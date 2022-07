Scholz schwört Deutschland auf lange Krise ein - Söder warnt vor „eiskaltem Winter“

Von: Andreas Schmid

SPD-Chef Klingbeil warnt in der Gas-Krise vor „dramatischen Monaten“. CSU-Chef Markus Söder fordert die Verlängerung der AKW-Laufzeiten. News-Ticker zur deutschen Ukraine-Politik.

Update vom 5. Juli, 13.45 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Einführung eines befristeten „Bürgerbasispreises“ für Gas verlangt, um die Versorgung der Privathaushalte in der drohenden Gaskrise zu sichern. Mit einem solchen von der Bundesregierung zu entwickelnden Basispreis werde letztlich ein Deckel auf einen Grundbedarf pro Haushalt und Person festgelegt, sagte Dobrindt.

Familien sollten dabei stärker entlastet werden als Singlehaushalte, forderte Dobrindt. Eine Deckelung im Volumen könne dafür sorgen, dass große Verbraucher weniger entlastet würden als kleine Verbraucher. „Ohne diese Lösung werden wahrscheinlich vielerlei Haushalte in den nächsten Monaten die steigenden Gaspreise nicht mehr bezahlen können“, sagte er.

Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, spricht sich für eine stärkere Unterstützung der Verbraucher bei den Gaspreisen aus. © Britta Pedersen/dpa

Die geplanten Maßnahmen zur Stützung von Gasunternehmen würden nicht ausreichen, sagte Dobrindt voraus. Letztlich werde man in den nächsten Tagen über die Verstaatlichung von Gasunternehmen sprechen. „Es werden Gasunternehmen in die öffentliche Hand, in die Staatshand kommen, weil sie alleine nicht mehr überlebensfähig sind.“

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte vor den dramatischen Folgen einer Gasmangel-Lage im Winter. Er gehe davon aus, dass zahlreiche Unternehmen, die Gas für ihre Produktion brauchen, dann ihren Betrieb einstellen müssten. „Da geht es im Ernstfall um Tausende von Arbeitsplätzen“, sagte der Grünen-Regierungschef. Kretschmann forderte eine gemeinsame Kampagne von Bund, Ländern und Kommunen, bei der schnell konkrete Vorschläge gemacht werden müssten, wo Industrie und Haushalte Energie einsparen können.

Update vom 5. Juli, 11.04 Uhr: Ein umstrittenes Interview mit Andrej Melnyk ist wieder auf TikTok zugelassen. Die Kurzvideo-Plattform hat den Clip wieder entsperrt. Das berichtet Spiegel Online und zitiert dazu aus einem Statement der Firma, die zuvor in dem Interview einen Verstoß gegen ihre Richtlinien gesehen habe: „Wir wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen – dies ist ein komplexer und nuancierter Bereich.“

Der Botschafter der Ukraine in Deutschland hatte in dem Interview den früheren Nationalistenführer Stepan Bandera (1909-1959) in Schutz genommen und gesagt: „Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen.“ Dafür gebe es keine Belege.

Scharfe Kritik kam unter anderem aus Polen und von der israelischen Botschaft in Berlin. Das ukrainische Außenministerium distanzierte sich von Melnyks Äußerungen. Melnyk steht laut Medienberichten ein Wechsel bevor: ins Außenministerium in Kiew.

Scholz schwört Deutschland auf lange Krise ein

Update vom 4. Juli, 17.04 Uhr: „Die aktuelle Krise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen“: Mit diesen Worten hat Kanzler Olaf Scholz die Bürgerinnen und Bürger erneut auf eine lang anhaltende Krise eingeschworen, die es gemeinsam anzupacken gilt. Die hohe Inflation und die angespannte deutsche Wirtschaftslage würden sich „auf absehbare Zeit nicht ändern“, sagte der SPD-Politiker nach dem Auftaktgespräch zur Konzertierten Aktion.

In den kommenden Wochen werde es darum gehen, „Instrumente zu entwickeln und Wege zu finden, wie wir auf diese historischen Herausforderungen reagieren werden“, sagte Scholz weiter. Daher seien nun regelmäßige Treffen geplant.

Kanzler Olaf Scholz (M), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nach den Gesprächen zur aktuellen Krise. © Kay Nietfeld/dpa

Gaslieferungen im Ukraine-Krieg: Söder warnt vor „eiskaltem Winter“

Update vom 4. Juli, 17.01 Uhr: „Es droht ein eiskalter Winter“: Markus Söder sieht die Gefahr, dass Deutschland „Stück für Stück“ von den russischen Gaslieferungen abgekoppelt wird. Der CSU-Chef warf der Ampel-Koalition neben einer falschen Russland-Strategie außerdem vor, sich zu langsam um Ersatz für russisches Gas zu bemühen.

„Andere Länder sind schneller“, sagte Söder am Mittag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung seiner Partei und des bayerischen Industrie- und Handelskammertags. So habe Italien bereits mit Katar Verträge geschlossen. Der bayerische Ministerpräsident bekräftigte zudem seine Forderung, die Laufzeiten von Atomkraftwerken zu verlängern.

Waffenlieferungen an die Ukraine: CDU-Politiker rügt Lambrecht-Aussage

Update vom 4. Juli, 15.55 Uhr: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) könnte einmal mehr in Erklärungsnöte geraten: Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp wirft ihr unter Verweis auf eine Auskunft aus dem Ministerium eine Falschinformation vor. Anlass des Streits sind Waffenlieferungen in die Ukraine – eigentlicher Kernpunkt ist aber die Arbeit des Bundessicherheitsrates. Das Gremium trifft für gewöhnlich die Entscheidung über Exporte von Kriegswaffen.

Röwekamp zitierte eine Bundesregierungs-Antwort vom 4. Juli, in der es heißt, der Bundessicherheitsrat (BSR) habe bislang im Jahr 2022 „keine abschließende Genehmigungsentscheidung zum Export von Rüstungsgütern getroffen“. Genau das habe Lambrecht aber bei einer Regierungsbefragung im Bundestag anders dargestellt, rügte er. „Eine Sitzung muss nicht unbedingt in Präsenz stattfinden“, hatte Lambrecht damals auf die Frage nach der Arbeit des Gremiums geantwortet. Man könne das auch im Umlaufverfahren entscheiden.

Röwekamp hatte in der Befragung wissen wollen, ob das Genehmigungsverfahren geändert worden sei. Lambrecht antwortete, dass Rüstungsexport-Anträge weiterhin im Bundessicherheitsrat behandelt würden. „Aber die Panzerhaubitze ist kein Rüstungsexport, sondern eine Abgabe. Deswegen ist es auch nicht notwendig, dies im Bundessicherheitsrat zu entscheiden.“

Bild-Journalist Julian Röpcke zeigte sich über diese Info überrascht. Er selbst habe bereits im März auf Anfrage vom Auswärtigen Amt erfahren: „Ich kann Ihnen bestätigen, dass es zu Lieferungen an die Ukraine gekommen ist. Eventuelle Waffenlieferungen erfolgen erst nach Genehmigung durch den Bundessicherheitsrat.“ Röwekamp mutmaßt in dem Twitter-Thread: „Ich denke, wegen der Berichtspflicht über Entscheidungen des BSR an das Parlament wurde flugs ein neues Gremium ohne Transparenz gegründet. So konnten (fehlende) Exportgenehmigungen lange verschwiegen werden. Und nicht einmal die Ministerin hat es gemerkt…“

Putin vor Gas-Stopp? Klingbeil warnt Deutsche vor „dramatischen Monaten“

Update vom 4. Juli, 12.49 Uhr: Die Energiespar-Appelle werden immer lauter. Auch Lars Klingbeil sieht eine Gas-Krise drohen. „Wir stehen vor dramatischen Monaten“ und „Wir müssen auch im privaten Bereich sparen“, sagte der SPD-Chef in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“.

Ziel müsse sein, das Gas für die Industrie nicht zu rationieren, denn das hätte schwere Folgen für den Arbeitsmarkt. Mit Blick auf die anstehenden Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nordstream 1 sagt Klingbeil, es gebe eine Wahrscheinlichkeit, dass der Kremlchef den Hahn danach nicht mehr aufdreht: „Man muss bei Putin mit dem Schlimmsten rechnen.“

Gas-Streit mit Russland: CDU-Chef Merz fordert EU-weiten „Gasfahrplan“

Update vom 4. Juli, 10.38 Uhr: Für „sozialen Sprengstoff“ hält Olaf Scholz die rasant steigenden Energiepreise. Der Kanzler räumte im „Sommerinterview“ (ARD) ein, dass man hierzulande nicht gut auf einen möglichen russischen Gaslieferstopp vorbereitet gewesen sei.

Friedrich Merz warnt nun davor, diesen „herbeizureden“. Der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte der CDU-Chef: „Wenn Russland sich vertragstreu verhält, werden die Lieferungen nach den Wartungsarbeiten wiederaufgenommen.“ Um auf alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein, forderte Merz einen „Gasfahrplan“ der EU.

Der müsse nach Ausrufung der zweiten Alarmstufe durch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) folgen. Einen entsprechenden Vorschlag des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi habe Scholz in der vergangenen Woche aber leider abgelehnt, so Merz zur NOZ: „So wird es wahrscheinlich zu erheblichen Verteilungskonflikten innerhalb der EU kommen - wie 2015 und 2016 bei der Flüchtlingskrise.“.

Vor dem Beginn der konzertierten Aktion im Kanzleramt hat die Union auch Zweifel geäußert, dass die Beratungen über die hohen Preissteigerungen Wirkung zeigen werden. Die erste Auflage der konzertierten Aktion 1967 habe nicht gegen die Inflation gewirkt, „weil wir nach drei Jahren eine Verdoppelung und nach sechs Jahren gar eine Verdreifachung der Inflation hatten“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) im „Morgenmagazin“ (ARD).

Ukraine-News aus Deutschland: Antisemitismusbeaufragter kritisiert Melnyk

Update vom 4. Juli, 6.05 Uhr: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisierte die Äußerungen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk über den einstigen Nationalistenführer Stepan Bandera als „problematisch“. Die Aussagen „nähren das russische Narrativ“ zum Angriffskrieg gegen die Ukraine und sorgten eher für „Spaltung und Unverständnis“ bei mit der Ukraine befreundeten Staaten, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben).

Klein nannte Bandera eine „äußerst umstrittene Persönlichkeit“. Melnyk hatte hingegen den Nationalistenführer als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet und dessen Verantwortung für Massaker an Juden und Polen im Zweiten Weltkrieg bestritten. Die Außenministerium in Kiew distanzierte sich bereits von diesen Bemerkungen seines Botschafters in Berlin.

Scholz über Ukraine-Krieg: „Putin wird den Krieg noch sehr lange fortsetzen können“

Erstmeldung vom 3. Juli: Madrid - Olaf Scholz hat im US-Fernsehen ausführlich über den Ukraine-Krieg gesprochen. Der Bundeskanzler gab dem Sender CBS ein rund 35-minütiges Interview, das nach dem Nato-Gipfel in Madrid geführt wurde.

Laut Scholz plante Kremlchef Wladimir Putin den Ukraine-Krieg mit deutlichem Vorlauf. „Ich denke, die Entscheidung für diesen Krieg wurde ein Jahr vor seinem Beginn getroffen, oder möglicherweise schon früher“, sagte Scholz in dem auf Englisch geführten Gespräch. „Und so wird er den Krieg noch sehr lange fortsetzen können.“

Ob Russland, das sich derzeit im Krieg auf den Donbass konzentriert, irgendwann die Waffen ausgehen? „Das weiß niemand wirklich.“ Dementsprechend könne er auch kein Datum für ein mögliches Kriegsende nennen, sagte Scholz. Ein Ende noch im Jahr 2022, wie von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj skizziert, könne er nicht bestätigen. „Der Konflikt wird enden, wenn Putin begreift, dass er mit seiner Idee, einen Teil des Territoriums seines Nachbarn zu erobern, nicht erfolgreich sein wird.“

Scholz gesteht Fehler in Russland-Politik ein

Scholz gestand auch ein, dass es falsch gewesen sei, sich in der Vergangenheit einseitig abhängig von russischer Energie zu machen. Russland verwende Gaslieferungen als Waffe. „Wir hätten also in ganz Europa in eine Infrastruktur investieren sollen, die uns die Möglichkeit gibt, das Angebot von einem Tag auf den anderen zu ändern.“ Das sei eine Lektion, die man der Kontinent nun gelernt habe.

Auf die Frage, wie viel Geld Deutschland für Energie aus Russland ausgebe, antworte Scholz lediglich, dass der Betrag sinke. Putin könne wegen der Sanktionen das Geld auch nicht für Produkte aus dem Westen ausgeben – etwa im Bereich moderne Technologie.

Scholz über Putin: „Er denkt wie ein Imperialist“

Zudem gab Scholz einen Einblick in ein Gespräch mit Putin. „Er war immer sehr, sehr kritisch gegenüber der Nato und der Europäischen Union. Und als ich mit ihm sprach, sagte ich, ‚Sie müssen die EU akzeptieren‘. Und ich habe ihm gesagt, dass die Nato nicht aggressiv ist. Es geht nur um Verteidigung.“

Putins Ideologie sei aus der Zeit gefallen. „Er denkt wie die Imperialisten im 17., 18., 19. Jahrhundert“, sagte Scholz, der den russischen Präsidenten im Februar in Moskau traf. „Er denkt, dass es bei der Nation nur um Macht geht, und dass man, wenn man mächtig genug ist, seinen Nachbarn einfach Territorium wegnehmen kann. Und das ist eine Haltung, die wir nicht akzeptieren können und werden.“ (as)