert sich Scholz zum Vorwurf der politischen Einflussnahme im Cum-Ex-Skandal?

Den Vorwurf, er selbst oder die Hamburger Landespolitik habe irgendeinen Einfluss auf das Steuerverfahren Warburg genommen, weist Scholz auf das Schärfste zurück. „Da war nichts“, sagte er im August 2022 vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss. Es handle sich um „Mutmaßungen und Unterstellungen“, die durch nichts gestützt würden.

Rechnet die Union mit einer Aufklärung im Steuerskandal um die Warburg-Bank?

Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) zeigte sich bei der Ausschussankündigung überzeugt, dass dieser aufgrund seiner weitreichenden Befugnisse zur Zeugenbefragung und Akteneinsicht weitere Erkenntnisse zutage fördern werde. Er verwies aber auch auf den Unterschied zu einem Strafverfahren: Dieses könne bei fehlenden durchschlagenden Beweisen im Zweifel mit einem Freispruch für den Angeklagten enden. „Wir sind hier in der Politik“, sagte Middelberg. Mit Blick auf den Ausschuss gehe es um die Frage, ob nach Klärung der Fakten den Angaben von Scholz noch Glauben geschenkt werden könne.

Wie lange soll der Untersuchungsausschuss tagen?

Das lässt die Union offen. Sie ist aber sicher interessiert daran, den Ausschuss zu einem politischen Dauerbrenner zu machen. Theoretisch müsste dieser seine Arbeit erst vor der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2025 beenden. Jeder prominente Zeugenauftritt dürfte bis dahin eine hohe Medienaufmerksamkeit für die von der Union vermutete „Steueraffäre Scholz-Warburg“ garantieren. (cs/afp)